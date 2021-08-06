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Каково побывать в настоящей коме

Вы когда-нибудь задавались вопросом, что происходит с сознанием человека в коме? Может быть, это похоже на сон. А может, наше сознание все еще присутствует в бесконтрольном теле — эдакая могила, прикованная к больничной койке. Мы расскажем вам пугающие и очень интересные истории тех, кто на собственном опыте смог прочувствовать это ужасное состояние.

Каково побывать в настоящей коме

Мацей Топоровиц


Польский эмигрант угодил под машину на второй день после получения гражданства США. Три года провел Мацей в коме, перенес несколько операций на открытом сердце и, наконец, пришел в себя. Ему потребовался еще год психической реабилитации: все это время несчастному казалось, будто он попал в огромный блендер, бесконечно перемалывающий на куски его тело.

Каково побывать в настоящей коме

Дэвид Лихей


Можно сказать, что Дэвиду повезло. Машина его друга попала в ужасную аварию: вот Дэвид помнит себя пристегивающим ремень, а в следующую секунду он просто открывает глаза на больничной койке и не помнит ничего из двухнедельной комы. Уж точно лучше, чем галлюцинации о кровавых ножах блендера.

Каково побывать в настоящей коме

Одри Стакуотер


Девушка провела в коме целых три месяца. По ее признанию, она все это время чувствовала некое обновление всего организма, точно понимая, что рано или поздно придет в себя.
Очнувшись, Одри заново училась ходить, однако врачи и в самом деле заметили, как помолодела и посвежела кожа девушки. Объяснения этому феномену пока не нашлось.

Каково побывать в настоящей коме

Хуан Монино


История Хуана печальна, будто холод проникший в сердце любимой девушки. Машина, сбившая несчастного парня, полностью лишила его прошлого. Хуан рассказал врачам, что в коме наблюдал, как по кусочкам тают в непроглядном тумане воспоминания о дочери, жене и бесконечных выплатах ипотеки. Даже эти воспоминания появились у него после полугода терапевтических посещений психолога.

Каково побывать в настоящей коме

Роан Дэрк


По словам Роана, все две недели комы он ощущал только одно: бесконечную жажду. Несчастному казалось, будто он заброшен где-то в темной и холодной пустыне, где никогда не было и не будет ни одной капли воды.

Каково побывать в настоящей коме

Адриан Корстко


А вот у Адриана кома получилась насыщенным событием фильмом. Он провел без сознания около года, после неудачного падения с крыши дома. Все это время Адриан сражался на чужой планете, борясь за власть с некими четырехрукими и крылатыми созданиями. Проснувшись, парень долго уверял врачей, что ему надо срочно вернуться и закончить битву.

Каково побывать в настоящей коме

Чжоу Циньлань


Один из самых любопытных опытов пришелся на долю китайского рабочего Чжоу. 18 месяцев комы он видел очень яркий, длинный и подробный сон о том, как работает часовщиком в китайской рыбацкой деревне 18-го века. Сейчас пациент считает, что переживал свою прошлую жизнь.

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