С нами не соскучишься!

8 364 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова
    Жан Маре был действительно замечательным артистом. И притом очень красив. Фильмы с его участием у нас были очень попу...Легендарный киноа...
  • Sema
    О спиртном в целом! Это библейская точка зрения. Речь идет не о полном запрете алкоголя, а об умеренном его употребле...5 очень странных ...
  • Константин Феодориди
    Восхищаюсь26 лет в одиночес...

Самые крутые «тачки» 60-х годов ХIХ столетия


Коронационная карета императора Бразилии Педру II.

Коронационная карета императора Бразилии Педру II.


Автобусы, легковые автомобили, грузовики, фуры, трамваи и троллейбусы, все это и многое другое стало неотъемлемой частью современного мира. Каждый, так или иначе, выбирает удобный для себя вид передвижения, и уж явно не задумывается о том, каким же был транспорт в далекие 60-е годы ХIХ столетия. В нашей подборке представлена небольшая серия фотографий карет, считавшихся по тем временам самыми крутыми «тачками».



Карета императора Бразилии Педру II.

Карета императора Бразилии Педру II.

 


Карета турецкого султана Абдул-Азиза. 1867 год.

Карета турецкого султана Абдул-Азиза. 1867 год.

 


Карета императора Наполеон III и и его супруги императрицы Евгении.

Карета императора Наполеон III и и его супруги императрицы Евгении.

 


Карета Патриса де Мак-Магона, графа, герцога Маджентского на коронации короля Пруссии Вильгельма I. 2 января 1861 год.

Карета Патриса де Мак-Магона, графа, герцога Маджентского на коронации короля Пруссии Вильгельма I. 2 января 1861 год.

 


Карета Патриса де Мак-Магона, графа, герцога Маджентского.

Карета Патриса де Мак-Магона, графа, герцога Маджентского.

 


Самые крутые «тачки» 60-х годов ХIХ столетия

Карета Императорского Суда.

 


Коляска королевы Виктории.

Коляска королевы Виктории.

 


Коляска Патриса де Мак-Магона, графа, герцога Маджентского.

Коляска Патриса де Мак-Магона, графа, герцога Маджентского.



с


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх