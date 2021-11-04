Впечатляющие аттракционы, на которых взрослые визжат как маленькие дети

Головокружительные аттракционы.

1. Colossus

Кататься на нем действительно страшно.

2. «Летучий Голландец»

Есть и пострашнее модели.

3. White Cyclone

Одна из самых страшных горок.

4. «Катапульта»

Выдержит такой полет не каждый.

5. Son of beast

Выглядит пугающе даже со стороны.

6. Silver Star

Самая высокая часть.

7. Steel Dragon 2000

Построен был символично в год Дракона.

8. Dodonpa

Самый коротки и самый пугающий спуск.

9. «Над крышей мира»

Вот все они.