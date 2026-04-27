Нестандартные бытовые хитрости

При приготовлении пищи часто возникают сложности, которые могут отбить все желание творить. К счастью, нам известны бытовые хитрости, которые помогут решить любую задачу, будь то плохо замаринованное мясо или недозрелые фрукты. В нашей сегодняшней статье мы расскажем, как справиться с этими проблемами.

Зелень лучше хранить в емкости с водой.Петрушка и укроп нужны для многих блюд. С их помощью можно не только украсить ваш кулинарный шедевр, но и добавить ему особый вкус. Вот только хранятся они ужасно мало. Уже через пару дней после покупки можно заменить, как петрушка увядает. Чтобы этого не допустить, стоит воспользоваться нашим следующим советом.С нами им поделился один именитый шеф-повар. Если вы хотите, чтобы зелень хранилась дольше, просто поместите ее в емкость с холодной водой. Именно в таком виде вы сможете сохранить свежесть укропа и петрушки надолго.Просто потяните за лист ананаса.Ананас прекрасно подходит для приготовления многих блюд. И речь идет не только о десертах. Очень вкусно получается мясо с ананасами. А также он дополняет многие современные салаты. Вот только правильно выбирать ананас мало кто умеет. Но мы это сейчас исправим и поделимся с вами соответствующей хитростью.Если вы хотите купить спелый и сладкий ананас, то просто следуйте нашей инструкции. В магазине возьмите ананас в руки и осмотрите его листья. Найдите самый длинный и слегка потяните за него. Если лист легко отойдет от фрукта, значит, он достаточно спелый.Если же оторвать лист будет сложно, то ананасу следует еще немного дозреть. Такой вариант для вашего блюда не подойдет.На мясе нужно сделать надрезы.Часто на готовку мы закладываем определенное время. Но маринование мяса может значительно его удлинить. Чтобы замариновать мясо в кратчайшие сроки, следует вооружиться нашей следующей хитростью.Повара советуют делать шинковку. Это означает, что на мясе следует сделать несколько надрезов. Причем в самой толстой части надрез должен быть глубже всего. Благодаря этому ваше мясо промаринуется гораздо быстрее. Более того, жариться такое мясо также будет быстрее обычного. Сплошные плюсы.Соль поможет нарезать чеснок.Всем нам с детства известны полезные свойства чеснока. Он незаменим при простудах, повышает иммунитет, да и просто придает пикантность блюду. Почти все хозяйки предпочитают использовать пресс при готовке чеснока. Однако некоторые рецепты рекомендуют именно нарезанный чеснок. А это уже может вызывать сложности.Вы когда-нибудь нарезали зубчик чеснока? Поверьте, занятие малоприятное. Он выскальзывает из-под ножа в девяноста пяти процентах случаев. Так что нарезать чеснок не так-то просто. Но, к счастью, мы точно знаем, как справиться с этой сложностью. Просто посыпьте чеснок солью. Прямо на разделочной доске. После чего вы нарежете его. Без проблем.Банан поможет киви дозреть.Все мы когда-либо покупали недозрелые фрукты. Особенно часто это происходит при покупке киви. К несчастью, осознаем мы это уже дома. Но не стоит расстраиваться, ведь мы знаем, как быстро сделать фрукты спелыми и мягкими.И поможет нам в этом самый обычный банан. Именно его следует добавить в тарелку с недозрелыми киви. После чего уберите фрукты в темное и сухое место. Уже спустя сутки ваши киви станут мягкими и спелыми.