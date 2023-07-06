Вещи, которые давно пора выкинуть, но мало кто об этом догадывается

Всякий раз, когда мы что-то покупаем, то проверяем дату изготовления и срок годности, особенно в случае продуктов питания.

Но как определить срок годности, если на предмете нет бирки с его указанием? В этой статье мы рассказали о том, когда стоит расстаться с любимыми вещами, потому что пользоваться ими уже становится небезопасно.



Витамины

Огнетушитель

Бижутерия

Перекись водорода

Шлем

Пиджак

Моторное масло

Чайные пакетики

Грудные импланты

Легинсы

Пластиковые контейнеры для еды

Парик

Нет единого мнения о том, когда истекает срок годности витаминов и они начинают терять свою эффективность. Все дело в том, что каждый витаминный состав уникален и содержит разный набор макро- и микроэлементов. И хотя прием просроченных витаминов не вреден, но организм может не получить их достаточное количество, назначенное врачом. Обычно срок годности витаминов составляет 2 года.В среднем порошковый, пенный или водяной огнетушитель может прослужить от 5 до 10-12 лет при условии, что он находится в хорошем состоянии и хранится должным образом. По истечении этого времени огнетушитель следует заменить на новый. Со временем могут появиться трещины в шланге или упасть давление. От такого огнетушителя в критический момент будет мало пользы.Все знают, что бижутерия изготавливается из недрагоценных металлов и искусственных камней, поэтому она недолговечна. Но особого внимания требует позолоченная бижутерия, которая может прослужить до 5 лет, если защищать ее от воздействия воды, пота или духов. Хотя когда позолоченное украшение начинает тускнеть, то его можно восстановить, нанеся новое покрытие.Невскрытая бутылка перекиси сохраняет свои свойства около 3 лет. Но как только вы откроете крышку, то срок годности уменьшится до 6 месяцев. Хотя после истечения этого срока перекись не причинит вреда, но и пользы от нее практически не будет. Если хотите узнать, пора ли заменить старую бутылку, налейте немного средства в раковину — пригодная перекись будет пузыриться и шипеть.Знаете ли вы, что велосипедные и мотоциклетные шлемы тоже имеют срок годности? Пот и солнце — вот их главные враги. Соль в поте разъедает шлем изнутри, а солнце нагревает и деформирует пластик снаружи. Профессиональным спортсменам или байкерам стоит менять шлем каждые 2 года, в то время как любителям — каждые 4 года.В процессе ношения, стирки и сушки верхняя одежда тоже может изнашиваться. Ткань пиджака постепенно приходит в непрезентабельный вид, например, из-за трения, воздействия солнца и моющих средств. Поэтому средний срок службы пиджака составляет от 2 до 3 лет регулярной носки.Нет ничего плохого в том, чтобы запастись моторным маслом на будущее во время распродажи, но имейте в виду, что через 5 лет его консистенция может измениться, что ухудшит его характеристики. Большую роль в продлении срока годности масла играет правильное хранение. Масло может «испортиться» под воздействием воздуха, тепла, света и воды.Если вы любитель кофе, а чай пьете только при недомогании, то знайте, что у чайных пакетиков есть срок годности. При правильном хранении он составляет 1-2 года. Просроченный чай сам по себе не вреден, но со временем он теряет свои полезные свойства, аромат и вкус. Лучше хранить чай в герметичном контейнере подальше от солнечного света и влаги.У грудных имплантов нет установленного срока годности, и это означает, что они могут храниться бесконечно долго. Но статистика говорит о другом — в среднем импланты служат от 10 до 25 лет. То, как долго вы будете их носить, зависит от типа импланта и вашей физиологии. Причин замены может быть много: кто-то хочет более новую модель, а кому-то может потребоваться повторная операция еще раньше, например, при таких осложнениях, как разрыв, затвердение или изменение положения импланта.Срок службы легинсов зависит от качества материала, частоты ношения и ухода за ними. Если вы следуете инструкциям по уходу, например, стираете в холодной воде и избегаете машинной сушки, то легинсы из хлопка, спандекса и нейлона могут прослужить около 2 лет. Чем толще ткань, тем меньше она подвержена износу.Срок службы пластиковых контейнеров для хранения еды — 1-2 года. Когда они начинают мутнеть или деформироваться, от них стоит избавиться. В процессе деформации в образовавшихся ямках могут поселиться бактерии, которые потом попадут в пищу.Чтобы продлить срок службы, не используйте пластиковые контейнеры для разогрева еды в микроволновой печи. А если вручную мыть не очень хочется, то загружайте контейнеры на верхнюю полку посудомоечной машины, где температура нагрева ниже.Парики из натуральных волос могут прослужить дольше, чем синтетические. Срок службы первых при надлежащем уходе может составлять более 1 года. Синтетические парики могут прослужить 4-6 месяцев, но если они подвергаются термической укладке, то и того меньше.