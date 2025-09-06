Как убрать вмятину на машине без покраски

Это простейшая технология не содержит абсолютно никаких дефицитных деталей или инструментов, которое нужно было бы покупать или заказывать. Нам понадобиться всего две вещи, которые можно найти без проблем в любом гараже.

Это ненужный клапан и пистолет с горячим клеем. И то без пистолета можно обойтись, расплавим клей другим способом.

И так, начнем. Осматриваем вмятину. Нам необходимо найти середину этой вмятины. Как только это сделано, берем ненужный клапан (если у вас его нет – спросите у соседа) и обезжириваем спиртом или бензином.Затем на шляпку клапана наносим горячий клей. Если у вас только клей без пистолета, то нагрейте клапан газовой горелкой и намажьте клей.Приклеиваем клапан в середину вмятины. Несколько секунд держим рукой, ждем пока клей схватится. Отпускаем и ждем ещё минут 3-5 до полного остывания и затвердевания.Далее, чтобы ось клапана не выскальзывала из рук, берем её тряпкой или в рукавицах. И с усилием тянем в противоположную сторону от вмятины. Скорее даже дергаем. Так как вмятина имеет внутреннее напряжение, то она сама стремиться выпрямиться, но силы напряжения стали не хватает, а мы таким способом помогаем слали вернуться в нормальное состояние и снять это возникшее напряжение.Как убрать горячий клей?В общем вмятина выпрямилась. Теперь остается снять клапан, если он не отлетел сам и клеевую прокладку.Если покраска на месте вмятины заводская, берите ацетон, брызните на место склейки и все аккуратно удалите. Если же место уже было крашеным, возьмите лучше спирт.Вот такой вот простой способ как быстро выпрямить вмятину на авто своими руками!