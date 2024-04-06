Советы для лёгкого быта

Ведение домашнего хозяйства может быть сложным, так как ежедневные задачи, начиная от готовки и кончая уборкой, могут вызывать напряжение. Однако опытные домохозяйки знают, как справиться с этим.







Их советы являются настоящим сокровищем для тех, кто хочет легко и эффективно справиться с бытовыми делами. Как избавить растительное масло от посторонних запахов? Что делать, если суп получился слишком жирный? И как избежать раздражения на руках при нарезке перца чили? Ответы на все эти вопросы вы сможете найти в нашей сегодняшней статье.



1. Избавляем растительное масло от посторонних запахов!

2. Спасаем слишком жирный суп!

3. Избавляемся от запаха пригоревшего блюда на кухне!

4. Укрощаем перец чили!

5. Пароварка своими руками!

6. Добавляем сразу три ложки в кружку с чаем!

Кусочек имбиря быстро впитает лишние запахи!После жарки завтрака у вас осталось много растительного масла? Его вполне можно использовать повторно. Следует лишь избавится от посторонних запахов. В этом вам поможет наша бытовая хитрость.Все, что вам понадобится, — это имбирь. Его кусочек необходимо поместить в сковороду с маслом. Он обладает уникальной способностью и быстро поглотит посторонние запахи. А вы сможете использовать масло повторно.Кубик льда способен спасти ваше блюдо!Наверное, с каждой хозяюшкой случалась ситуация, когда суп или соус получались слишком наваристыми. Избавиться от лишней жирности поможет наш следующий совет.Вам необходимо будет достать из морозилки кубик льда. Именно его следует поместить в кастрюлю. Лёд легко соберет на себя излишки жира, после чего его просто следует выловить ложкой. Такой простой способ позволит быстро спасти ваше блюдо.Создаём аромат уюта на вашей кухне!Не уследили за готовящимся блюдом? Оно пригорело, и кухня заполнилась запахом гари? Проветривание не помогает? Не стоит отчаиваться. Ведь мы точно знаем, как легко можно справиться с данной проблемой.На помощь вам придут специи. Налейте немного воды в кастрюлю и добавьте любой набор специй. Вскипятите их. Удивительно, но это поможет не только нейтрализовать запах гари, но придаст помещению аромат уюта.Растительное масло защитит ваши руки от раздражений!Острый перец просто незаменим для многих пряных блюд. Однако при его готовке часто страдают наши руки. На них появляется раздражение и даже сыпь. Чтобы этого избежать, просто воспользуйтесь нашим советом.Перед началом готовки смажьте руки растительным маслом. Оно покроет кожу защитным слоем и предотвратит прямой контакт с острым перцем. А значит, раздражения вам больше не страшны.Несколько ложек легко заменят пароварку!Некоторую бытовую технику мы используем так редко, что невольно задумываемся о ее рентабельности. К примеру, без пароварки вполне можно обойтись. Свободного места на кухне станет больше, а блюдо на пару можно сделать и с помощью подручных средств.Возьмите широкую кастрюлю и положите на дно несколько столовых ложек. Сверху разместите металлическую тарелку, в которой будет готовиться ваше блюдо. В кастрюлю следует залить воду и вскипятить ее, после чего уменьшить огонь и продолжать готовить.Чайные ложки быстро остудят горячий напиток!Далеко не все любят пить очень горячий чай. Если вы тоже из их числа, то наш совет специально для вас.Чтобы быстро остудить чай, следует поместить в кружку сразу несколько ложечек. За счёт контакта напитка с холодными поверхностями ложек чай остынет гораздо быстрее.