Секреты красоты от азиатских женщин, которые позволят в 40 лет выглядеть на 20

Женщины из азиатских стран отличаются красотой и молодостью кожи, прекрасным телом и крепким здоровьем. Глядя на фотомодель Айшварию Рай, актрису Люси Лью, модель Линь Чилин, политика Шейху Моза, которые в свои 45-50 лет выглядят максимум на 25, невольно задаешься вопросом: кому и сколько они заплатили, чтобы прекрасно выглядеть всю жизнь? На самом деле, все гораздо прозаичнее. Просто азиатки умеют ухаживать за собой и с радостью делятся своими секретами с девушками из других стран.
В отличие от европейских женщин, которые предпочитают не предупреждать возрастные изменения, а бороться с уже имеющимися проблемами, жительницы азиатских стран с раннего детства учатся тщательному уходу за собой, чтобы сохранить природную свежесть и красоту лица. Даже после 50 лет они отличаются идеальной, словно фарфоровой кожей, минимумом морщин, стройным телом и роскошными волосами. Не считая генетической предрасположенности, правильного питания и разумного использования косметики, природная привлекательность азиаток обусловлена правильным и многоступенчатым процессом ухода, который является для них настоящим ритуалом.
1. Многоступенчатое очищение
Чтобы кожа была красивой и здоровой, нужно соблюдать несколько этапов очищения. / Фото: vplate.ru
Представьте себе ситуацию: вы приходите домой после учебы или работы и приступаете к очищению кожи. Сколько этапов в данном процессе? Один, два, три? Или вы просто смываете мицеллярной водой мейкап и думаете, что этого достаточно? Если да, то вот ваша первая и самая главная ошибка. Азиатки считают, что тело дается им во временное пользование, поэтому относятся к нему очень бережно.
Они не страдают от прыщей, акне и других проблем с дермой хотя бы потому что уделяют очищению кожного покрова не менее 1 часа. Сначала девушки пользуются очищающим гелем, главная цель которого – убрать макияж и поверхностный слой загрязнения. Далее следует мыльная пена, которая глубоко очищает все слои дермы. После этого азиатки проводят глубокий массаж кожи при помощи пилингов. Следующий шаг – тонизирование лосьоном, после чего наносится сыворотка. Завершающий этап – ночной крем для лица и области вокруг глаз. А чтобы утром выглядеть красивыми, свежими и отдохнувшими, японки перед сном наносят ночные несмываемые маски. Данные средства выравнивают тон лица, делают кожу нежной и упругой, даже если вы проспали всего несколько часов.
2. Натуральная косметика
В состав косметических средств должны входить только натуральные компоненты. / Фото: glamour.ru
Всемирно известная японская модель Масако Мидзатуни, которой в этом году исполнится ни много ни мало, а 51 год (при этом выглядит она как юная девушка) утверждает, что уход за кожей занимает у нее 5 часов в день! Конечно, российские девушки, которые посвящают все свое время семье и работе, скажут, что не могут позволить себе тратить столько времени на маски и другие ухаживающие процедуры. Но ведь никто не заставляет вас ежедневно устраивать дома СПА-салон. А вот многоступенчатую систему очищения применять нужно. Кроме того, покупайте только натуральную косметику. Например, азиатские производители создают свою косметику на основе трав и растительных экстрактов. Для восточных красавиц важно, чтобы в косметических продуктах не только отсутствовали искусственные компоненты, но и чтобы средства были из одной линейки. В этом случае, все ингредиенты будут усиливать действия друг друга.
3. Система умывания 424
Цифры 424 обозначают время, которое нужно потратить на уходовые процедуры. / Фото: cosmeoke.ru
Когда мы видим в различных статьях, посвященных красоте и здоровью, цифры 424, первое, что приходит на ум – шпионский код. На самом деле, это всего лишь обозначение времени в минутах, которое азиатки тратят на ухаживающие процедуры.
• 4 минуты нужно для того, чтобы очистить кожный покров гидрофильным маслом. Это средство помогает устранить жирорастворимые загрязнения. Даже самый стойкий макияж будет повержен.
• 2 минуты уходят на очищение дермы при помощи мягкой пенки. Благодаря своей водной основе и пенящейся структуре, средство смывает все остатки гидрофильного мыла.
• 4 минуты – поочередное ополаскивание теплой и холодной водой, массаж лица.
4. Борьба с солнцем
Крем для лица с SPF-защитой. / Фото: zagoraem.online
В то время, как российские девушки стараются как можно лучше загореть и проводят по несколько часов на пляже под палящим солнцем, для азиаток такие действия находятся под запретом. Восточные красавицы знают, что именно солнце является основной причиной преждевременного старения кожи, поэтому стараются скрывать от него свое лицо и тело. Ни одна жительница Кореи, Японии или Китая не выйдет из дома без крема с SPF-защитой. Именно он призван оберегать их нежную кожу от вредных солнечных лучей.
5. Минимум мейкапа
Азиатки наносят минимум макияжа. / ФОто: womans.ws
Учитывая превосходное состояние кожи азиаток, неудивительно, что они наносят на лицо минимум макияжа. Японки, кореянки, тайки считают, что чем меньше косметики использовано, тем лучше. Декоративные средства воспринимаются в качестве дополнения и призваны подчеркнуть природную красоту или замаскировать мелкие недостатки. Восточные красавицы знают, что любой мейкап сильно забивает поры и приводит к появлению камедонов, угрей и другим, не очень приятным последствиям.
6. Правильное питание
Правильное питание - важная составляющая в борьбе за красивую кожу. / Фото: beritagar.id
Наверное, многие люди слышали фразу Гиппократа: «Мы – это то, что мы едим». И эти слова можно даже не пытаться оспаривать, ведь от пищи, которую мы употребляем, напрямую зависит наш внешний вид и душевное состоянии. Азиатская кухня отличается здоровыми методами приготовления блюд, а также их высокой питательной ценностью. Восточные красавицы едят исключительно свежеприготовленные мясо, овощи и прочие продукты. Такого понятия как фастфуд в Японии, Китае и других азиатских странах не существует, а местные полуфабрикаты готовятся только из высококачественных продуктов. Именно здоровое питание помогает местным девушкам добиться сияния и красоты кожи изнутри. Кроме того, в азиатских странах существует настоящий культ чая. А согласно результатам многих исследований, в сортах чая, которые выводят в Азии, есть ряд веществ, препятствующих преждевременному старению. Может вот он – главный секрет молодости азиаток?
7. Отсутствие вредных привычек
Большинство азиатских женщин не курят и не пьют алкоголь. / Фото: allencarr.ru
Распитие спиртных напитков в общественных местах? Курение? Нет, это явно не про азиатских женщин. По сравнению с жительницами европейских стран, восточные красавицы ведут более правильный и здоровый образ жизни. У них практически нет вредных привычек, что положительно сказывается на красоте кожи.
8. Стрессам – бой!
Спокойствие и уравновешенность - главные достоинства восточных красавиц. / Фото: facetofeet.com
Азиатские девушки на 100% уверены, что даже если вы будете правильно питаться, ухаживать за собой, заниматься спортом, но при этом постоянно нервничать, то ни о какой красивой коже и речи не будет. Стресс – вот главный враг молодости и красоты. Поэтому азиатки советуют всем меньше переживать по пустякам, в любой ситуации держать себя в руках и найти гармонию с собой. Вот главный урок от восточных красавиц, которые мы обязательно должны усвоить.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram