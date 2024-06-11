Как сушить бельё в маленькой квартире, где негде развернуться

Если у вас маленькая квартира, по ходу ее обустройства возникает очень много проблем. И одна из них – сушка вещей. Организовывать домашнюю прачечную – не вариант, сушить на улице – тоже сомнительная затея.







Конечно, можно стирать и сушить одежду партиями, но это занимает много времени. Мы предлагаем другой, более эффективный вариант.

Вариант 1: Стиральная машинка с функцией сушки

Вариант 2: Сушильная машина

Вариант 3: Сушильное крепление

Вариант 4: Настенная сушилка с веревками

Вариант 5: Вертикальная сушилка

Вариант 6: Потолочная сушилка

Вариант 7: Сушилка с креплением на ванну

Вариант 8: «Умная» сушилка

О чем идет речь, читайте в статье.Хороший вариант для экономии места в ванной.Самый простой и очевидный вариант – купить стиральную машину с функцией сушки, чтобы она решала сразу две базовых задачи. Какие плюсы у этого решения? Во-первых, не нужно будет выделять в квартире дополнительное место для сушилки, которая займет половину гостиной и заставит вас спотыкаться об нее. Во-вторых, это прекрасный шанс выбросить наконец-то старую стиральную машину и купить новую, многофункциональную, о которой вы давно мечтали. В-третьих, вы потратитесь один раз, а прослужит прибор много лет, так что это вложение практически сразу окупится.Что касается минусов, то, помимо высокой цены, есть еще один, весьма существенный: маленький объем сушки. Если вы постираете шесть килограммов вещей, то высушить сможете только половину или чуть больше. Поэтому перед тем, как покупать технику, внимательно ознакомьтесь с ее характеристиками, чтобы понимать, на что рассчитывать в будущем. Учитывая тот факт, что вы берете стиральную машину не на один год, вложитесь в действительно достойную модель с большим объемом сушки.Сушильную машину можно поставить сверху на стиральную.Если вы всегда стираете большое количество одежды, а иногда загружаете в день сразу по несколько стирок, тогда целесообразно будет отдельно приобрести сушильную машину. Да, это дорого. Зато вам не придется постоянно придумывать, где и как сушить вещи. Все, что нужно будет сделать – выделить место размером примерно 60 на 85 см. Отличный вариант для маленького санузла – установить сушильную машину сверху на стиральную. Так вы сэкономите ценную площадь в ванной комнате.Стоимость качественных моделей начинается с 30 тысяч рублей, все зависит от размеров, функционала, бренда и некоторых других критериев. Впрочем, и здесь можно сэкономить – например, купить прибор с рук или приобрести мини-версию. Также следите за акциями, скидками и распродажами в магазинах и на маркетплейсах. Возможно, вам повезет купить сушильную машину по очень привлекательной цене.На такой сушилке удобно сушить нижнее белье.Такое изделие является очень бюджетным, поэтому вы смело можете приобрести его в качестве «помощника» для основной сушильной системе. Оно крепится к батарее, что очень удобно, но выглядит совсем неэстетично. Поэтому не стоит даже рассчитывать на то, что крепление постоянно будет находиться на батарее – если вы хотите, чтобы квартира выглядела красиво и опрятно, придется каждый раз его снимать и при необходимости надевать заново. Еще один минус – маленькая вместимость. На подобной сушилке получится развесить лишь небольшое количество вещей. Однако, за неимением других вариантов, и такое решение будет полезным и эффективным.Сушилка вместительная, но компактная.Такая сушилка достаточно вместительная, функциональная и, что немаловажно, компактная. Первую часть изделия нужно зафиксировать на стене, а вторую, оснащенную веревками, можно растянуть и закрепить на противоположной стороне именно тогда, когда вы будете в этом нуждаться. В сложенном виде данная конструкция смотрится красиво, не бросается в глаза и не привлекает много ненужного внимания, поэтому можно не переживать о том, что она испортит интерьер. К тому же, если в вашей квартире есть балкон, сушилку можно будет закрепить там, и тогда обстановка основных комнат точно не пострадает.Есть еще один вариант настенной сушилки, так называемая «раскладушка». Чтобы разложить ее, нужно совершить всего лишь одно вытягивающее движение, после которого она раскладывается в гармошку. В зависимости от размера изделия, оно будет вмещать разное количество вещей, поэтому при выборе ориентируйтесь на размер своего санузла. Удобнее всего закрепить ее над ванной, чтобы она не занимала ценную площадь.На заметку: А если вы приверженцы стиля лофт, обратите внимание на варианты с одной веревкой-шнуром. Легче всего их найти на маркетплейсах – там предлагается много моделей с разнообразным дизайном по привлекательной цене.Если есть свободное место на стене, эта сушилка идеально подойдетЕсли у вас есть немного свободного вертикального пространства, такая сушилка станет идеальным решением. У нее много плюсов, в частности, небольшая цена, простота в монтаже и наличие сразу нескольких уровней для белья. Идеальным местом расположения подобной конструкции станет балкон, ванная комната или угол коридора.К сожалению, минусы тоже есть. Самый главный – на такой сушилке нельзя сушить тяжелые вещи, она просто сломается под их весом. Поэтому куртки, пальто, флисовые свитера и спортивные костюмы лучше развешивать где-то в другом месте. А вот нижнее белье, майки, футболки, легкая летняя одежда с легкостью высушится на этой конструкции.Потолочная сушилка практически незаметна.Главные преимущества этой разновидности сушилок – надежность, удобство и вместительность. Как вы уже поняли из названия, она крепится к потолку и, благодаря этому, выглядит очень эстетично (просто ее мало, кто замечает). На такой сушилке получится развесить любую одежду: и легкую, и тяжелую, и длинную, и короткую. Она подходит для постельного белья, верхней одежды, полотенец и пр. Однако здесь тоже есть свой нюанс – прежде, чем нагружать сушилку по максимуму, подумайте о том, какой у вас потолок. Так, например, гипсокартоновый не выдержит подобную нагрузку.Есть несколько вариантов таких сушилокЕще одна компактная и удобная помощница, которая крепится прямо на ванну. Продавцы предлагают множество самых разных конфигураций, поэтому вы с легкостью сможете подобрать ту модель, которая подходит конкретно вам. Изделие недорогое, поэтому смело можете испытать его. Но учитывайте, что некоторые хозяйки отзываются о такой сушилке неоднозначно: есть мнения, что она неустойчивая, отсюда много возни в процессе эксплуатации.Сушилка-трансформер и встроенная сушилкаУмными такие сушилки называются вовсе не потому, что хозяйки могут управлять ими с помощью голоса или дистанционного пульта. Речь идет, в первую очередь, об изобретательности подхода. Самый простой вариант – смонтировать в ванной или на балконе выдвижную конструкцию, которая в сложенном виде будет практически незаметна.Если вы хотите сушилку, которая встраивается в мебель, но постоянно находится на виду, обратите внимание, что ее функциональные части могут, как сливаться с оттенком мебели, так и быть контрастными. В последнем случае они будут работать в качестве акцента и декоративного элемента.