Дубай – недогород в пустыне

Что приходит в голову при упоминании Дубая? Высокие небоскрёбы, искусственные острова, может пляжи… Ну, ещё разные другие чудеса, которые проскакивают иногда в новостях, заставляя нас подумать что у этих шейхов больше денег чем здравого смысла… Для большинства Дубай – это нечто вот такое:
Или может быть что-то типа вот этого – увидев такую фотографию можно подумать, что Дубай – практически Гонконг:
На самом деле эти фотографии очень обманчивы.
То есть небоскрёбы в Дубае конечно же есть, и их в принципе немало. Но они сконцентрированны в очень специфических местах. Есть главная магистраль города – дорога Шейха Зайда. Она идёт вдоль побережья Персидского Залива, но не прямо рядом с ним… Посмотрим на карту:
Сперва может показаться, что дорога Шейха Зайда (отмеченная красной линией) находится в «паре кварталов» от побережья. Но тут, как и в Пекине, проблема масштаба – на самом деле это расстояние от двух до трёх километров. Так вот одно скопище небоскрёбов Дубая выстроилось вдоль этой дороги.
Вот как это выглядит – вдоль дороги стоит один ряд высоких зданий, а дальше – и до берега, ничего выше трёхэтажек нету. Никакого плавного перехода тут не наблюдается.
Развязка тоже впечатляет
Остальные находятся в районе Марины – на карте чуть левей Пальмы.
Марина кстати искусственная, как впрочем и весь ландшафт Дубая, кроме пустыни и побережья. От природы, эта местность выглядит вот так:
Так выглядел весь Дубай лет сто назад. Так выглядят и сегодня те его части, в развитие которых не были вложены миллиарды долларов. Стоит проехать минут двадцать на машине от Марины, и вокруг будет именно такой пейзаж.
Но вернёмся в центр, на дорогу Шейха Зайда. Можно было предположить, что центральная магистраль, это какой-нибудь бульвар, сделанный для людей. Как бы не так. Тут мы видим широченное шоссе, по шесть полос в каждую сторону. Перейти его можно только там, где есть станции метро (ветка метро тоже идёт вдоль этой дороги).
Станции метро все одинаковые. Симпатично.
Дубай – город на который надо смотреть сверху, оттуда его законченные части выглядят красиво. Вот и дорога Зайда так же – сверху весьма ничего. А с уровня человеческого роста, она выглядит вот так:
Широченные пустые тротуары, огромные надземные переходы, и ни одного человека вокруг. Между переходами тут целая остановка метро – в лучшем случае километр, хотя бывают дистанции и побольше. Впрочем, Дубай несмотря на широкие тротуары абсолютно не пешеходный – все катаются на машинах. Из за этого даже шести полос мало – в час пик главное шоссе забито битком.
Пешеходы Дубая – настолько второсортные люди, что зачастую для них не делают отдельных входов в разные заведения. Например, чтоб зайти с улицы в торговый центр The Dubai Mall (крупнейший ТЦ в мире – ещё один дубайский рекорд), мне пришлось спуститься в многоэтажную парковку. Вход для пешеходов – на лифте, вместе с водителями только что запарковавшими свои машины.
Если хорошо поискать, можно найти зоны рассчитанные на пешеходов. Но это своего рода загончики. В них надо приезжать на машине, чтобы прогуливаться по отведённому для этого пространству. Вот такая зона около пляжа в Марине.
Корень всех проблем Дубая – это климат. Тут всего три месяца в году (с декабря по февраль) дневная температура падает ниже 30 градусов. А мне, так вообще повезло: сейчас, в первой половине сентября, жара стабильно достигает 40 – 45, а к вечеру «охлаждается» до 35. Конечно можно сказать – сам дурак, что в такое время поехал. Это отчасти правда – но ведь и город рассчитан на своих жителей круглый год.
