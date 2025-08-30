Как дома приготовить паэлью ресторанного уровня: 5 аппетитных рецептов

Сытная, яркая и ароматная паэлья на протяжении веков занимала и занимает почётное место в испанских домах. На сегодняшний день это на первый взгляд простое блюдо стало популярным и за пределами родины. Традиционно оно готовится из риса и морепродуктов, приправленных шафраном и как правило подаётся с красным испанским вином, свежим хрустящим багетом, а также лёгким салатом. Но помимо классического варианта существует множество других рецептов паэльи, которые радуют своим потрясающим вкусом и сочетанием ингредиентов.
1. Классическая
Классическая паэлья. \ Фото: i.pinimg.com.
Хотите почувствовать себя жителем Валенсии хотя бы на пару часов? Тогда классический вариант паэльи сделает вас на шаг ближе к вашей мечте.
Ингредиенты:
• Рис круглый – 1,5 стакана;
• Креветки и мидии (морской коктейль) – 0,5 кг;
• Томаты крупные с плотной мякотью – 3 шт;
• Бульон из кубика (мясной или овощной) – 0,5 л;
• Лимон – 1 шт;
• Масло оливковое – опционально;
• Лук белый крупный – 1 шт;
• Сухое белое столовое вино – 8-10 ч.л;
• Куркума – по вкусу;
• Паприка – по вкусу;
• Шафран – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Чёрный молотый перец – по вкусу.
Паэлья с морепродуктами. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Высыпать в глубокую сковороду с толстым дном;
• Обжарить до мягкости на небольшом количестве оливкового масла;
• Приправить шафраном;
• Затем добавить рис;
• Залить вином;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить до тех пор, пока оно не испарится;
• Томаты вымыть;
• Нарезать кубиком среднего размера;
• Высыпать в сковородку к остальным ингредиентам;
• Залить горячим бульоном;
• Добавить куркуму;
• Готовить пятнадцать-двадцать минут на среднем огне время от времени помешивая;
• После добавить креветки и мидии;
• Сдобрить солью и перцем по вкусу;
• Накрыть крышкой;
• Тушить около пяти-семи минут;
• После заправить лимонным соком из половинки лимона;
• Аккуратно перемешать и подать к столу, украсив ломтиками лимона.
2. Овощная
Овощная паэлья. \ Фото: lacocinadeelisa.es.
Для тех, кто не жалует морепродукты и мясо, есть оригинальный рецепт овощной паэльи. И поверьте, яркий насыщенный вкус вам гарантирован с первой вилки.
Ингредиенты:
• Круглый рис – 1 стакан;
• Лук белый среднего размера – 1 шт;
• Морковь ранняя средняя – 1 шт;
• Чеснок – 1 головка;
• Перец болгарский красный и жёлтый – 2 шт;
• Горошек молодой очищенный – 1 стакана;
• Овощной бульон (из кубика) – 0,5 л;
• Шафран – по вкусу;
• Куркума – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – опционально;
• Кинза – 2-3 веточки.
Паэлья с овощами. \ Фото: archzine.net.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Высыпать в глубокую сковороду с толстым дном и обжарить на небольшом количестве оливкового масла до мягкости;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на средней тёрке;
• Добавить к луку;
• Чеснок очистить;
• Мелко нарезать или пропустить через пресс;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Готовить на среднем огне (периодически помешивая) три-четыре минуты;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Высыпать в сковородку;
• Готовить примерно три-четыре минуты;
• Затем высыпать рис и горошек;
• Залить бульоном;
• Приправить шафраном, куркумой, молотым перцем и солью;
• Тушить паэлью на среднем огне около получаса (периодически помешивая);
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной кинзой.
3. С креветками и курочкой
С креветками и курочкой. \ Фото: bing.com.
А для любителей вкусно и сытно поесть мы припасли специальный рецепт паэльи с креветками и нежной курочкой.
Ингредиенты:
• Круглый рис – 1 стакан;
• Филе куриное небольшого размера – 2 шт;
• Креветки крупные очищенные – 200 г;
• Лук белый крупный – 1 шт;
• Чеснок – 4-5 зубков;
• Бульон куриный (из кубика) – 0,7 л;
• Белое сухое столовое вино – 0,5 стакана;
• Масло оливковое – для жарки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Розмарин – по вкусу;
• Шафран – по вкусу;
• Куркума – по вкусу.
