Альтернативное применение сахара в быту

Последние годы все более нарастает тенденция к здоровому питанию. Запеченные блюда, фрукты и овощи все больше заменяют жареную, сладкую, мучную еду. В том числе вытесняется из рациона и сахар, который приносит мало пользы организму, за что он даже получил название «сладкий яд».



Мы разделяем стремление к здоровому питанию, но не советуем избавляться от остатков этого продукта.

1. Ускорение заживления ран

2. Ловушка для мух и ос

3. Удаление травяных пятен с одежды

4. Очистка кофемолки

5. Сохранение свежести сыра и мучных изделий

6. Успокоить обожженный язык

7. Подкормка для цветочных букетов

8. Скраб для тела

9. Очистка рук от масляных пятен

10. Избавление от икоты

Есть масса способов использования сахара для решения повседневных проблем.Мы привыкли к лекарствам и часто забываем о простых, но не менее эффективных средствах. Для лечения пролежней, язв, ожогов и других глубоких, тяжело заживающих ран не будет лишней сахарная терапия. Целебное воздействие сахара объясняется его способностью впитывать влагу, которая служит живительной средой для различных бактерий. Он отводит жидкость из ран, создавая неблагоприятные условия для болезнетворных микроорганизмов, из-за чего они погибают. Так что если вы случайно порезались, смело посыпайте порез сахаром, это ускорит заживление.В теплое время года появляются различные насекомые и больше всего раздражают мухи, которые летают повсюду. Особенно неприятно, если не получается от них защитить свой дом, и приходится развешивать липкую ленту. Кроме мух еще один бич – осы. Это очень назойливые насекомые, а укус их болезнен и может вызвать аллергическую реакцию. Чтобы избавиться от ос на участке или мух в доме, попробуйте сахарную ловушку. Смешайте сахар и воду, чтобы получить густой раствор, вскипятите его и остудите. Затем перелейте смесь в пластиковые бутылки или любые другие емкости с узким горлышком и поставьте их в те места, куда чаще всего прилетают осы и мухи.Их привлечет сладкий запах, и насекомые будут забираться в бутылки, из которых уже не смогут выбраться.Дети любят скользить на коленях по траве, что кажется им забавной игрой, но на одежде остаются зеленые пятна. Не стоит ругать ребенка или бежать в магазин за дорогостоящим химическим средством. Попробуйте простой и недорогой способ избавления от пятен травы. Возьмите сахар и добавьте немного воды так, чтобы получилась густая кашица. Нанесите эту смесь на травяные пятна и оставьте на 30-60 минут, в зависимости от степени загрязнения. Потом смойте кашицу и постирайте вещь как обычно.Кофемолки нуждаются в периодической очистке, особенно в том случае, если они используются для измельчения других продуктов, например, орехов. Чтобы прочистить лезвия, насыпьте туда полстакана сахарного песка. В процессе перемалывания лезвия очистятся от остатков продуктов. Интересный факт: В прежние времена сахар был настолько дорог, что его называли «белым золотом». Почти до конца XVIII века такая роскошь, как чай с сахаром была доступна только богатым людям. В средние века в Европе он считался лекарственным средством и продавался в аптеках. В наши дни сахар находит широкое применение не только в пищевой сфере, но и в табачной, фармацевтической, кожевенной и других отраслях промышленности.Мы уже говорили о способности сахара лечить раны, вытягивая влагу. Это же свойство можно использовать, чтобы сыр, булочки или пирог намного дольше сохраняли свежесть. Просто добавьте несколько кусочков сахара в герметичную емкость с продуктами. Они будут впитывать влагу, что не даст развиваться плесени.Каждый из нас хоть раз, но обжигал язык из-за любви к горячим напиткам или острой пище. Ощущения при этом очень неприятные, мешающие наслаждаться едой. Сахар может помочь вам быстро успокоить язык. Просто суньте один кусочек в рот, и вы почувствуете мгновенное облегчение. Если у вас нет кубиков, то используйте одну чайную ложку сахарного песка.Букеты дарят радостные эмоции, и хочется любоваться их красотой как можно дольше. Продлить жизнь живым цветам можно с помощью сахара в сочетании с уксусом. Сахар будет подпитывать цветы, а уксус – препятствовать размножению бактерий, вызывающих гниение стеблей. На одну вазу нужно добавить в воду 3 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки уксуса. Не забудьте хорошо перемешать жидкость, прежде чем поставить цветы. Каждые два дня раствор меняют на свежий.Может показаться немного странным предложение наносить сахар на тело во время душа, но поверьте, это будет полезно для кожи. Сделать такой скраб очень просто. Возьмите очень спелый банан, причем особенно хорошо подойдет такой, у которого кожура уже практически темная. Очистите его и разомните вилкой. К фруктовой кашице добавьте 3 столовые ложки сахарного песка, 1 чайную ложку оливкового масла и все хорошо перемешайте. Нанесите смесь на кожу, помассируйте и смойте ее. Во время процедуры крупинки сахара «отшелушивают» омертвевшие клетки эпидермиса, очищая и выравнивая кожу, а оливковое масло и банан увлажняют ее.При выполнении некоторых видов работ, например, ремонта автомобиля, руки становятся маслянистыми, и их очистка занимает длительное время. К счастью, сахар превосходно справляется с такими пятнами. Посыпьте руки сахарным песком и хорошо потрите, а затем помойте с мылом как обычно. Руки станут чистыми и мягкими, даже мягче, чем прежде, благодаря свойствам сахара. Вам даже не понадобится применять увлажняющее средство для рук.Есть различные способы избавления от икоты. Одни люди пьют воду, а другие задерживают дыхание. Но все мы разные, и эти методы работают не для всех. Если икота все продолжается и уже хочется каким-то способом от нее избавиться, то проглотите «на сухую» чайную ложку сахарного песка. Как говорит американский профессор Андре Дюбуа, икота почти сразу пройдет за счет того, что сахар воздействует на нервную систему, передавая команду мышцам диафрагмы прекратить их судорожное сокращение. Конечно, сахар вреден для нашего организма, но когда дело доходит до таких ситуаций, можно сделать исключение.