Как использовать банановую кожуру в быту

Большинство людей воспринимают банановую шкурку как мусор, даже не задумываясь о том, что она может быть весьма полезной не только в готовке и в быту, но также в уходе за собой.







Предлагаем рассмотреть все варианты использования кожуры, чтобы вы смогли добавить некоторые из них (а может быть даже все) в свою копилку полезностей.



Вариант 1: Для готовки напитков и выпечки

Вариант 2: Для отбеливания зубов

Вариант 3: Для ухода за кожей

Вариант 4: Для защиты и удобрения растений

Вариант 5: Для полировки

Вариант 6: Для приготовления уксуса

Вариант 7: Против раздражений на коже

Сделайте отвар из банановой кожуры.В банановой кожуре содержится большое количество клетчатки, магния, калия и антиоксидантов. Польза каждого из этих веществ очевидна: клетчатка нормализует пищеварение и обмен веществ, калий улучшает работу нервной системы, антиоксиданты снижают риск развития рака, а магний положительно влияет на мышечную силу и уменьшает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. И это далеко не весь список полезных элементов, которые входят в состав банановой кожуры.Впечатляет? Тогда предлагаем использовать кожуру в готовке, чтобы повысить питательную ценность напитков и блюд. Можно отварить ее в кипящей воде 10 минут, вынуть из отвара, а когда он остынет, добавить в любимый сок, компот или смузи. Еще один вариант – обдать кожуру кипятком, высушить, перемолоть в муку и добавить в выпечку, например, в печенье. Только учтите, что количество компонента должно составлять не более 15% от общей массы используемой муки (если вы используете килограмм пшеничной муки, то банановой должно быть не более 150 граммов). В противном случае печенье станет слишком жестким, так как в кожуре содержится много пищевых волокон.Также повара используют банановую кожуру для смягчения жесткого мяса. Для этого нужно выложить шкурки на противень, сверху разместить замаринованные кусочки мяса и накрыть их банановой кожурой, чтобы получился своеобразный кокон. За пять минут до готовности мяса шкурку сверху нужно убрать и дождаться появления золотистой корочки. При таком способе готовки даже куриное филе получится сочным и нежным.Натирайте зубы кожурой после каждой чистки.Неожиданно, но факт – банановая кожура помогает отбелить зубы не хуже специальных средств, благодаря высокой концентрации полезных минералов в составе. При этом ею можно пользоваться без ограничений, в отличие от тех же паст, полосок, отбеливателей и пр. Все, что вам нужно делать – протирать зубы мягкой стороной банановой шкурки после каждого процесса чистки. Она не только удалит пятна с эмали, но также предотвратит потенциальный вред от химических веществ, которые являются составляющими некоторых зубных паст.Банановая кожура работает как пилинг.В магазинах можно найти огромное количество самых разнообразных уходовых средств, которые обещают сделать кожу здоровой, молодой и сияющей, избавить ее от всех имеющихся проблем в виде высыпаний, пигментных пятен и пр. Однако стоимость подобных бьюти-продуктов не всегда доступная, особенно если речь идет о брендовых средствах.Предлагаем немного подождать с покупкой очередного скраба или пилинга, и вместо них использовать банановую кожуру. Массируйте ею кожу после очищения один или два раза в день, стараясь мягко втереть содержимое шкурки. Натуральные фруктовые кислоты и питательные вещества, которые входят в состав кожуры, мягко отшелушивают ороговевшие частички подобно пилингу, а также хорошо увлажняют, питают, придают коже мягкость и сияние. Некоторые девушки даже отмечают, что при регулярности такой процедуры уменьшается количество морщинок, и кожа выглядит гораздо моложе.Добавьте кусочки банановой кожуры в горшок с растением.