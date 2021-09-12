В церкви перепутали песню рэпера Тупака с молитвой и раздали тексты прихожанам

Конечно, в некоторых православных молитвах упоминается вино, но никак не коньяк Hennessy и тем более не психотропные вещества. Не упоминается в молитвах и всё то, что можно найти в песне Тупака Шакура 1996 года «Радуйся, Мария». Но это явно не смутило одну церковь в Шри-Ланке, которая случайно распространила текст песни рэпера вместо католической молитвы с тем же названием.
Слова песни Тупака были включены в молитвенный буклет для церковного богослужения в церкви в столице страны Коломбо 11 декабря. Несколько присутствующих на служении узнали ее и рассказали об этом в Твиттере. Буклет, кстати, рекламировал это событие как «Фестиваль музыки для мира и гармонии», поэтому такая строчка из «молитвы», как «На хрен весь этот мир, если он неуправляем, но это и к лучшему, радуйся, Мария» повергла в ступор прихожан.
Церковь в Шри-Ланке.
Вместо знакомого рефрена «Радуйся, Мария, благодати полная. Господь с тобою», прихожане увидели слова Тупака, такие как: «Пошли со мной и радуйся, Мария. Теперь ты хочешь быть на коне или сдохнуть?».
«Многие люди были в шоке от этого, - сказал прихожанин Эндрю Чокси. - Несколько пожилых женщин перед нами никак не могли оторвать глаза от буклета, не веря написанному в нем».
Тот самый злосчастный буклет.
Буклет был, по-видимому, подготовлен молодым юношей, который просто скачал неправильную версию «Радуйся, Мария» из Интернета. Ошибка была обнаружена вскоре после того, как буклеты уже были распространены.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии