Советы по уходу за пионами

Пионы — одни из самых любимых дачниками многолетников, радующих своим пышным цветением. Уход за ними относительно несложен, и все же существует ряд нюансов, которые обязательно нужно учитывать. