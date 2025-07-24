Дубай – недогород в пустыне

Что приходит в голову при упоминании Дубая? Высокие небоскрёбы, искусственные острова, может пляжи… Ну, ещё разные другие чудеса, которые проскакивают иногда в новостях, заставляя нас подумать что у этих шейхов больше денег чем здравого смысла… Для большинства Дубай – это нечто вот такое:







Или может быть что-то типа вот этого – увидев такую фотографию можно подумать, что Дубай – практически Гонконг:







На самом деле эти фотографии очень обманчивы.

Большинство Дубая – это вовсе не небоскрёбы – в основном город выглядит вот так:То есть небоскрёбы в Дубае конечно же есть, и их в принципе немало. Но они сконцентрированны в очень специфических местах. Есть главная магистраль города – дорога Шейха Зайда. Она идёт вдоль побережья Персидского Залива, но не прямо рядом с ним… Посмотрим на карту:Сперва может показаться, что дорога Шейха Зайда (отмеченная красной линией) находится в «паре кварталов» от побережья. Но тут, как и в Пекине, проблема масштаба – на самом деле это расстояние от двух до трёх километров. Так вот одно скопище небоскрёбов Дубая выстроилось вдоль этой дороги.Вот как это выглядит – вдоль дороги стоит один ряд высоких зданий , а дальше – и до берега, ничего выше трёхэтажек нету. Никакого плавного перехода тут не наблюдается.Развязка тоже впечатляетОстальные находятся в районе Марины – на карте чуть левей Пальмы.Марина кстати искусственная, как впрочем и весь ландшафт Дубая, кроме пустыни и побережья. От природы, эта местность выглядит вот так:Так выглядел весь Дубай лет сто назад. Так выглядят и сегодня те его части, в развитие которых не были вложены миллиарды долларов. Стоит проехать минут двадцать на машине от Марины, и вокруг будет именно такой пейзаж.Но вернёмся в центр, на дорогу Шейха Зайда. Можно было предположить, что центральная магистраль, это какой-нибудь бульвар, сделанный для людей. Как бы не так. Тут мы видим широченное шоссе, по шесть полос в каждую сторону. Перейти его можно только там, где есть станции метро (ветка метро тоже идёт вдоль этой дороги).Станции метро все одинаковые. Симпатично.Дубай – город на который надо смотреть сверху, оттуда его законченные части выглядят красиво. Вот и дорога Зайда так же – сверху весьма ничего. А с уровня человеческого роста, она выглядит вот так:Широченные пустые тротуары, огромные надземные переходы, и ни одного человека вокруг. Между переходами тут целая остановка метро – в лучшем случае километр, хотя бывают дистанции и побольше. Впрочем, Дубай несмотря на широкие тротуары абсолютно не пешеходный – все катаются на машинах. Из за этого даже шести полос мало – в час пик главное шоссе забито битком.Пешеходы Дубая – настолько второсортные люди, что зачастую для них не делают отдельных входов в разные заведения. Например, чтоб зайти с улицы в торговый центр The Dubai Mall (крупнейший ТЦ в мире – ещё один дубайский рекорд), мне пришлось спуститься в многоэтажную парковку. Вход для пешеходов – на лифте, вместе с водителями только что запарковавшими свои машины.Если хорошо поискать, можно найти зоны рассчитанные на пешеходов. Но это своего рода загончики. В них надо приезжать на машине, чтобы прогуливаться по отведённому для этого пространству. Вот такая зона около пляжа в Марине.Корень всех проблем Дубая – это климат. Тут всего три месяца в году (с декабря по февраль) дневная температура падает ниже 30 градусов. А мне, так вообще повезло: сейчас, в первой половине сентября, жара стабильно достигает 40 – 45, а к вечеру «охлаждается» до 35. Конечно можно сказать – сам дурак, что в такое время поехал. Это отчасти правда – но ведь и город рассчитан на своих жителей круглый год.