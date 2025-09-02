Если вы думаете, что итальянский стиль архитектуры появился в Италии, то глубоко ошибаетесь. Несмотря на то, что он появился совершенно в другой стране и в каждом последующей точке мира он приобретал особенные черты, без южного колорита в этом двойственном направлении, переполненном утонченной простотой и высокой эстетикой, все же не обошлось.
1. Появление итальянского стиля архитектуры
Итальянский стиль: архитектурное направление с южным колоритом. | Фото: airstarheating.com.
Определение «итальянский архитектурный стиль» вызывает некое удивление, ведь название он получил не от того, что появился в этой стране. Основоположником этого стиля считается Джон Нэш – автор первой итальянской виллы, которая была построена в Великобритании в Викторианскую эпоху (1837—1901 гг.). В те времена Англия с упоением черпала не только ресурсы из многочисленных колоний, но и вдохновлялась культурным наследием стран, а также использовала труд иностранных мастеров, откуда начали появляться неординарные архитектурные объекты и произведения прикладного искусства.
Старинные дома Италии разительно отличаются от тех, которые построены в итальянском стиле. | Фото: autogear.ru.
В итальянских домах нет той роскоши, изысканности и тонкости, которую предложили британские родоначальники итальянского стиля архитектуры. | Фото: fotodomov.com.
Примечательно: Итальянские мастера, приглашенные для проектирования и строительства роскошных дворцов в Санкт-Петербурге, например, использовали множество стилей, что и породило «петровское барокко». По такому же принципу в Англии появился «итальянский архитектурный стиль», вобравший самые запоминающиеся и неординарные элементы из разных культур и направлений (ренессанс, палладианство, неоклассицизм, барокко), в том числе и итальянской.
2. Распространение итальянского архитектурного стиля по всему миру
Итальянский стиль архитектуры, максимально приближенный к британским реалиям. | Фото: airstarheating.com.
Новое архитектурное направление, имеющее выраженный южный колорит, очень быстро распространился как в самой Британии, так в ее колониях и на севере Европы. Причем в каждом регионе он имел свои вариации, которые делали направление очень динамичным и развивающимся.
Американцы больше всех увлеклись итальянским стилем архитектуры, открывающем неограниченные возможности. | Фото: stroy-podskazka.ru.
Благодаря американскому архитектору Александру Джексону Дэвису этот стиль стал очень популярен в Северной Америке, особенно в США. Несмотря на то, что его работы более ассоциируются со стилем готического Возрождения, но все же именно он первым стал применять элементы итальянского стиля в строительстве частных резиденций. Эффектные особняки с помпезными и яркими элементами быстро стали модным веянием, причем не только у состоятельных американцев.
Итальянский стиль в более скромном варианте не выглядит убого, а как раз наоборот, подчеркивает приоритеты и вкус владельцев. | Фото: vm-stroy.pro.
Даже средний класс умудрялся адаптировать направление под свои возможности. Стоит отметить, что в городах США очень быстро начали появляться и общественные здания, включая учебные заведения, различные культурно-развлекательные центры и даже вокзалы.
3. Характеристики и отличительные черты дизайна
Вычурные башни и башенки, аркады и колоннады формируют основные черты итальянского стиля в архитектуре. | Фото: bigfoto.name.
Печные трубы, выставленные напоказ, тоже являются признаком итальянского стиля. | Фото: pilonstroy.ru.
Несмотря на то, что итальянский архитектурный стиль впервые появился и сформировался в Англии, он является собирательным образом, в котором можно узнать характерные элементы для различных регионов страны, колоний и других направлений.
Декоративные башни с панорамным остеклением – неотъемлемый архитектурный элемент итальянского стиля. | Фото: airstarheating.com.
Узкие арочные окна в пол украшают здания, построенные в итальянском стиле. | Фото: pilonstroy.ru.
Облик архитектурных сооружений, как уже отмечали авторы Novate.ru, запросто мог варьироваться как в стилевых нюансах, так и в пристрастиях архитекторов, которые разрабатывали проекты. Тем не менее в этом направлении можно отметит несколько ярких элементов, которые присущи именно итальянскому стилю архитектуры:
♦ высота строения – не менее 2-3 этажей;
♦ покатые черепичные крыши;
♦ декоративные башни, чаще всего в виде купола, цилиндрической или восьмигранной формы, непременно с панорамным остеклением. Они могут располагаться на крыше или быть пристроенными к дому;
♦ наличие широких карнизов, опирающихся на фигурные кронштейны;
♦ арочные узкие окна в пол;
♦ эффектные угловые эркеры;
♦ наличие величественных колонн и аркад как для обустройства внутреннего двора, так и на балконах или террасах с арочными проемами;
♦ вынесенные наружу здания печные трубы, иногда пристроенные отдельно;
♦ каменный фасад, в более бюджетных вариантах кирпичный или оштукатуренный;
♦ толстые фасадные стены;
♦ масштабные арочные пролеты и окна-двери такой же формы;
♦ подбивка кровельных козырьков деревом по всему периметру здания;
♦ наличие кованых элементов, включая, перила и ограждения на балконах, террасах и даже крышах.
Эффектный внутренний дворик всегда присутствует в особняке, построенном в итальянском стиле. | Фото: stroy-podskazka.ru.
Колонны, буйная растительность, стиль и комфорт – вот основные составляющие обустройства внутреннего двора, какого бы размера он ни был.
4. Предпочтения в выборе строительных материалов
Грубый натуральный камень в сочетании с декоративной штукатуркой делают дома более выразительными и запоминающимися. | Фото: airstarheating.com.
Учитывая, что в итальянском стиле преобладают натуральность и кажущаяся простота, не удивительно, что изначально предпочитали использовать только природные материалы. При этом в первую очередь учитывался регион, где планировалось строительство, а затем вырабатывались приоритеты. Исключения составляли лишь особняки для очень богатых людей, которые могли позволить покупку материалов за границей.
В оформлении экстерьера преобладают натуральные материалы, подчеркивающие основательность усадьбы. | Фото: airstarheating.com.
Стоит отметить, что не только в Викторианскую эпоху многие домовладельцы предпочитали этот стиль, современники также не отказывают себе в удовольствии построить эффектное жилище. Только сейчас выбор гораздо разнообразен, благодаря достижениям строительной индустрии и появлению искусственных материалов, мастерски имитирующих натуральный камень, например, что позволяет значительно удешевить процесс возведения дома.
В современном прочтении стиля чаще всего встречаются оштукатуренные дома. | Фото: catalogsv.ru.
Выбор материалов для строительства дома в итальянском стиле совсем невелик, даже несмотря на то, что имеются искусственные аналоги:
♦ камень (в некоторых местностях заменяют глиняным кирпичом);
♦ черепица;
♦ разные виды декоративной штукатурки;
♦ долговечные породы древесины.
Современные варианты оформления частных резиденций в итальянском стиле.
Вариативность и демократичность в выборе структуры здания и материалов прибавила последователей и почитателей этого стиля, ведь он в большей степени эклектичен, а это значит – всегда в тренде и дает возможность адаптировать под свой вкус и возможности.
5. Цветовая гамма
Пастельные тона и натуральные материалы – главный приоритет в оформлении экстерьеров. | Фото: bigfoto.name.
Монохромность в итальянском стиле также приветствуется. | Фото: villaforma.ru.
Поскольку итальянский стиль наполнен умиротворением и домашним уютом, локальные цвета фасадов пастельные и натуральные. Чаще всего можно увидеть приглушенные тона персикового, песочного, желтого, оливкового, а вот черепице позволительно контрастировать и подчеркивать индивидуальность и пристрастие владельца. Это может быть терракотовый, шоколадный, винный и даже темно-лиловый или фиолетово-коричневый цвет. При этом палитра может варьироваться в рамках своей цветовой гаммы и оттеночной градации.
Дизайну всего участка нужно уделять особое внимание. | Фото: catalogsv.ru.
Для того, чтобы подчеркнуть особенную атмосферу усадьбы в итальянском стиле, соответствующе оформляют и двор. Гравийные подъездные дорожки, характерный ландшафтный дизайн, фонтанчики и скульптуры, оливковые деревья и благоухающие цветники – все это создаст выгодное впечатление о доме, подчеркивает его индивидуальность вкус и состояние владельца.
