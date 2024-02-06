С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Роженко
    Фигня какая-то... Из всего этого были только кукурузные палочки...  и супы в пакетитах... всё остальное являлось пред...5 неожиданных пер...
  • Traveller
    Довелось увидеть практически все эти достопримечательности, кроме моста Ruyi Bridge и пагод Луны и Солнца. Зато был у...10 архитектурных ...
  • Eugene69072
    Очень хорошая статья. Спасибо за подробную информацию.Средневековая фин...

Удобрения для хорошего роста замиокулькаса

Одной из причин, почему замиокулькас замедлил свой рост и перестал выпускать новые листочки, может являться необходимость пересадки растения.
Замиокулькас — растение, которое положительно реагирует на пересадки. Проводить данную процедуру рекомендуется 2-3 раза в год. Именно пересадка поможет стимулировать образование новых клубней и активный рост зеленой массы замиокулькаса.

Правильный грунт и горшок



Важным этапом пересадки замиокулькаса является выбор правильного грунта и горшка. Горшок для замиокулькаса должен быть высоким и узким. На дно обязательно насыпать 2 см мелкого керамзита.



Обычный универсальный грунт не пригоден для роста замиокулькаса!

Для изготовления грунта необходимо смешать:

верховой нейтральный торф — 1 литр;

земля универсальная — 1 литр;

биочарс — 4 ст.л; цеолит — 0,5 л.



Биочарс — это уголь, полученный при сжигании скорлупы грецкого ореха. Для того чтобы полезные вещества в угле стали доступными для растений, он дополнительно обрабатывается древесным уксусом.



Биочарс имеет целый ряд преимуществ для растений, среди них:

Увеличивает пористость земли.

Ускоряет скорость роста растения.

Увеличивает доступность в почве Ca, Mg, P и K.

Сохраняет влажность почвы.

Сохраняет питательные вещества для корневой системы. Является прекрасным запасником макро и микроэлементов.

Предотвращает слипание земли в комки.

Ускоряет потребление питательных веществ корнями.

Увеличивает плодородность земли.

Пересадка растения



Пересадку замиокулькаса следует осуществлять во влажный грунт. Первый месяц после пересадки растение не будет нуждаться в подкормках, так как свежий грунт содержит большое количество полезных веществ.



Предотвратить стресс после пересадки замиокулькаса и дать растению дополнительный стимул для активного роста поможет обработка листьев спреем для фикуса и декоративно-лиственных растений на основе скорлупы грецкого ореха.



Результат пересадки не заставит себя ждать: замиокулькас активно начнет выпускать новые побеги, будет радовать своей красотой и здоровьем.


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Замиокулькасудобрение

Картина дня

наверх