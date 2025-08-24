Невероятные храмы, которые обрели известность благодаря фильмам с Анджелиной Джоли

Фотограф Alex Teuscher решил отправиться на поиски приключений. Он сделал серию невероятных снимков множества храмов, которые мелькали в фильмах с участием Анджелины Джоли, в частности в дилогии “Лара Крофт”. Предлагаем насладиться этой красотой и окунуться в мир прекрасного.







Этот храм находится в Камбодже. Он завораживает своей красотой и величественностью.

Это храм Ta Prohm. Он безумно гармонично вписывается в природу вокруг.В храме находится множество скульптур . Храм Bayon предположительно был построен в 12-13 веке. Некоторые его части разрушились, но многие колонны до сих пор непоколебимо стоят.Красота этого храма захватывает дух . Тут легко найти гармонию и умиротворение.Во многих храмах не осталось скульптур Будды . Они были либо украдены, либо разрушены.Banteay Srei поражает количеством деталей на фасаде храма. Он считается самым красивым и интригующим храмом во всем мире.А в храме Preah Khan коридоры кажутся нескончаемыми. По ним можно блуждать и блуждать.Храм Banteay Srei, построенный в честь Бога Шивы.Храм Ta Prohm.