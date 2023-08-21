Бионика: как природа меняет архитектурные формы и влияет на энергоэффективность зданий

1. Как процессы формообразования живой природы сделали жизнь человека комфортней (речь не о природных ископаемых)

Достижения человечества, вдохновленные природными формами и ее процессами.

Бионика в архитектуре, ландшафтном дизайне и дизайне интерьеров.

Обтекаемые архитектурные структуры, вдохновленные матушкой природой.

2. Бионика в архитектуре

Первые яркие образцы бионической архитектуры еще в начале XX века создал великий испанский архитектор Антонио Гауди (Дом Мила, Барселона).

Проект крутящегося небоскреба, способного повторять траекторию солнца (архитектор Дэвид Фишер). | Фото: stranabolgariya.ru.

Жилой комплекс в Ковингтоне, штат Кентукки – пока еще редкий пример бионической архитектуры в городском жилом строительстве (архитектор Даниэль Либескинд). | Фото: mavink.com.

Правильно расположенные здания, затеняющие элементы и «умные жалюзи» – прекрасный способ сэкономить на кондиционировании внутренних площадей.

Самые яркие представители бионической направленности архитектуры, создавшие невероятные объекты.

3. Устремленность в будущее

Особенно много экзотических форм возникает при проектировании навесов.

Наибольших результатов в продвижении бионики в архитектуру достиг Сантьяго Калатрава – талантливейший архитектор, скульптор и инженер, создавших множество динамичных проектов, способствующих максимальной защите внутреннего пространства от перегрева.

The Anti-Smog building – концепт преобразования заброшенной железнодорожной ветки в Париже от архитектора Винсента Каллебо.

4. Здания, вдохновленные природой (на основе принципов бионики)

Бионические принципы проектирования основаны на стремлении упростить структуру задний без ущерба для прочности и комфорта человека (небоскреб Aqua в Чикаго и стадион Гнездо в Пекине).

Металлическая конструкция Эйфелевой башни повторяет структуру берцовой кости человека.

Навесы над трибунами, выполненные из высокопрочного акрилового стекла, поддерживаются надежными стальными тросами, имитирующими плетение паутины (Олимпийский стадион, Мюнхен).

Архитектор Майкл Пирс вдохновлялся структурой и рациональной организацией вентилируемых термитников (Eastgate Centre, Зимбабве).

Шанхайская башня – яркий пример бионической архитектуры грандиозного масштаба (высота объекта 632 метра).