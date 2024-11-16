Как безопасно остановить автомобиль, если неожиданно отказали тормоза

Отказ тормозной системы автомобиля по праву считается одной из наиболее опасных неисправностей. К счастью, поломки такого рода в современных автомобилях возникают откровенно не часто. И все же, если такое, не приведи Господь, случится, автомобилист должен быть готов принять необходимые меры по аварийному торможению.
Сегодня тормоза почти не ломаются. /Фото: behance.net.
Для начала стоит отметить, что современные автомобили достаточно хорошо защищены от большинства потенциально критических неполадок в работе тормозной системы. Поэтому внезапный полный отказ тормозной системы крайне маловероятен. При этом вне зависимости от тяжести поломки бортовой компьютер автомобиля в такой ситуации должен начать издавать громкие предупреждающие звуки, а на приборной панели обязана загореться лампочка с изображением ручника. Полный же отказ тормозной системы опознать не сложно: в таких ситуациях заветная педаль просто «проваливается в пол», лишая автомобилиста возможности снижать скорость традиционным способом.
Может понадобиться экстренное торможение. /Фото: drive2.ru.
А значит, оказавшись в такой ситуации, придется прибегнуть к нетрадиционным способам снижения скорости. В первую очередь сбросить последнюю можно за счет так называемого торможения двигателем. Для этого следует постепенно понижать передачу, что позволит сопротивлению силовой установки сократить вращение осей до их полной остановки. Обычно передачи переключаются каждые 3-5 секунд, однако в действительности каждая ситуация уникальна и автомобилист должен сам принимать необходимые решения ориентируясь показания приборов (спидометра и тахометра). При этом важно помнить о том, что слишком быстрое переключение передач чревато «клевком» с последующей потерей управляемости автомобиля.
Тормозить придется ручником. /Фото: avtovzglyad.ru.
К сожалению, торможение двигателем подходит не для всех ситуаций. Иногда ситуация на дороге просто не оставляет достаточного времени для постепенного замедления ТС. В такой ситуации автомобилисту придется прибегнуть ко второму способу – использованию стояночного тормоза. Главная сложность и опасность такого торможения – повышенный риск заноса (даже на сухой дороге!). Поэтому водитель обязан внимательно контролировать движение ручника, а также своевременно принимать меры для выведения ТС из заноса. Победить «болтание» автомобиля можно своевременным поворотом руля в сторону заноса. Это позволит хотя бы ненадолго стабилизировать машину. В если в машине используется электронный стояночный тормоз, то для блокировки задних колес его следует не нажать один раз, а зажать.
Можно тормозить двигателем. /Фото: mediasalt.ru.
В заключение остается отметить, что гипотетическая поломка тормозной системы автомобиля – это еще один хороший повод для того, чтобы регулярно проходить техническое обслуживание. Поддерживать машину в хорошем состоянии и не забывать время от времени проверять исправность хотя бы наиболее критических узлов. Так же важно подчеркнуть, что оба упомянутых выше способа полезно совмещать: начинать с торможения двигателем, после чего сбросив скорость до 25-30 км/ч решительно остановить машину при помощи стояночного тормоза.
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