Личные и творческие победы одной из самых желанных французских актрис Кароль Буке

Одна из самых красивых французских актрис Кароль Буке | Фото: fb.ru и spletnik.ru
18 августа исполняется 61 год одной из самых красивых, желанных и элегантных актрис французского кино Кароль Буке. Она редко говорит о себе – по ее признанию, не видит ничего увлекательного в своей биографии и в собственной персоне. А вот ее многочисленным поклонникам так не кажется: съемки с Адриано Челентано, 10 лет гражданского брака с Жераром Депардье, 15-летний контракт с «Шанель» и многие другие достижения вряд ли позволят назвать ее жизнь неинтересной и заурядной.
Актриса в юности | Фото: kino-teatr.ru и fb.ru
Кароль Буке родилась в 1957 г. во французском городке Нейи-сюр-Сен. Когда ей было 4 года, мать ушла из семьи, оставив записку о том, что не хочет провести всю жизнь в рабочем пригороде Парижа. Кароль с сестрой осталась с отцом-инженером, который отдал их учиться в школу при католическом монастыре. Несмотря на строгие порядки, Кароль вспоминала свою жизнь там с благодарностью, называя наставниц первыми повстречавшимися ей феминистками: «Они внушали: «Работайте, не становитесь рабынями домашнего очага. Неизвестно, как сложится ваша жизнь в дальнейшем, не важно, чем будут заниматься ваши мужья, работайте над собой, помните, что вы сами отвечаете за ваш выбор». Этому принципу она потом следовала всегда.
Кадр из фильма *Этот смутный объект желания*, 1977 | Фото: vogue.ru
Одна из самых красивых французских актрис Кароль Буке | Фото: fresher.ru kino-teatr.ru
Кинодебют Кароль Буке состоялся в 1977 г. в последнем фильме знаменитого режиссера-сюрреалиста Луиса Бунюэля «Этот смутный объект желания». Эту роль она получила благодаря счастливой случайности – режиссер увидел ее на улице, подошел к ней и предложил принять участие в кастинге. Этот фильм стал успешным стартом кинокарьеры 19-летней актрисы. После этого ей начали поступать предложения от режиссеров из Франции, Германии, Италии и США.
Кароль Буке в фильме *Только для твоих глаз*, 1981 | Фото: 7sisters.ru
Всемирную популярность ей принесла роль девушки Бонда в фильме «Только для твоих глаз», хотя сама она не считала съемки в бондиане чем-то значительным. Через год она снялась вместе с Адриано Челентано в фильме «Бинго Бонго», а в 1989 г. ее актерский талант получил официальное признание: Кароль Буке была удостоена высшей французской награды – премии «Сезар» в номинации «Лучшая женская роль» за фильм «Слишком красивая для тебя». Она оставалась востребованной актрисой и в следующие 2 десятилетия, и на данный момент в ее фильмографии больше 50 работ.
Адриано Челентано и Кароль Буке в фильме *Бинго Бонго*, 1982 | Фото: kino-teatr.ru
Кадры из фильма *Мистера*, 1983 | Фото: kino-teatr.ru
Помимо актерской деятельности, Кароль Буке занималась и модельным бизнесом. С 1986 г. на протяжении 15 лет она оставалась лицом дома «Шанель» и представляла другие известные бренды. Несмотря на близость миру моды, актриса признавалась, что всю жизнь предпочитала дизайнерским нарядам обычные черные брюки и белую рубашку, и надевала юбки и платья только на исключительно важные и торжественные мероприятия.
Актриса в юности | Фото: spletnik.ru
На протяжении 15 лет актриса была лицом известного бренда | Фото: spletnik.ru
Кароль Буке официально была замужем лишь однажды – за продюсером ливийского происхождения Жан-Пьером Рассамом, которого до сих пор называет главной любовью своей жизни. Их отношения были непростыми – муж вел разгульный образ жизни, злоупотреблял алкоголем и наркотиками. В 1985 г., через 3 года после рождения их сына, Жан-Пьер скончался от передозировки барбитуратами. Спустя 2 года у актрисы завязались отношения с корсиканским кинооператором и фотографом Франсисом Джакобетти, от которого она родила второго сына.
Одна из самых красивых французских актрис Кароль Буке | Фото: fresher.ru
Звезда французского кино Кароль Буке | Фото: fresher.ru
А однажды во время съемок у нее случился роман со знаменитым французским сердцеедом Жераром Депардье. Вместе они прожили около 10 лет, объявив в 2003 г. о своей помолвке. Однако свадьба так и не состоялась – в 2005 г. они расстались. Актриса не любит вспоминать об этих отношениях – говорили, что они закончились из-за измены Депардье. А сама Кароль Буке признавалась, что после их расставания она разочаровалась в мужчинах и решила всю себя посвятить своим сыновьям и внучке.
Жерар Депардье и Кароль Буке в фильме *Слишком красивая для тебя*, 1989 | Фото: keeno.tv
Одна из самых красивых французских актрис Кароль Буке | Фото: kino-teatr.ru и spletnik.ru
Последние несколько лет главным увлечением актрисы является виноделие. Она приобрела участок земли на острове Пантеллерия между Сицилией и Тунисом и на 8-ми гектарах разбила виноградники. Там она старается проводить все свободное время, а белое вино собственного производства стало для нее главным предметом гордости и любимой темой для разговоров с журналистами. Вино от Кароль Буке пользуется во Франции большой популярностью.
Кадр из фильма *Красное и черное*, 1997 | Фото: kino-teatr.ru
Кароль Буке в фильме *Неоконченный роман*, 2011 | Фото: kp.ru
Кароль Буке часто бывает в России – ее старший сын женился на русской девушке и переехал к жене. К ним и внучке Даше актриса с удовольствием приезжает погостить. В наши дни она не только продолжает сниматься в кино и играть в театре, но и является членом жюри кинофестивалей – так, в 2014 г. она вошла в состав жюри Каннского кинофестиваля.
Кадр из фильма *Час тишины*, 2014 | Фото: kino-teatr.ru
Одна из самых красивых французских актрис Кароль Буке | Фото: fresher.ru
И в 60 лет она по-прежнему остается одной из самых притягательных и желанных киноактрис. Кароль Буке не скрывает того, что очень любит хорошо поесть и выпить вина и ничего не предпринимает для того, чтобы так великолепно выглядеть. А на вопросы о возрасте отвечает: «Конечно, мне уже далеко не 20 лет, и Джульетту я уже не сыграю. И слава богу – это было бы чистым абсурдом! Если вы спросите меня, нравится ли мне стареть, я, конечно, скажу «нет», но что можно поделать? Лучше выглядеть на свой возраст, чем молодиться».
И в зрелые годы Кароль Буке все так же великолепна | Фото: my-hit.org и fb.ru
Звезда французского кино Кароль Буке | Фото: spletnik.ru
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