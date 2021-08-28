«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

Томас Дамбо – датский скульптор, делающий свои работы из использованного дерева. Его последняя серия называется «Шесть спрятанных гигантов». Шесть скульптур Томас спрятал в лесопарковых зонах Копенгагена, куда нечасто заходят люди. Найти гигантов не так просто – для этого нужно воспользоваться специальной картой или подсказками в стихах, выгравированных на табличках возле каждой статуи. Но, найдя их, вы об этом не пожалеете!









Маленький Тильда

Томас на горе

Оскар под мостом

Трайн на холме

Спящий Луис

Дружелюбный Тедди

Табличка в стихах возле каждой скульптуры подскажет, где найти следующую

Все статуи сделаны из использованных досок

Горм и Кнуд – модели и помощники скульптора

А вот карта, по которой в Копенгагене можно найти гигантов