Как люди начали ходить в обуви на каблуках: От персидских всадников до группы «Битлз»

Первые каблуки и платформы-колодки

В Персии каблуки служили для надежной фиксации стопы в стремени. Источник: today.com

Назначением каблуков Средневековья было защитить ноги от грязи и нечистот. Источник: pinterest.com

Каблуки как признак принадлежности к высшему обществу

Венецианские чопины. Источник: commons.wikimedia.org

Король Людовик XIV и его обувь











Клуб любителей каблуков: «колдуньи», ковбои, рокеры и не только

Шпильки, появившись после войны, надежно обосновались в гардеробе: несмотря на минусы такой обуви, на шпильках не только ходят, но и участвуют в некоторых забегах - занятие рискованное, но увлекательное. Источник: pinterest.com