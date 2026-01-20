Функциональность и современность: системы для хранения

В новом обзоре собраны любопытные примеры организации места для хранения самых разных вещей. Определенно точно, каждый найдет в новой подборке, что-то что подойдет и для него. Во всяком случае, пример для вдохновения здесь более, чем достаточно.
1. Система хранения вещей в прихожей
Отдельные секции с вешалками, полками и большой скамьей — это, пожалуй, лучшая идея для прихожей дома, где проживает много людей.
2. Подвесная полка
Подвесные полки из дерева, металла, пластика или акрила — это одна из лучших инноваций в мебельном дизайне. Благодаря своей легкой конструкции и стильному внешнему виду такая полка впишется в интерьер любой комнаты и прекрасно подойдет для хранения самых разных вещей.
3. Плетеная корзина
Дизайнеры активно используют плетеные корзины в современных интерьерах так, как это не только стильный предмет декора, но и универсальная емкость для хранения. Благодаря естественным цветам и огромному ассортименту форм и размеров, корзины впишутся в прихожую, как контейнер для хранения домашних тапочек, в ванную, как корзина для белья или емкость для косметических средств, в гостиную и спальню. Также, в плетеных корзинах можно хранить овощи и фрукты на кухне.
4. Полка для обуви
Безусловно, хранить обувь в прихожей гораздо удобней, чем в коробках. Поэтому, стоит обзавестись удобным и стильным органайзером с множеством ячеек для обуви.
5. Прикроватная лавка
Прикроватная лавка с выдвижными ящиками станет не только стильным аксессуаром спальни, но и дополнительным местом для хранения различных нужных вещей.
6. Банкетка с ящиком
Очаровательная банкетка с вместительным ящиком — то, что нужно для прихожей ведь на нее можно не только присесть, чтобы обуться или разуться, но и хранить в ней домашние тапочки или сезонные вещи.
7. Органайзер для одежды
Открытая гардеробная в нише станет стильной и оригинальной альтернативой массивного платяного шкафа. Такой проект весьма простой, бюджетный и позволит существенно сэкономить место в спальне.
8. Шкаф для украшений
Большое напольное зеркало со встроенным скрытым шкафом для хранения ювелирных украшений, бижутерии, заколок и других аксессуаров станет незаменимой вещью в девичьей квартире.
9. Островок с полками
На кухне настоящей хозяйки нет свободных или лишних полок. Поэтому, функциональный кухонный островок с полками, где можно разместить многочисленные поваренные книги, посуду и контейнеры с овощами и фруктами придется как нельзя кстати.
10. Этажерка
Металлическая этажерка — дополнительное место, где можно разместить мелкую бытовую технику, журналы, книги, полотенца, контейнеры с крупами и многое другое. К тому же, такие этажерки обладают легкой конструкцией так, что ее можно запросто перемещать по кухне или квартире.
11. Полка для специй
Чтобы баночки со специями всегда были под рукой, храните их в специальном шкафчике с полочками.
12. Ящик для посуды
Чтобы любимые тарелки, случайно, не потрескались и не побились, обустройте для них специальный ящик с перфорацией и секциями для посуды разного размера.
13. Вешалка
Дом начинается с вешалки. Поэтому, такая, незначительная на первый взгляд, деталь должна быть красивой и максимально удобной.
14. Шкаф для обуви
Гордитесь и дорожите своей обувью!? Так почему бы не сделать ее изюминкой спальни. Приобретите специальный шкаф с отдельными ячейками и стеклянными дверцами и расставляйте там свои любимые туфельки, босоножки и ботинки.
15. Органайзер для сумок
Текстильный органайзер для сумок — потрясающая вещь, необходимая каждой женщине для правильного хранения всей коллекции своих ридикюлей.
16. Скрытый ящик
Чтобы моющие средства не занимали рабочие поверхности кухни, оборудуйте для них специальный скрытый ящик в нише столешницы.
Свежие комментарии