Каково побывать в настоящей коме

Вы когда-нибудь задавались вопросом, что происходит с сознанием человека в коме? Может быть, это похоже на сон. А может, наше сознание все еще присутствует в бесконтрольном теле — эдакая могила, прикованная к больничной койке. Мы расскажем вам пугающие и очень интересные истории тех, кто на собственном опыте смог прочувствовать это ужасное состояние.
Мацей Топоровиц
Польский эмигрант угодил под машину на второй день после получения гражданства США. Три года провел Мацей в коме, перенес несколько операций на открытом сердце и, наконец, пришел в себя. Ему потребовался еще год психической реабилитации: все это время несчастному казалось, будто он попал в огромный блендер, бесконечно перемалывающий на куски его тело.
Дэвид Лихей
Можно сказать, что Дэвиду повезло. Машина его друга попала в ужасную аварию: вот Дэвид помнит себя пристегивающим ремень, а в следующую секунду он просто открывает глаза на больничной койке и не помнит ничего из двухнедельной комы. Уж точно лучше, чем галлюцинации о кровавых ножах блендера.
Одри Стакуотер
Девушка провела в коме целых три месяца. По ее признанию, она все это время чувствовала некое обновление всего организма, точно понимая, что рано или поздно придет в себя. Очнувшись, Одри заново училась ходить, однако врачи и в самом деле заметили, как помолодела и посвежела кожа девушки. Объяснения этому феномену пока не нашлось.
Хуан Монино
История Хуана печальна, будто холод проникший в сердце любимой девушки. Машина, сбившая несчастного парня, полностью лишила его прошлого. Хуан рассказал врачам, что в коме наблюдал, как по кусочкам тают в непроглядном тумане воспоминания о дочери, жене и бесконечных выплатах ипотеки. Даже эти воспоминания появились у него после полугода терапевтических посещений психолога.
Роан Дэрк
По словам Роана, все две недели комы он ощущал только одно: бесконечную жажду. Несчастному казалось, будто он заброшен где-то в темной и холодной пустыне, где никогда не было и не будет ни одной капли воды.
Адриан Корстко
А вот у Адриана кома получилась насыщенным событием фильмом. Он провел без сознания около года, после неудачного падения с крыши дома. Все это время Адриан сражался на чужой планете, борясь за власть с некими четырехрукими и крылатыми созданиями. Проснувшись, парень долго уверял врачей, что ему надо срочно вернуться и закончить битву.
Чжоу Циньлань
Один из самых любопытных опытов пришелся на долю китайского рабочего Чжоу. 18 месяцев комы он видел очень яркий, длинный и подробный сон о том, как работает часовщиком в китайской рыбацкой деревне 18-го века. Сейчас пациент считает, что переживал свою прошлую жизнь.
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