Каково побывать в настоящей коме

Вы когда-нибудь задавались вопросом, что происходит с сознанием человека в коме? Может быть, это похоже на сон. А может, наше сознание все еще присутствует в бесконтрольном теле — эдакая могила, прикованная к больничной койке. Мы расскажем вам пугающие и очень интересные истории тех, кто на собственном опыте смог прочувствовать это ужасное состояние.









Мацей Топоровиц

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