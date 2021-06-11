8 безвредных чистящих средств, которые заменят магазинную «химию»

Не всегда стоит закупаться в магазине искусственными средствами.

1. Дезинфицирующие салфетки

Оригинальный способ создания домашних дезинфицирующих салфеток.

2. Последовательность создания

Процесс довольно простой и быстрый.

3. Чистка клавиатуры

Почистить клавиатуру очень просто, если под рукой есть зубная щетка. /Фото: zetapremia.com.gt

4. Чистка микроволновой печи

Эффективное и быстрое средство для очистки микроволновой печи. /Фото: navseruki.guru

5. Перекись водорода для очистки столешницы

Новое современное средство для дезинфекции любых горизонтальных поверхностей. /Фото: retete-usoare.info

6. Чистка пыльных лампочек

Пыльная лампочка — вред для легких и здоровья всех домочадцев. /Фото: sozh.info

7. Чистка унитаза

Чтобы почистить унитаз, не обязательно использовать специальные магазинные средства. /Фото: yanashla.com

8. Блеск и чистота зеркал

Восстановить блеск зеркал можно довольно быстро с помощью черного чая. /Фото: ugluu.mn