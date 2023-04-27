10 невероятных фактов о гравитации, о которых не рассказывали в школе

Жители планеты Земля воспринимают силу тяжести, как что-то само собой разумеющееся. Известно, что Исаак Ньютон разработал теорию всемирного тяготения благодаря тому, что ему на голову упало яблоко с дерева. Но на самом деле земная гравитация – это нечто куда большее, чем плод, упавший с дерева. В нашем обзоре несколько любопытных фактов об этой силе.









1. Туалетная физика

2. Незатейливая колонизация

3. Высота гор

4. Лунная физика

5. Звезда-неудачник

6. Телепортация

7. Горы на звездах

8. Скорбное пение звезд

9. Свечи в космосе

10. Газировка убивает