При таком климате, находиться на улице дольше чем минут десять просто невозможно. Поэтому в Дубае нет уличной жизни, как таковой. Всякие интересные заморочки есть. Например остров в виде пальмы. Самый высокий в мире небоскрёб есть. А уличной жизни – того, что делает города городами – нету. Поэтому я и называю Дубай недогородом.
Помните была в СССР сказка про старика Хоттабыча? Он был джинном, и мог делать всё что угодно. И вот сотровил своему другу, пионеру Вольке, красивый мраморный телефонный аппарат. Правда телефон не работал, потому, что Хоттабыч не знал, что у него должны быть сложные электрические внутренности – он сделал только нечто внешне очень похожее на телефон. Вот Дубай является таким карго-культом города, в нём отсутсвует то, что делает другие крупные города мира живыми и интересными.
Вся жизнь здесь проходит в торговых центрах и отелях, так как там работают мощные кондиционеры. В них все рестораны, все бары, все ночные клубы и аттракционы. Всё это сетевое – можно найти ресторан любого уровня, ор Бургер Кинга до дорогого стейхауса, но это будет стейхаус какой-нибудь известной европейской сети. Своего ничего нет. Маленькие, изветнтые только местным забегаловки, которые придают шарм любому большому городу, просто не могут здесь возникнуть.
В Дубае весь город устроен так, чтоб людям как можно меньше надо было находиться снаружи, на жаре. Идеально всё рассчитано на то, что ты выйдешь ис своего кондиционированного отеля, сядешь в кондиционированное такси, и поедешь обедать в кондиционированный ресторан в торговом центре. Тут даже переходы в метро (которые через главное шоссе) тоже кондиционированные.
Так как переход длинный, в нём есть движущаяся дорожка в каждую сторону. Это кстати типичный расклад местных переходов – кондиционер, и две таких дорожки. Вот например чтоб попасть в Бурж Халифу, надо от метро по такому переходу километра два идти (или ехать). По пути нигде не свернёшь. Снаружи он вот так выглядит:
Думаю если когда-нибудь мы начнём строит города на марсе, опыт Дубая по строительству закрытых пространств для жизни очень пригодится…
* * *
Вторая большая проблема Дубая – это что он находится в пустыне, которую не полностью покорил. Я уже говорил, что между зданий полно пустырей, даже в районах, где стоят небоскрёбы…
Такое впечатление, что строители города слишком амбициозно отхватили территории под него, и теперь с трудом могут эту территорию заполнить. Целые кварталы в городской сетке просто отсутствуют.
Дубай напомнил мне чем-то разрушенный землятресением даунтаун Крайстчёрча – там тоже много подобных дырок. А ещё, кто был на Burning Man, и оставался до конца недели, когда сжигают храм, знают как выглядит Black Rock City когда половина кварталов уже разобрались и уехали. Дубай напомнил мне эту картину, тем более, что пустыри между кварталами ничем не заполненны – через эти прямоугольные дырки видно пустыню, на которой построен город. Песок из таких мест ветром раздувает по всему городу. Он оседает в щелях мощёных плиткой улиц.
В некоторых местах городу не хватает силы даже застроить обе стороны своей главной артерии, дороги Шейха Зайда. В таких случаях, предприимчивые арабы заполняют пространства огромными рекламными щитами, высотой в трёхэтажный дом. С уровня улицы это не особо бросается в глаза, а сверху иллюзия не работает…
Хотя весь город очень активно строится – практически невозможно сфотографировать ничего на улице, чтоб в кадр не попали строительные краны. Думаю ещё лет десять, и никаких дыр не останется (ну, по крайней мере в центральных частях).
Днём весь город заслан белёсой дымкой – видимость очень плохая. Не знаю что это – пыль, или влага…
Но потом начинаются сумерки, и Дубай одевается в свои яркие огни, как не очень красивая девушка в эффектный макияж и дорогую одежду.
В таком виде, смотришь на него, и трудно поверить, что это – неполноценный город, макет старика Хоттабыча…
В следующих постах читайте о различных чудесах Дубая и особенностях правительства Эмиратов.
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