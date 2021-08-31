Все, чего мы касаемся за день, или О чем могут рассказать повседневные вещи отдельного человека

Художница и фотограф Паула Цукотти составила каталог из вещей, которые физически и эмоционально сопровождают человека на протяжении одного дня. Для этого она путешествовала по миру и просила людей собрать все те вещи, к которым они прикасались за последние 24 часа.



Участники проекта из самых разных возрастных, культурных, профессиональных и социальных групп, от японского маленького ребенка до ковбоя из Аризоны, помогали ей документировать свои вещи, раскладывая их в рамках одного кадра. Получились снимки, вошедшие в серию «Все, чего мы касаемся» (Everything we touch) и одноименный фотоальбом. Эти работы призваны ответить на вопрос, можем ли мы понять чью-то жизнь, лишь посмотрев на предметы, с которыми человек взаимодействовал на протяжении дня.



«Я почувствовала необходимость запечатлеть наше текущее взаимодействие с этими предметами, — говорит художница. — Многое из того, что мы знаем об ушедших цивилизациях, основано на предметах того времени. Инструментах, утвари, одежде, манускриптах и искусстве. Благодаря этим вещам мы узнали о том, как наши предки работали, на кого охотились, что выращивали и ели и как одевались или самовыражались. Смогут ли современные вещи сделать то же самое?

Мол, 37 лет, Буэнос-Айрес.Анна, 2 года , Токио.Ван, 50 лет, Шанхай.Стив, 54 года, Лос-Анджелес Санто, 5 лет, Лондон Соня, 32 года, Лондон.Пьедад , 42 года, Мадрид.Ана Белен, 33 года, Лондон.Майк, 42 года, Лондон.Китти, 25 лет, Мельбурн.Кадзари, 21 год, Токио Джулия, 39 лет, Лондон.Карлос, 48 лет, Феникс.Арло, 1 год, Лондон.Съемка вещей в Шанхае.Паула Цукотти раскладывает вещи на фоне . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)