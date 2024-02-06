Удобрения для хорошего роста замиокулькаса

Одной из причин, почему замиокулькас замедлил свой рост и перестал выпускать новые листочки, может являться необходимость пересадки растения.

Замиокулькас — растение, которое положительно реагирует на пересадки. Проводить данную процедуру рекомендуется 2-3 раза в год. Именно пересадка поможет стимулировать образование новых клубней и активный рост зеленой массы замиокулькаса.



Правильный грунт и горшок

Пересадка растения

Важным этапом пересадки замиокулькаса является выбор правильного грунта и горшка. Горшок для замиокулькаса должен быть высоким и узким. На дно обязательно насыпать 2 см мелкого керамзита.верховой нейтральный торф — 1 литр;земля универсальная — 1 литр;биочарс — 4 ст.л; цеолит — 0,5 л.Биочарс — это уголь, полученный при сжигании скорлупы грецкого ореха. Для того чтобы полезные вещества в угле стали доступными для растений, он дополнительно обрабатывается древесным уксусом.Увеличивает пористость земли.Ускоряет скорость роста растения.Увеличивает доступность в почве Ca, Mg, P и K.Сохраняет влажность почвы.Сохраняет питательные вещества для корневой системы. Является прекрасным запасником макро и микроэлементов.Предотвращает слипание земли в комки.Ускоряет потребление питательных веществ корнями.Увеличивает плодородность земли.Пересадку замиокулькаса следует осуществлять во влажный грунт. Первый месяц после пересадки растение не будет нуждаться в подкормках, так как свежий грунт содержит большое количество полезных веществ.Предотвратить стресс после пересадки замиокулькаса и дать растению дополнительный стимул для активного роста поможет обработка листьев спреем для фикуса и декоративно-лиственных растений на основе скорлупы грецкого ореха.Результат пересадки не заставит себя ждать: замиокулькас активно начнет выпускать новые побеги, будет радовать своей красотой и здоровьем.