Вещества, которые содержатся в банановой кожуре, являются очень полезными для растений, поэтому ее можно использовать в различных вариациях. Предлагаем рассмотреть некоторые из них:• Для защиты – возьмите несколько кусочков кожуры и разложите вокруг садовых растений, которые страдают от нашествия тли. Эти вредители не переносят газы, которые выделяет банановая шкурка в процессе разложения, поэтому можно будет не переживать о состоянии плодовых деревьев. Главное – не увлекайтесь. Если вы будете использовать большое количество банановой кожуры, есть риск привлечь ос, грызунов и прочих вредителей, которые не откажутся от сладкой закуски.• Для компоста – шкурки банана идеально подходят для приготовления компоста, так как в них содержатся калий и фосфор, способствующие развитию корневой системы. Поэтому смело можете удобрять ими почву.• Для подкормки – разрежьте кожуру на несколько небольших кусочков, выложите на дно горшка, в который собираетесь помещать свой саженец, присыпьте ее грунтом, чтобы при посадке корни не соприкасались со шкуркой, и приступайте непосредственно к процедуре. Благодаря минералам, которые входят в состав банановой кожуры, растения смогут получить полный комплекс питательных веществ, которые помогут корневой системе и повысят устойчивость к болезням и неблагоприятным внешним факторам.Банановой кожурой можно полировать мебель и обувьКаким бы длительным ни был срок годности кожаной обуви, рано или поздно она теряет свой презентабельный внешний вид и выглядит заношенной. К счастью, из этой ситуации есть выход. Попробуйте протереть туфли, сапоги или ботинки мягкой внутренней стороной банановой кожуры. Она богата фруктовыми кислотами, которые отлично подходят для процесса полировки, дарят сияние.По такому же принципу можно использовать банановую кожуру и для полировки лакированной мебели. Кроме того, что шкурка придаст блеск предметам интерьера, она также сможет устранить мелкие царапины на деревянных изделиях, благодаря натуральным маслам, которые входят в состав.• очистите поверхность мебели от пыли и грязи с помощью мягкой тряпки;• возьмите кусочек банановой кожуры и внутренней стороной натрите царапины на поверхности мебели, выполняя мягкие круговые движения;• в конце протрите мебель сухой и чистой салфеткой, чтобы убрать частички банана.Уксус может получиться слегка мутным.Уксус, приготовленный из банановой кожуры, имеет кисло-сладкий вкус с пикантной горчинкой. Его можно использовать в качестве заправки для салатов, как ингредиент для маринадов, а также в любом рецепте, среди компонентов которых значится уксус.Итак, вам понадобится: 1600 миллилитров воды, 300 граммов сахара, 200 миллилитров столового уксуса, половина чайной ложки дрожжей, один килограмм банановой кожуры.Нарежьте шкурку произвольными кусочками, положите в кастрюлю и залейте водой (четырех стаканов будет вполне достаточно). Поставьте посуду на плиту, доведите до кипения, а затем снимите с огня и остудите. Достаньте банановую кожуру, заверните ее в несколько слоев марли и хорошо отожмите впитавшуюся жидкость в кастрюлю. После этого добавьте в емкость оставшиеся 800 миллилитров воды, сахар и поставьте на сильный огонь на четверть часа, не забывая периодически помешивать.Вылейте жидкость в предварительно простерилизованную банку, добавьте дрожжи, плотно закройте крышкой и уберите в темное прохладное место на 7 дней. По истечении времени добавьте в емкость уксус и забудьте про банку еще на три недели. Когда придет время, процедите банановый уксус через марлю и выдержите уксус в прохладном месте еще месяц. Последний этап – пастеризация. Прокипятите уксус на сильном огне десять минут, перелейте в чистую, простерилизованную банку и уберите в кладовку либо кухонный шкаф, как вам удобно.Используйте кожуру как компресс.Если вы заметили на коже покраснения, раздражения или зуд, возьмите кусочек банановой кожуры и внутренней стороной потрите беспокоящий участок на теле. Как мы уже упоминали, составляющими шкурки являются фруктовые кислоты, витамины и минералы, поэтому раздраженная кожа обязательно оценит такой питательный «коктейль». Банановая кожура пригодится, если вас укусило насекомое (комар, оса, пчела), появились покраснения после бритья и пр.