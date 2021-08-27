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Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Во времена СССР творческая мысль «автосамоделкиных» просто била ключом. Объяснялось ли это отсутствием выбора качественных авто в продаже — другой вопрос… Но первый слет конструкторов самодельных автомобилей с их творениями провели в Москве еще в 1963 году. Мы же сегодня предлагаем вам подборку уникальных снимков со Всесоюзного слета самодельных автомобилей, который состоялся в Брянске в 1987-м.

Фотографии опубликовал блогер из Владимирской области Андрей Чудаков, сам бывший активный участник этого масштабного мероприятия, помогавший его организаторам.

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году


Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

Как проходил Всероссийский слет самодельных автомобилей в Брянске в 1987 году

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