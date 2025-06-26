Как усилить сигнал 4G на даче

На дачных участках и в частном секторе 4G сигнал бывает недостаточно сильным. В таком случае к модему требуется подключение антенны. Это весьма дорогостоящее устройство, которое с целью экономии можно сделать своими руками.







Материалы:



лист жести или крышечки для консервирования;



длинная шпилька М6;



гайки М6;

антенный провод;



F-разъем для коаксиального кабеля;

монтажный уголок.

Процесс изготовления антенны

Перед изготовлением антенны необходимо узнать рабочую частоту передачи интернета вашим провайдером. Эту информацию предоставляет оператор, также ее можно определить специальными приложениями на телефоне. Узнав частоту сигнала нужно найти на специализированных сайтах чертежи антенны под него. Чаще всего 4G передается на 2600 МГц.Согласно найденному чертежу из жести или консервных крышек вырезаются диски указанного в нем размера. К примеру, для самой распространенной частоты 2600 МГц нужно 3 с диаметром 30 мм, и по одному 41 мм, 57 мм и 76 мм.По центру дисков просверливаются отверстия 6 мм.Диски зажимаются на шпильке между гайками. Важно соблюсти между ними расстояние как на выбранном чертеже.В самом большом диске просверливается отверстие, с отступом от края по чертежу, и в него вставляется F-разъем для кабеля. Напротив него нужно впаять центральную жилу провода, заведенного в разъем, к следующему диску.На конец шпильки перед большим диском прикручивается монтажный уголок. Антенный кабель приматывается к нему изолентой или закрепляется хомутом.Антенна вешается на веху, столб или фасадную стену за уголок.На второй конец провода подключается разъем под вход модема.Если тот не предусматривает подключение внешней антенны, то конец провода на 50-60 см нужно оголить до центральной жилы. Она наматывается просто на корпус модема. Даже при таком подключении сигнал и скорость интернета возрастут.Останется только опытным путем выставить направление антенны, при котором модем будет ловить лучше всего.