Съесть радугу: готовим макароны, от которых невозможно отказаться!

Как приготовить радужные макароны и поднять всем настроение
Угадайте, какая любимая еда студента? После кофе и пива, разумеется. Конечно же, лапша. В худшем случае – быстрого приготовления, в лучшем – долгого и даже с сосиской. Что ж, простая еда вовсе не плоха. Особенно, если она из муки твёрдых сортов и содержит сложные углеводы. Но почему бы не сделать простое оригинальным, просто добавив цвета?
Как приготовить радужные макароны и поднять всем настроение
Если вы никак не можете заставить ребёнка (любого возраста) доесть свою порцию макарон или спагетти, попробуйте небольшую кулинарную хитрость. Приготовьте радугу. От такой позитивной экзотики никто не откажется. А понадобится всего лишь пачка любимых макарон и жидкие пищевые красители.
Как приготовить радужные макароны и поднять всем настроение
Отварите любимые макаронные изделия, следуя инструкции на пачке.
Как приготовить радужные макароны и поднять всем настроение
Пока макароны только готовятся закипеть, подготовьте пищевые красители, добавив около 20 капель каждого цвета и 2 чайных ложки воды в пластиковый пакетик.
Как приготовить радужные макароны и поднять всем настроение
Как приготовить радужные макароны и поднять всем настроение
После того, как макароны сварились, вы слили кипяток и промыли их под струей холодной воды, разделите их на несколько частей и каждую «запакуйте» в пакетик с красителем. Встряхните несколько раз и оставьте там минимум на минуту.
Как приготовить радужные макароны и поднять всем настроение
Или же можно пойти по ленивому пути. Макароны разделить на несколько порций, каждую положить в отдельную глубокую тарелку и добавить разбавленный краситель прямо в посуду. Не забудьте хорошо и тщательно перемешать. Правда, более яркие и насыщенные цвета получаются именно после вымачивания в пакете с красителем.
Как приготовить радужные макароны и поднять всем настроение
Когда макароны достаточно впитали краситель, порцию за порцией верните все цвета обратно в дуршлаг. Ещё раз промойте под струей холодной воды. Высыпьте в миску или кастрюлю и хорошенько встряхните, чтобы цвета как следует смешались между собой.
Как приготовить радужные макароны и поднять всем настроение
Пора подать радугу к столу. Можно добавить немного тертого сыра.
Как приготовить радужные макароны и поднять всем настроение
Как приготовить радужные макароны и поднять всем настроение
Приятного аппетита!
Как приготовить радужные макароны и поднять всем настроение
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