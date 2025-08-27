Леденцы и ещё 4 неожиданных предмета, настоящим дождём упавших на головы людей

Многие люди вздрагивают от неожиданности, когда им на голову падают даже самые традиционные осадки в виде дождя или снега. Но трудно представить, что переживают те, с кого сверху сыплется то, что, мягко говоря, вообще не должно было там оказаться. А ведь таких эпизодов было немало, и порой с неба умудрялось грохнуться на землю желе или вообще молоко.
1. Деньги
Оказывается, это не просто крылатое выражение. /Фото: kafanews.com
Как показывается практика, «деньги с небес» - это не просто забавная фраза. А всё потому, что история знает сразу несколько историй о летящих сверху денег прямо на головы людей. Например, в Чикаго финансовый дождь шёл аж два раза, в 1968 и 1976 годах. Причём причины этих феноменов так и не знают - говорят, что местные власти скрывают обстоятельства. А на другом конце планеты, в Германии, денежный дождь прошёл на автомобиль безработной девушки в 2007 году. Когда полиция приехала на место, то никаких денег не обнаружила, и даже обвинили женщину в ложном вызовы. А потом выяснилось, что везучая девушка приобрела дом, новую машин и даже открыла бизнес.
2. Звездное желе
Желе из космоса, которое падало с неба. /Фото: unnatural.ru
Совершенно неопознанные субстанции порой также с неба срывались. Ярким примером такой истории является дождь из желе в Шотландии, случившийся 18 сентября 2009 года. Когда специалистами были проанализированы остатки этого вещества, то они не смогли определить его природу, впрочем, оно не было опасным для человеческого здоровья.версией является мнение, что «космическое желе» представляет собой яйца лягушек, которые ветром просто подняло в облака.
3. Корова
Летающая корова - это реальность. /Фото: chrontime.com
Однажды с неба прямо на рыбаков из Японии «совершила посадку» самая настоящая корова. Бедные люди потеряли лодку, на которой в тот момент плыли, а упавшее животное так и не было найдено, поэтому мужчинам сначала не поверили. Разъяснилась история через несколько недель, причём от ВВС Российской Федерации: оказывается, один из их самолётов транспортировал корову, однако она в воздухе стала настолько неадекватной, что чуть не разнесла грузовой отсек. Поэтому в целях безопасности экипажа решили сбросить бедную скотину в высоти 20 километров.
4. Кровь
Кровавый дождь - библейский сюжет в реальности. /Фото: theecology.ru
Дождь из крови обычно ассоциируется с библейской карой небесной, но это не помешало неоднократно реализоваться этому эпизоду на практике в жизнь. Например, такой случай был в Индии, и причиной подобного окрашивания обычного дождя в красный цвет были грибковые споры и микроводоросли в воде. Но был и неопознанный эпизод: как-то в Колумбии выпали осадки именно из крови, и вот природу данного феномена выяснить так и не удалось.
5. Леденцы
Современная интерпретация манны небесной. /Фото: Небесные сладости. /Фото: bugaga.ru
Ещё один популярный сюжет из Библии, связанный с нестандартными осадками, это манна небесная. И о ней известно только то, что она на вкус была очень сладкой, подобной на мёд. А вот в действительности также была сладость, упавшая с неба, и это были леденцы. Причём случилось это дважды с разницей пости в 10 дней - 2 и 11 сентября 1857 года, на штат Калифорния обрушился ливень из конфет и сахара. И хотя причины данного феномена так и не выяснили, местные нашли положительный результат такого дождя: мамы собрали эти леденцы и сделали для своих детей сироп.