Паэлья с куриным мясом и креветками. \ Фото: konsum.de.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими полукольцами;
• Высыпать в глубокую сковороду с толстым дном;
• Обжарить до мягкости на небольшом количестве оливкового масла;
• Чеснок очистить;
• Измельчить;
• Добавить к луку;
• Аккуратно перемешать и готовить одну-две минуты;
• Филе вымыть под холодной проточной водой;
• Зачистить при необходимости;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Нарезать мякоть небольшим кубиком или соломкой;
• Обжарить до золотистого цвета со всех сторон рядом с луком и чесноком, предварительно отодвинув их в сторону;
• После всыпать рис;
• Залить вином и горячим бульоном;
• Сдобрить куркумой, шафраном и розмарином;
• Готовить на среднем огне, пока рис не впитает жидкость (периодически помешивать);
• Затем добавить креветки;
• Тушить на небольшом огне до тех пор, пока они не станут нежно-розовыми со всех сторон;
• За пару минут до готовности блюдо посолить и поперчить по вкусу;
• Аккуратно перемешать и подать к столу.
4. С индейкой и овощами
Овощная паэлья с индейкой. \ Фото: realfood.tesco.com.
Самый простой и быстрый способ накормить всю семью – приготовить паэлью с сочными сезонными овощами и нежным мясом индейки.
Ингредиенты:
• Рис круглый – 1,5 стакана;
• Овощной или мясной бульон из кубика – 0,7 л;
• Индейка (мякоть) – 200 г;
• Болгарский красный перец – 2 шт;
• Томаты розовые крупные – 2 шт;
• Масло оливковое – для жарки;
• Томатная паста – 200 г;
• Соль – по вкусу;
• Паприка молотая – по вкусу;
• Перец молотый – по вкусу;
• Шафран – по вкусу;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Петрушка – 2-3 веточки.
С овощами и мясом. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть под холодной проточной водой;
• Срезать всё лишнее;
• Мякоть просушить;
• И нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• Обжарить до золотистого цвета со всех сторон в глубокой сковороде с толстым дном на небольшом количестве оливкового масла;
• Добавить соль и чёрный молотый перец;
• Выложить мясо;
• На той же сковородке обжарить пять-семь минут нарезанные кубиком помидоры и болгарский перец;
• Добавить томатную пасту;
• Готовить три-четыре минуты;
• После засыпать рис;
• Залить кипятком (овощным/мясным бульоном);
• Приправить шафраном и паприкой;
• Готовить до тех пор, пока не выпарится жидкость;
• За пять-шесть минут до готовности добавить обжаренное мясо;
• Перед подачей аккуратно перемешать и подать к столу, посыпав мелко нарезанной петрушкой и кинзой.
5. С рыбкой и морепродуктами
С рыбой и морепродуктами. \ Фото: fattycrab.com.
А для любителей морепродуктов, или для всех тех, кто хочет попробовать что-то новое – «морская» паэлья придётся по вкусу как нельзя кстати.
Ингредиенты:
• Круглый рис – 0,5 кг;
• Морской коктейль – 0,5 кг;
• Рыбное филе – 200 г;
• Томаты розовые – 3 шт;
• Красный болгарский перец – 1 шт;
• Фасоль стручковая – 150 г;
• Бульон овощной или рыбный (из кубика) – 0,8 л;
• Чеснок – 4-5 зубков;
• Розмарин – по вкусу;
• Шафран – по вкусу;
• Куркума – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло оливковое – для жарки;
• Кинза – 2-3 веточки;
• Петрушка – 2-3 веточки;
• Лимоны – для подачи.
Паэлья с морепродуктами и рыбой. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Рыбное филе вымыть под холодной проточной водой;
• Проверить на наличие костей;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком или соломкой;
• Обжарить две-три минуты в глубокой сковородке с толстым дном на небольшом количестве оливкового масла;
• Затем добавить морепродукты;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить около пяти-шести минут;
• После выложить на тарелку;
• Чеснок очистить;
• Мелко нарезать или пропустить через пресс;
• Выложить в ту же сковородку, где готовились морепродукты;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Томаты вымыть и также нарезать небольшим кубиком;
• Выложить все ингредиенты к чесноку;
• Готовить примерно десять-двенадцать минут, периодически помешивая;
• Приправить солью, смесью молотых перцев, куркумой, шафраном и розмарином;
• Всыпать рис;
• Залить горячим бульоном;
• Аккуратно перемешать;
• Тушить на среднем огне две-три минуты;
• После добавить нарезанную небольшими кусочками стручковую фасоль;
• Ещё раз перемешать;
• Готовить на большом огне пятнадцать-двадцать минут;
• После уменьшить огонь и готовить ещё пять-семь минут;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной кинзой и петрушкой;
• Также при желании можно украсить ломтиками лимона.
