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6 главных правил поведения при нападении собаки

Блог Art of Manliness опубликовал полезную инструкцию, как вести себя, если вам угрожает нападение собаки.

6 главных правил поведения при нападении собаки

КОГДА Я ЖИЛ В ТИХУАНЕ, МЕКСИКА, ОТБИВАТЬСЯ ОТ БРОДЯЧИХ СОБАК БЫЛО ОБЫЧНЫМ ДЕЛОМ. В основном они просто лают, но не кусаются. Просто сохранять спокойствие, избегать зрительного контакта и продолжать путь — это все, что я должен был делать. Если они готовились напасть, я делал вид, что поднимаю с земли камень и бросаю в них. Обычно это их пугало и они оставляли меня в покое. Если прием не срабатывал, в дело шли настоящие камни. Однажды одну собаку не напугали ни воображаемые, ни настоящие камни и она попыталась меня укусить. Я использовал рюкзак в качестве щита и нанёс внезапный удар, чтобы удержать агрессивную собаку на расстоянии. Она наконец сдалась, и я продолжил свой путь, не получив никаких повреждений.

ВОТ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ, соблюдение которых поможет уйти невредимым, если когда-нибудь вы столкнетесь с враждебно настроенным псом, жаждущим крови:

6 главных правил поведения при нападении собаки

Стойте спокойно. Страх и агрессия разозлят собаку еще больше.

Не убегайте от собаки и избегайте зрительного контакта; медленно отойдите от животного.

Если вы видите, что собака собирается напасть, поместите что-нибудь между вами — палку, пиджак, что-то, что защитит вас.

Когда собака нападает, используйте палку или камень в качестве оружия. Старайтесь целиться в глаза и бейте по горлу.

Если укус неизбежен, подставьте предплечье, оставив 3 конечности свободными для того, чтобы напасть на собаку и защитить лицо и живот. Не вырывайте руку из пасти собаки.

После нападения проконсультируйтесь с врачом по поводу бешенства и других заболеваний, переносчиками которых являются собаки. Обратитесь в полицию и службу отлова бездомных животных.

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