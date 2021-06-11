8 безвредных чистящих средств, которые заменят магазинную «химию»

Не всегда стоит закупаться в магазине искусственными средствами.
Современные магазины и супермаркеты предлагают широкий ассортимент чистящих и дезинфицирующих средств. Однако мало какие из них натуральны и полностью безобидны. Чтобы эффективно избавляться от любых загрязнений и при этом пользоваться тем, что всегда находится под рукой, стоит использовать несколько полезных лайфхаков. Самодельные средства для уборки не только действенны, но еще и достаточно экономны, что тоже является несомненным плюсом.
1. Дезинфицирующие салфетки
Оригинальный способ создания домашних дезинфицирующих салфеток.
Сделать самостоятельно дезинфицирующие салфетки достаточно просто и при этом они будут очень полезны на кухне. Популярные антибактериальные салфетки весьма полезны в использовании, однако их постоянная покупка не приносит пользы семейному бюджету. Гораздо более экономно создать подобный продукт из подручных средств и при этом сэкономить 75% своих денег. Все, что понадобится для этого лайфхака — это один пластиковый контейнер с крышкой, высококачественные бумажные полотенца, спирт, вода и средство для мытья посуды.
2. Последовательность создания
Процесс довольно простой и быстрый.
Сначала нужно разрезать бумажные полотенца по размеру контейнера. После чего можно уложить одну половину в пластиковый контейнер и перейти к подготовке дезинфицирующей смеси. Необходимо смешать одну кружку воды с четвертью стакана спирта и четырьмя каплями средства для мытья посуды. Обязательно следует очень тщательно смешать раствор. На выложенные в контейнер бумажные полотенца аккуратно наливается полученный раствор, чтобы они хорошенько пропитались. Таким дезинфицирующим средством можно пользоваться для уборки любых загрязнений и поверхностей: безопасно и эффективно.
3. Чистка клавиатуры
Почистить клавиатуру очень просто, если под рукой есть зубная щетка. /Фото: zetapremia.com.gt
На клавиатуре компьютера живет множество бактерий. Обезопасить себя можно с помощью простого лайфхака: необходимо окунуть зубную щетку в раствор с половиной уксуса и половиной воды. Зубная щетка отлично проникает во все труднодоступные места между клавишами, а раствор убивает все микробы.
Полезная информация от Novate.ru: Научные исследования показали, что без тщательной дезинфекции на клавиатуре могут содержаться различные штаммы болезнетворных организмов, вплоть до стафилококка, который может стать причиной гнойных воспалительных процессов во многих органах организма.
4. Чистка микроволновой печи
Эффективное и быстрое средство для очистки микроволновой печи. /Фото: navseruki.guru
Небольшое количество пара может сделать работу по очистки скопившегося жира намного легче. Надо просто налить в кружку с водой несколько столовых ложек белого уксуса и нагревать в течение нескольких минут в печи. Все накопления загрязнений смягчатся и быстро смоются обычной водой.
5. Перекись водорода для очистки столешницы
Новое современное средство для дезинфекции любых горизонтальных поверхностей. /Фото: retete-usoare.info
Перекись водорода часто используется для дезинфекции порезов и царапин, однако она эффективна и в наведении порядка на кухне. Простое аптечное средство обладает сильными дезинфицирующими свойствами, поэтому отлично подходит для уборки кухонных столешниц, посудомоечной машины и даже ванной комнаты.
6. Чистка пыльных лампочек
Пыльная лампочка — вред для легких и здоровья всех домочадцев. /Фото: sozh.info
Пыльная лампочка — это не только не красиво, но еще и опасно для здоровья всех, кто находится в комнате. Однако если использовать традиционные чистящие средства для уборки, они могут нанести вред лампе. Поэтому стоит задуматься о применении альтернативного средства: например, спирта, которым можно очень быстро и без сложностей убрать все загрязнения и микробы.
7. Чистка унитаза
Чтобы почистить унитаз, не обязательно использовать специальные магазинные средства. /Фото: yanashla.com
Зубы — не единственное, что эффективно очищает жидкость для полоскания рта. По мнению экспертов, использование освежителя дыхания в качестве очистителя унитаза также может вернуть унитазу прежний фарфоровый белый цвет, идеальную чистоту и полное отсутствие микробов. Просто наливаем четверть стакана освежителя дыхания в унитаз, оставляем на 30–45 минут и смываем. После чего наслаждаемся чистотой и приятным запахом.
8. Блеск и чистота зеркал
Восстановить блеск зеркал можно довольно быстро с помощью черного чая. /Фото: ugluu.mn
Чтобы зеркало в ванной комнате было безупречным, без следов запотевания, пятен от воды, пыли и другого мусора, оптимальное решение — черный чай. Все, что нужно сделать, это смешать чашку кипящей воды с несколькими пакетами черного чая, дать ему настояться и остыть, а потом использовать полученный раствор для очистки зеркала. Дубильная кислота в чае растворяет любую грязь, оставляя безупречно блестящую и сияющую зеркальную поверхность, которая радует глаз.
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