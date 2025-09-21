С нами не соску...
5 направлений в современной архитектуре, которые часто не понимают или не принимают




Как часто бывает, новые веяния в искусстве и эстетические новации вместо того, чтобы найти отклик в сердцах и умах людей, вызывают лишь протест и неприятие. Причем такое происходит не только сейчас, во все времена, большинство людей напрочь отторгали все новое, возвеличивая старое. Не стала исключением и современная архитектура, хотя проявление и развитие новых художественных направлений так и остались непонятыми, несмотря на то, что знаковые проекты вполне успешно реализованы.


1. Индустриальный и геометрический хай-тек в архитектуре


Здания в стиле индустриального хай-тека все чаще украшают деловые кварталы мегаполисов.

Здания в стиле индустриального хай-тека все чаще украшают деловые кварталы мегаполисов.

 

Новые эстетические веяния в искусстве не обходят стороной и архитектуру. Взять, к примеру стиль хай-тек (hi-tech, сокращенное от high technology – высокие технологии), который прочно вошел не только в наши интерьеры, его элементы можно найти в архитектуре и даже одежде. А зародилось это направление еще в 1970-х годах, точнее сказать, пришло на смену позднему модернизму, сохранив при этом высокую технологичность присущую научной фантастике и сложную простоту прагматизма.
Небоскреб Меркурий Сити Тауэр является частью делового центра «Москва-Сити» (Россия). | Фото: orangesmile.com.

Небоскреб Меркурий Сити Тауэр является частью делового центра «Москва-Сити» (Россия). | Фото: orangesmile.com.


 

Использование высоких технологий в проектировании и создании стройматериалов нового поколения; четкая структурированность как в строительстве, так и в инженерии; упор на функциональность; простые формы и прямые линии; обилие стекла, металла, бетона и зеркал; децентрированное освещение; минимальное использование декора – это основные черты современного стиля хай-тек, который действительно впечатляет.

 
Индустриальный хай-тек во всей своей красе.

Индустриальный хай-тек во всей своей красе.

 

По своей эстетической направленности и принципах организации пространства хай-тек разделяют на индустриальный и геометрический.
В первом случае на фасаде здания мы можем увидеть те архитектурные детали и инженерные коммуникации, которые находятся внутри сооружений – это лифты, трубопроводы, лестницы, системы вентиляции и другие инженерные элементы. Также можно наблюдать и неприкрытые металлические конструкции, которые ассоциируются с этажерками.

 
Появление экстраординарного проекта Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже вызвало не только повышенный интерес, но и неприятие (Франция).

Появление экстраординарного проекта Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже вызвало не только повышенный интерес, но и неприятие (Франция).


 

Первым культовым зданием, построенным в стиле hi-tech стал Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду (Париж), авторами которого стали Ренцо Пиано, Ричард Роджерс и Джанфранко Франчини. Несложно представить, как отнеслись в 1977 г. к такому творению французы и мировая общественность. Все в один голос называли Centre Georges-Pompidou нефтеперегонным заводом, который никак на похож на место, призванное стать Центром современного искусства. Спустя некоторое время страсти поутихли, многие пересмотрели свою точку зрения и теперь экстравагантное здание считается главной иконой стиля Франции.

 
Уиллис-тауэр – уникальный небоскреб, который считается истинным образцом стиля хай-тек (Чикаго, США). | Фото: orangesmile.com.

Уиллис-тауэр – уникальный небоскреб, который считается истинным образцом стиля хай-тек (Чикаго, США). | Фото: orangesmile.com.

 

 
Геометрический хай-тек отличается сложными деталями, формами и невероятными конструкциями.

Геометрический хай-тек отличается сложными деталями, формами и невероятными конструкциями.

 

Если говорить о геометрическом хай-теке, то в его основе лежат сложные геометрические и несущие детали, невероятные пропорции и ультрасовременные каркасно-отпорные конструкции. В здания такого типа широко используются не только особые конструктивные элементы, но и гибкие «нити», висячие покрытия, вантовые (подвесные) детали, тросовые сетки, мембранные перекрытия, все то, что способно растягиваться.

 
Стекло, металл и нереальные формы – самые узнаваемые элементы стиля хай-тек.

Стекло, металл и нереальные формы – самые узнаваемые элементы стиля хай-тек.

 

В первом и втором направлениях основным строительным материалом стали металл и стекло. Ну это и понятно, ведь из металла можно создавать причудливой формы конструкции, а масштабное остекление делает здания более впечатляющими и привлекательными.

Справка от Novate.ru: Яркими идеологами стиля хай-тек являются Ричард Роджерс, Норман Фостер, Ренцо Пияно, Джеймс Стирлинг, Николаг Гримшоу и др.

 

2. Био-тек или органическая (бионическая) архитектура


 

 
Белоснежные творения Сантьяго Калатравы, «крылья» которых изменяют свое положение в зависимости от движения солнца.

Белоснежные творения Сантьяго Калатравы, «крылья» которых изменяют свое положение в зависимости от движения солнца.

 

Впечатляющим ответвлением стиля хай-тек стала бионика, очень прочно вошедшая в жизнь современного человека, причем не только в архитектуру.

Напомним: Бионика (от греч. bion - элемент жизни или живущий) – это прикладная наука основанная на применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур присущих живой природе. Поскольку основы бионики вполне применимы в строительстве зданий, гениальный архитектор начала ХХ века Фрэнк Ллойд Райт начал разрабатывать фантастические проекты, которые в тот период времени казались полным безумием и фантастикой.

 
Архитектурные объекты могут приобретать форму цветов и деревьев.

Архитектурные объекты могут приобретать форму цветов и деревьев.

 

Спустя сотню лет уже никого не удивишь красивейшими зданиями, построенными в стиле био-тек, которые вызывают восхищение своими природными формами, напоминающими горные слоны или пещеры, морские волны или капли воды, а то и вовсе витиеватую структуру живых существ или конструкцию ДНК человека. А если к этом прибавить еще интеллектуальные технологии, которые позволяют управлять инженерными коммуникациями, вплоть до изменения структурно-конструкционных особенностей строений, то можно считать, что фантастическое будущее уже наступило.

 
Благодаря бионике архитектура перестает быть скучной и однообразной.

Благодаря бионике архитектура перестает быть скучной и однообразной.

 

Титул «отца бионики» бесспорно принадлежит Леонардо да Винчи, но говоря об архитекторах-современниках, стоит отметить нереальные проекты Сантьяго Калатравы, который работает только в этом стиле, Николаса Гримшоу, Бориса Левинзона, Грега Линна, Кен Янга, Майкла Соркина, Яна Каплицкого, Нормана Фостера и др.

 

3. Радикальная свобода форм деконструктивизма


 

 
Благодаря новому направлению в архитектуре на улицах городов можно увидеть «танцующие» и «падающие» дома.

Благодаря новому направлению в архитектуре на улицах городов можно увидеть «танцующие» и «падающие» дома.

 

В конце 1980-х годов появился довольно странный, можно даже сказать устрашающий стиль, получивший название – деконструктивизм. Впервые проекты, реализованные в столь экспрессивном направлении, в которых поощряется радикальная свобода формы, появились в Лос-Анджелесе и в некоторых странах Европы. Явное противостояние основным общепринятым направлениям и канонам архитектуры, а также нарушение некоторых законов физики и всех мыслимых и немыслимых строительных норм, вызывало у большей массы людей неприятие и бурное осуждение.

 
Архитектурные объекты деконструктивистов не спутаешь ни с каким другим направлением в искусстве.

Архитектурные объекты деконструктивистов не спутаешь ни с каким другим направлением в искусстве.

 

Но несмотря на нарочитую экспрессию, деконструктивизм очень быстро завоевал популярность и теперь его считают одним из самых неожиданных и креативных стилей, позволяющих реализовывать в строительстве зданий настолько безумные идеи, что диву даешься, как такой объект может основательно стоять на земле, не падая от дуновения ветра.

Ломаные формы, фрагментация, непрямолинейный дизайн, асимметрия, нарушение связи вертикальных и горизонтальных плоскостей, сложнейшие конструктивные элементы, визуальная агрессивность, искажение принципов и композиционных мотивов (в противовес традиционному строительству) – все это противостоит прагматизму и притягивает к себе внимание, несмотря на то, что понять некоторые элементы практически невозможно.

 
Не стоит искать логику в подобных формах, как и надеяться на функциональность пространства.

Не стоит искать логику в подобных формах, как и надеяться на функциональность пространства.

 

Стоит отметить, что бунтарский дизайн деконструктивизма является ярким звеном постмодернистского авангардного искусства, который появился благодаря компьютерному проектированию, применяемому в аэрокосмической промышленности.

Самыми известными представителями деконструктивизма, достигшими общемирового признания являются: Фрэнк Гери, Питер Эйзенман, Заха Хадид, Рем Колхас, Даниэль Либескинд, Жан Нувель, Вольф Детер Прикс, Ма Янсон, Хироми Фуджи и др.

 

4. Самый молодой стиль, получивший название блоб


 

 
Текучесть форм архитектурных объектов можно достичь лишь благодаря инновационным стройматериалам и компьютерному программированию.

Текучесть форм архитектурных объектов можно достичь лишь благодаря инновационным стройматериалам и компьютерному программированию.

 

Несмотря на то, что недавно появившееся направление в искусстве и архитектуре, в том числе, еще не совсем сформировалось, его по праву можно считать достойным продолжением био-тека. Только в этом случае аморфные формы блоба (не путать с аббревиатурой электронного блоб-проектирования «b.l.o.b») больше напоминают огромную каплю, медленно стекающую по поверхности. Такая схожесть и текучесть послужили толчком, чтобы так назвать новое направление (blob в переводе означает – капля). Хотя в появлении и развитии блоба, являющегося неожиданной трансформацией постмодернизма, программы компьютерного моделирования сыграли основополагающую роль.

 
Это не гигантские пришельцы из других планет, это шедевры архитектуры, созданные в стиле блоб.

Это не гигантские пришельцы из других планет, это шедевры архитектуры, созданные в стиле блоб.

 

Главной отличительной чертой боба от постмодерна и хай-тека является не столько форма здания, сколько сам процесс проектирования. В этом случае форма создается не по физическим моделям, а с помощью программного обеспечения, применяя цифровое моделирование и 3D-визулизацию.

Яркими представителями «текучей» архитектуры являются: Ларс Спайбрук, Грег Линн, Питер Кук, Колин Фурнье.

5. «Зеленая» архитектура


 

 
Вертикальное озеленение поможет спасти мегаполисы, особенно в странах с жарким климатом.

Вертикальное озеленение поможет спасти мегаполисы, особенно в странах с жарким климатом.

 

Несмотря на то, что такого направления как «зеленая» архитектура не существует, тем не менее она неразрывно связана с органической архитектурой и с будущим всего человечества. Если посмотреть на номинантов престижных архитектурных премий, то можно сразу понять, что в современном строительстве не стиль играет главную роль, а энергоэффективность и экологическая безопасность здания/сооружения.

 
Все чаще архитекторы интегрируют здания и целые жилые комплексы в природный ландшафт.

Все чаще архитекторы интегрируют здания и целые жилые комплексы в природный ландшафт.

 

Современные архитекторы при проектировании нового объекта стараются повысить энергоэффективность здания, при этом снизить негативное влияние как на окружающую среду, так и на здоровье человека. Для этого используются лишь экоматериалы, экотехнологии, а также задействуется потенциал окружающей среды: источники возобновляемой энергии (солнце, ветер, вода), растения (вертикальное озеленение, «зеленые» крыши), земля и вода (создание подземных или подводных объектов).

 

«Зеленая» крыша станет эффектным дополнением и частному дому, и к общественному пространству.

 

Лучше всего «зеленые» проекты получаются у Жана Нувеля, Венсана Каллебо, Томаса Хезервика, Стефано Боэри, Кен Янга, Даниэля Либескинда, Кенго Кума, Питера Ноевера, Питера Ветча, Оби Боумана и др. Хотя в последнее время известные архитектурные компании также не лишают себя удовольствия создавать экзотические вертикальные джунгли с органическими формами зданий среди крупнейших городов мира.

источник

