Пугать бабайкой и еще 7 устаревших советов бабушек из СССР по воспитанию малышей

Советские дети/ фото: drive2.ru
В Советском Союзе были свои правила ухода и воспитания детей, исходя из тех условий, в которых жили родители. Советы были дельными и помогли выжить не одному поколению. Но с годами основные принципы воспитания меняются и сейчас многие советы уже потеряли свою актуальность.
1. Купать младенца в череде при высыпаниях на коже
Купание малыша/ фото: fotostrana.ru
Сейчас сложно найти детского врача, который при виде высыпаний на коже младенца назначил бы только ванночки с добавлением отвара череды. Первым делом педиатр установит точный диагноз и назначит соответствующее лечение. Но в СССР любую сыпь на детской коже сначала лечили чередой и в редких случаях обращались в поликлинику. Но, как известно, у младенцев кожа в теплой воде впитывает намного больше растворенных в ней веществ из-за улучшения проникающей способности. А череда — это лекарственное растение! У малышей на нее бывает аллергическая реакция. В результате такой лечебной ванночкой можно сделать еще хуже...
2. Побрить голову в один годик
Стрижка ребенка/ фото: ru.pinterest.com
Традиция стричь ребенка в один годик появилась до СССР, но в Советском Союзе ее активно практиковали. Наши бабушки до сих пор уверены, что ее нужно соблюдать! Если верить преданию, то волосы олицетворяли с пуповиной. Предки утверждали, что в 12 месяцев нужно лишить ребенка этой «пуповины», чтобы он становился самостоятельным.
3. Туго пеленать для ровных ног
Пеленание малыша/ фото: pinterest.com
Еще один устаревший совет касается тугого пеленания младенцев. Советские бабушки утверждают, что малышей с рождения и до 3 месяцев нужно туго пеленать, чтобы ножки росли ровными. Этому старшее поколение научили в родильных домах. Однако современные хирурги советуют отказаться от тугого пеленания. Свободное движение позволяет правильно формироваться нервной, эмоциональной и познавательной системе. А если у ребенка с рождения наблюдается патология суставов, то пеленкой это точно не вылечить. Нужно срочно бежать к специалистам.
4. Приучать к горшку в полгода
Годовалый ребенок/ фото: laminarts.ru
В 6 месяцев малыш может самостоятельно сидеть. Для советских бабушек это отличный повод «подкинуть» новый совет: «Пора приучать ребенка к горшку». Конечно, можно начать раннее обучение малыша, но осознанно он научится это делать только к 1.5 годам. Поэтому лучше время не торопить. Ближе к этому возрасту он сам начнет проявлять интерес и процесс обучения займет меньше времени и сил.
5. Подгузники — зло
Подгузники/ фото: no.pinterest.com
Подгузники — это самое лучшее современное изобретение, которое было придумано для детей. Но многие советские бабушки относятся к одноразовым трусикам негативно. Поколение СССР считает, что они искривляют ножки колесом, малыш в подгузнике поздно научится самостоятельно ходить на горшок и будет мочиться в штаны до 1 класса. К счастью, современные родители знаю, что подгузники изобретены в помощь. Благодаря им мама может проводить меньше времени за стиркой, не сдавать в химчистку ковры и мягкую мебель. А также без проблем посещать общественные места с младенцем, в том числе поликлинику. Малыш всегда остается в сухой одежде, а значит, в комфорте.
6. Запрещать ходить босиком
Босые ножки/ фото: interyerus.ru
В СССР даже в отапливаемых домах часто пол был ледяным. Детишки бегали в шерстяных носках и даже в валенках по дому. Времена прошли, но у советских бабушек осталась тяга запрещать ребенку ходить с голыми ногами. Даже в теплой квартире или доме они так норовят надеть на малыша все самое теплое. Возможно, это также связано с возрастом. Пожилые меньше двигаются, да и кровообращение уже не то. Но у детей организм работает иначе. Даже детские врачи рекомендуют ходить босиком. Это полезно для укрепления мышц стоп, иммунитета и для закаливания.
7. Кормить насильно
Кормление/ фото: yahoo.com
Нет сомнений, что бабушки родом из СССР умеют готовить самый вкусный борщ, пирожки с картошкой и котлетки. Но насильно кормить ребенка не стоит. Об этом твердят современные педиатры. По словам, специалистов, у ребенка должен быть режим питания, а чтобы аппетит был хороший, нужно активно гулять на улице. Тогда малыш опустошит всю тарелку и не придется насильно кормить по советской технологии «За маму, за папу...».
8. Пугать бабайкой
Кадр из советского мультфильма/ фото: kanobu.ru
Часто от советских бабушек можно услышать, что когда они не могут справиться с малышом, то к ним на помощь приходит «бабайка». Обычно, это воображаемое существо появляется, когда ребенок не хочет спать. Бабайка приходит только за непослушными детьми. Дабы не повстречаться с ним, ребенок послушно засыпает, ведь так бабушка велела. А еще лучше позвать маму в свою кроватку — она в обиду точно не даст и придумает сказку про изгнание мистического персонажа. Современные психологи утверждают, что детей нельзя запугивать «злыми дядями», «бабайками» и серым волком. Страх делает малыша тревожным и раздражительным. Бояться — важный навык, но он должен быть в пределах разумного.
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