При таком климате, находиться на улице дольше чем минут десять просто невозможно. Поэтому в Дубае нет уличной жизни, как таковой. Всякие интересные заморочки есть. Например остров в виде пальмы. Самый высокий в мире небоскрёб есть. А уличной жизни – того, что делает города городами – нету. Поэтому я и называю Дубай недогородом.Помните была в СССР сказка про старика Хоттабыча? Он был джинном, и мог делать всё что угодно. И вот сотровил своему другу, пионеру Вольке, красивый мраморный телефонный аппарат. Правда телефон не работал, потому, что Хоттабыч не знал, что у него должны быть сложные электрические внутренности – он сделал только нечто внешне очень похожее на телефон. Вот Дубай является таким карго-культом города, в нём отсутсвует то, что делает другие крупные города мира живыми и интересными.Вся жизнь здесь проходит в торговых центрах и отелях, так как там работают мощные кондиционеры. В них все рестораны, все бары, все ночные клубы и аттракционы. Всё это сетевое – можно найти ресторан любого уровня, ор Бургер Кинга до дорогого стейхауса, но это будет стейхаус какой-нибудь известной европейской сети. Своего ничего нет. Маленькие, изветнтые только местным забегаловки, которые придают шарм любому большому городу, просто не могут здесь возникнуть.В Дубае весь город устроен так, чтоб людям как можно меньше надо было находиться снаружи, на жаре. Идеально всё рассчитано на то, что ты выйдешь ис своего кондиционированного отеля, сядешь в кондиционированное такси, и поедешь обедать в кондиционированный ресторан в торговом центре. Тут даже переходы в метро (которые через главное шоссе) тоже кондиционированные.Так как переход длинный, в нём есть движущаяся дорожка в каждую сторону. Это кстати типичный расклад местных переходов – кондиционер, и две таких дорожки. Вот например чтоб попасть в Бурж Халифу, надо от метро по такому переходу километра два идти (или ехать). По пути нигде не свернёшь. Снаружи он вот так выглядит:Думаю если когда-нибудь мы начнём строит города на марсе, опыт Дубая по строительству закрытых пространств для жизни очень пригодится…* * *Вторая большая проблема Дубая – это что он находится в пустыне, которую не полностью покорил. Я уже говорил, что между зданий полно пустырей, даже в районах, где стоят небоскрёбы…Такое впечатление, что строители города слишком амбициозно отхватили территории под него , и теперь с трудом могут эту территорию заполнить. Целые кварталы в городской сетке просто отсутствуют.Дубай напомнил мне чем-то разрушенный землятресением даунтаун Крайстчёрча – там тоже много подобных дырок. А ещё, кто был на Burning Man, и оставался до конца недели, когда сжигают храм, знают как выглядит Black Rock City когда половина кварталов уже разобрались и уехали. Дубай напомнил мне эту картину, тем более, что пустыри между кварталами ничем не заполненны – через эти прямоугольные дырки видно пустыню, на которой построен город. Песок из таких мест ветром раздувает по всему городу. Он оседает в щелях мощёных плиткой улиц.В некоторых местах городу не хватает силы даже застроить обе стороны своей главной артерии, дороги Шейха Зайда. В таких случаях, предприимчивые арабы заполняют пространства огромными рекламными щитами, высотой в трёхэтажный дом . С уровня улицы это не особо бросается в глаза, а сверху иллюзия не работает…Хотя весь город очень активно строится – практически невозможно сфотографировать ничего на улице, чтоб в кадр не попали строительные краны. Думаю ещё лет десять, и никаких дыр не останется (ну, по крайней мере в центральных частях).Днём весь город заслан белёсой дымкой – видимость очень плохая. Не знаю что это – пыль, или влага…Но потом начинаются сумерки, и Дубай одевается в свои яркие огни, как не очень красивая девушка в эффектный макияж и дорогую одежду.В таком виде, смотришь на него, и трудно поверить, что это – неполноценный город, макет старика Хоттабыча…В следующих постах читайте о различных чудесах Дубая и особенностях правительства Эмиратов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)