Невероятные храмы, которые обрели известность благодаря фильмам с Анджелиной Джоли

Фотограф Alex Teuscher решил отправиться на поиски приключений. Он сделал серию невероятных снимков множества храмов, которые мелькали в фильмах с участием Анджелины Джоли, в частности в дилогии “Лара Крофт”. Предлагаем насладиться этой красотой и окунуться в мир прекрасного.
Этот храм находится в Камбодже. Он завораживает своей красотой и величественностью.
Это храм Ta Prohm. Он безумно гармонично вписывается в природу вокруг.
В храме находится множество скульптур.
Храм Bayon предположительно был построен в 12-13 веке. Некоторые его части разрушились, но многие колонны до сих пор непоколебимо стоят.
Красота этого храма захватывает дух. Тут легко найти гармонию и умиротворение.
Во многих храмах не осталось скульптур Будды. Они были либо украдены, либо разрушены.
Banteay Srei поражает количеством деталей на фасаде храма. Он считается самым красивым и интригующим храмом во всем мире.
А в храме Preah Khan коридоры кажутся нескончаемыми. По ним можно блуждать и блуждать.
Храм Banteay Srei, построенный в честь Бога Шивы.
Храм Ta Prohm.
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии