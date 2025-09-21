5 направлений в современной архитектуре, которые часто не понимают или не принимают

1. Индустриальный и геометрический хай-тек в архитектуре

Здания в стиле индустриального хай-тека все чаще украшают деловые кварталы мегаполисов.

Небоскреб Меркурий Сити Тауэр является частью делового центра «Москва-Сити» (Россия). | Фото: orangesmile.com.

Индустриальный хай-тек во всей своей красе.

Появление экстраординарного проекта Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже вызвало не только повышенный интерес, но и неприятие (Франция).

Уиллис-тауэр – уникальный небоскреб, который считается истинным образцом стиля хай-тек (Чикаго, США). | Фото: orangesmile.com.

Геометрический хай-тек отличается сложными деталями, формами и невероятными конструкциями.

Стекло, металл и нереальные формы – самые узнаваемые элементы стиля хай-тек.

2. Био-тек или органическая (бионическая) архитектура

Белоснежные творения Сантьяго Калатравы, «крылья» которых изменяют свое положение в зависимости от движения солнца.

Архитектурные объекты могут приобретать форму цветов и деревьев.

Благодаря бионике архитектура перестает быть скучной и однообразной.

3. Радикальная свобода форм деконструктивизма

Благодаря новому направлению в архитектуре на улицах городов можно увидеть «танцующие» и «падающие» дома.

Архитектурные объекты деконструктивистов не спутаешь ни с каким другим направлением в искусстве.

Не стоит искать логику в подобных формах, как и надеяться на функциональность пространства.

4. Самый молодой стиль, получивший название блоб

Текучесть форм архитектурных объектов можно достичь лишь благодаря инновационным стройматериалам и компьютерному программированию.

Это не гигантские пришельцы из других планет, это шедевры архитектуры, созданные в стиле блоб.

5. «Зеленая» архитектура

Вертикальное озеленение поможет спасти мегаполисы, особенно в странах с жарким климатом.

Все чаще архитекторы интегрируют здания и целые жилые комплексы в природный ландшафт.

«Зеленая» крыша станет эффектным дополнением и частному дому, и к общественному пространству.