С нами не соскучишься!

7 987 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    Норм., но дол на клинке не для облегчения клинка, а для жесткости (чтоб не гнулся).Символ доблести и...
  • Нина
    Растрогали до слёз. У меня был старший брат, а теперь его нет. Тоска и боль...20 фотографий о т...
  • Анна Эржибова
    Вспомнили про Чингисхана вспомним и про Тараса Бульбу?Что хорошего для ...

«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

Томас Дамбо – датский скульптор, делающий свои работы из использованного дерева. Его последняя серия называется «Шесть спрятанных гигантов». Шесть скульптур Томас спрятал в лесопарковых зонах Копенгагена, куда нечасто заходят люди. Найти гигантов не так просто – для этого нужно воспользоваться специальной картой или подсказками в стихах, выгравированных на табличках возле каждой статуи. Но, найдя их, вы об этом не пожалеете!

«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

Маленький Тильда


«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

Томас на горе


«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

Оскар под мостом


«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

Трайн на холме


«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

Спящий Луис


«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

Дружелюбный Тедди


«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

Табличка в стихах возле каждой скульптуры подскажет, где найти следующую


«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

Все статуи сделаны из использованных досок


«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

Горм и Кнуд – модели и помощники скульптора


«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

А вот карта, по которой в Копенгагене можно найти гигантов


«Шесть спрятанных гигантов» датского скульптора

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх