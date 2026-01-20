Функциональность и современность: системы для хранения

В новом обзоре собраны любопытные примеры организации места для хранения самых разных вещей. Определенно точно, каждый найдет в новой подборке, что-то что подойдет и для него. Во всяком случае, пример для вдохновения здесь более, чем достаточно.



Отдельные секции с вешалками, полками и большой скамьей — это, пожалуй, лучшая идея для прихожей дома, где проживает много людей.Такая система хранения верхней одежды, шапок, обуви и сумок позволит сэкономить максимум свободного пространства и навсегда забыть про беспорядок в коридоре.Подвесные полки из дерева, металла, пластика или акрила — это одна из лучших инноваций в мебельном дизайне. Благодаря своей легкой конструкции и стильному внешнему виду такая полка впишется в интерьер любой комнаты и прекрасно подойдет для хранения самых разных вещей.Дизайнеры активно используют плетеные корзины в современных интерьерах так, как это не только стильный предмет декора, но и универсальная емкость для хранения. Благодаря естественным цветам и огромному ассортименту форм и размеров, корзины впишутся в прихожую, как контейнер для хранения домашних тапочек, в ванную, как корзина для белья или емкость для косметических средств, в гостиную и спальню. Также, в плетеных корзинах можно хранить овощи и фрукты на кухне.Безусловно, хранить обувь в прихожей гораздо удобней, чем в коробках. Поэтому, стоит обзавестись удобным и стильным органайзером с множеством ячеек для обуви.Прикроватная лавка с выдвижными ящиками станет не только стильным аксессуаром спальни, но и дополнительным местом для хранения различных нужных вещей.Очаровательная банкетка с вместительным ящиком — то, что нужно для прихожей ведь на нее можно не только присесть, чтобы обуться или разуться, но и хранить в ней домашние тапочки или сезонные вещи.Открытая гардеробная в нише станет стильной и оригинальной альтернативой массивного платяного шкафа. Такой проект весьма простой, бюджетный и позволит существенно сэкономить место в спальне.Большое напольное зеркало со встроенным скрытым шкафом для хранения ювелирных украшений, бижутерии, заколок и других аксессуаров станет незаменимой вещью в девичьей квартире.На кухне настоящей хозяйки нет свободных или лишних полок. Поэтому, функциональный кухонный островок с полками, где можно разместить многочисленные поваренные книги, посуду и контейнеры с овощами и фруктами придется как нельзя кстати.Металлическая этажерка — дополнительное место, где можно разместить мелкую бытовую технику, журналы, книги, полотенца, контейнеры с крупами и многое другое. К тому же, такие этажерки обладают легкой конструкцией так, что ее можно запросто перемещать по кухне или квартире.Чтобы баночки со специями всегда были под рукой, храните их в специальном шкафчике с полочками.Чтобы любимые тарелки, случайно, не потрескались и не побились, обустройте для них специальный ящик с перфорацией и секциями для посуды разного размера.Дом начинается с вешалки. Поэтому, такая, незначительная на первый взгляд, деталь должна быть красивой и максимально удобной.Гордитесь и дорожите своей обувью!? Так почему бы не сделать ее изюминкой спальни. Приобретите специальный шкаф с отдельными ячейками и стеклянными дверцами и расставляйте там свои любимые туфельки, босоножки и ботинки.Текстильный органайзер для сумок — потрясающая вещь, необходимая каждой женщине для правильного хранения всей коллекции своих ридикюлей.Чтобы моющие средства не занимали рабочие поверхности кухни, оборудуйте для них специальный скрытый ящик в нише столешницы.