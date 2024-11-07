Что делали лучники, когда у них заканчивались стрелы и почему они всегда стреляли залпом

Лучники были одной из самых элитных частей средневековой армии. Ведь стрелять из лука сможет не каждый. Для этого нужна хорошая физическая подготовка и меткость. Но даже таких крепких лучников обычно хватало только на 5-10 минут. Что же они делали, когда у них заканчивались силы и стрелы?
Лучники стреляют залпом / Фото: darminaopel.
В кинолентах не покажут лучника, который устал. В них обычно показывают лучника стреляющего безлимитным запасом стрел, но в реальной жизни все совсем по другому. Лучники считались элитными воинами Средневековья. Вообще стоит отметить, что лук оружие, которое изобрели еще раньше до Средневековья. Профессиональные специалисты в области археологии находили каменные наконечники стрел, у которых возраст мог превышать 64 тысячи лет. Даже в такое древнее время луки уже использовали в охоте. Позднее лук стал оружием в военных действиях. Его использовали в пехоте и на коннице. Также лучники могли ездить в составе экипажа некоторых колесниц.
Стоит отметить, что хороший лучник был на вес золота. Такие специалисты работали в основном только из тыловой части и не выходили на первую линию боя. Некоторых лучников подготавливали уже в детском возрасте, даже могли взяться за работу еще с пяти лет. Активное обучение шло до полного совершеннолетия, пока лучник не стал настоящим профи в своем деле.
Если в составе армии был довольно хороший военачальник и много опытных лучников, примерно до четырех тысяч человек, то такая армия могла легко выиграть бой даже у превосходящей ее армии.
Английские лучники / Фото: sportishka.com
Стоит отметить, что в средневековую эпоху стрелы были очень дорогими. Ведь, чтобы произвести стрелу надо было вложить много труда и сделать ее идеально прямой, иначе она будет не так эффективна. Из чегоже делали стрелы? Опытные оружейники производили их из древесины, бамбука и тростника. Самыми хорошими стрелами называли «клееные». Это такие стрелы, которые состояли из четырех деталей и склеивались рыбьим жиром. Из камня или кости делали наконечники, чуть позднее их поменяли на бронзу и железо.
Обычный человек лучником стать не мог. Он должен был знать свое дело от и до. Стрелять из лука довольно тяжело и слабые физически люди с этим не справились бы. Как происходило производство стрел? Оно было в формате некоторого конвейера. Сначала один из мастеров делал древко стрелы, другой уже прикреплял наконечник, с третий справлялся с хвостовым оперением. Профессионалы своего дела могли сделать за день максимум восемь стрел.
Хорошая стрела стоила довольно весомую сумму. За 24 штуки надо было отдать примерно пятидневное жалование британского лучника, который жил в XV веке. Но обычно во время военных походов затраты на инвентарь были за счет королевских бюджетных средств.
Лучники готовятся к стрельбе / Фото: goodfon.ru
Опираясь на исторические источники, можно отметить, что эффективный бой лучник проводил в течении 5-8 минут. Это зависело от того, насколько лучник был профессионалом и сколько у него было стрел. За минуту ведения боя лучник обычно выпускал около 10 стрел, а вот лучник с более профессиональным подходом мог выпустить даже 20 стрел. Стандартный запас лучника — 24 стрелы или два обычных снопа.
Луки и стрелы имели даже отдельный пункт в расходах бюджета средневековой Англии. У данного бюджета был и свой хранитель. Такая должность называлась «флетчер». Для обслуживания стрел и луков выделяли хорошие средства. Флетчер активно наблюдал за тем, чтобы в хранилище оружия было достаточно.
Обычно на производство стрел старались использовать почти любую древесину. Особенное внимание уделялось ясеню и кедру. Также в производство стрел добавляли и гусиные перья. Уже в первый месяц правления Генриха V флетчер изготовил для короля несколько десятков тысяч стрел. Такая быстрая производительность позволила монарху долгое время воевать с французами. Но даже это не помогло, ведь стрелы были не бесконечными и многим лучникам приходилось вступать в «ближний» бой.
Лучники в строю / Фото: magmer.ru
Встает актуальный вопрос, зачем тогда лучники почти всегда использовали залповый огонь по врагу? Обычно они начинали стрельбу все вместе. Объяснить это можно довольно легко. Все дело в стоимости стрелы, каждый выстрел лучника был дорог.
Принцип стрельбы был таковым: если все лучники одновременно начинали ее, то урон противнику был максимально возможным. Через 1-2 минуты лучники начинали следующий залп, который довольно существенно ослаблял противника. В его рядах сразу же наблюдался хаос и паника. Если одновременно лучники начинали стрельбу, то атакующая сторона была вынуждена поднять щиты над головой и перейти к обороне. Быстро выстрелить в ответ, они уже не могли. А вот если лучники стреляли все по разному, то вероятность попадания во врага снижалась сильно. Даже если бы лучник попал в цель, урон был не таким существенным, как если бы при залповой стрельбе.
Лучники запускают стрелы / Фото: magmer.ru
Если же у лучника заканчивались стрелы? У профессионалов всегда были «запасные». Их мог подать оруженосец или взять сам лучник. Но что делал лучник, если и в обозе заканчивались стрелы? Активные обстрелы обычно велись с двух сторон и жертв в такой битве было очень много, не все умершие успевали расходовать свои запасы стрел.
Эти стрелы собирали различные слуги или дети. Даже если стреля вонзилась во врага, то ее разрешалось вытащить и использовать еще раз.
У китайцев была еще одна интересная хитрость по добыче стрел в бою. Воины садились в лодку и ставили рядом с собой кучки сена, в этот момент противник думал, что на них производится атака и стрелял из всех резервов, но после стрельбы, воины просто вынимали стрелы из сена и брали их себе.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии