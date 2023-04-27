10 невероятных фактов о гравитации, о которых не рассказывали в школе

Жители планеты Земля воспринимают силу тяжести, как что-то само собой разумеющееся. Известно, что Исаак Ньютон разработал теорию всемирного тяготения благодаря тому, что ему на голову упало яблоко с дерева. Но на самом деле земная гравитация – это нечто куда большее, чем плод, упавший с дерева. В нашем обзоре несколько любопытных фактов об этой силе.
1. Туалетная физика
На Земле люди хотят справить малую нужду, как только их мочевой пузырь заполнится на 1\3 от своего максимального объема. Происходит это из-за действия гравитации на каждого из нас. Именно поэтому космонавты находясь на МКС не испытывают нужды помочиться до тех самых пор, пока их мочевой пузырь не будет переполнен.
2. Незатейливая колонизация
Гравитация является очень важным вопросом при колонизации других миров. В теории люди могут жить на планетах, сила гравитации которых отличается от Земной не более, чем в три раза. В противном случае будет нарушена подача крови в головной мозг.
3. Высота гор
В теории, гравитация определяет максимальную высоту формирующихся на планете возвышенностей. Так для Земли (опять-таки в теории) горы не могут превышать высоты в 15 километров.
4. Лунная физика
Во время исторической миссии «Аполлон», высадившиеся на поверхность Луны астронавты проверили там действие теории Галилея об ускорении свободного падения. Оказалось, что на луне предметы вне зависимости от их массы падают быстрее, чем на Земле. Причина тому заключается в отсутствии воздуха и как следствие – сопротивления.
5. Звезда-неудачник
Многие ученые считают Юпитер несостоявшейся звездой. Планета имеет достаточно сильное гравитационное поле для того, чтобы набрать нужную звезде массу, однако имеет недостаточно сильное поле для того, чтобы начать преобразовываться в еще одно светило.
6. Телепортация
Если взять и убрать Солце куда-нибудь за одно мгновение, то солнечная система будет еще некоторое время испытывать на себе действие его гравитационного поля. Для Земли, в теории, это «счастье» длилось бы около 8 минут, после чего небесные тела начали бы терять свои орбиты.
7. Горы на звездах
Если наше Солнце когда-нибудь превратиться в нейтронную звезду, то согласно расчётам ученых, гравитация на нем будет настолько мощной, что высота самой большой горы на его поверхности не смогла бы превысить 5 миллиметров.
8. Скорбное пение звезд
Действие гравитационного поля небесных тел после их исчезновения вовсе не сухая теория. Наша Солнечная система и наша родная планета постоянно испытывают действие гравитационного поля других звезд. Учитывая скорость распространения поля в пространстве, многие из этих звезд перестали существовать уже очень и очень давно.
9. Свечи в космосе
Если зажечь свечу в условиях отсутствия гравитационного поля, то ее огонь будет круглым. Более того, цвет пламени будет синим.
10. Газировка убивает
Пить газированные напитки в условиях отсутствия гравитации определенно точно не стоит. Почему? Все потому, что отсутствие силы тяжести полностью изменяет принцип распространения газов в организме человека. В лучшем случае это может спровоцировать приступ сильнейшей рвоты. Именно поэтому газировку не пьют астронавты на МКС.
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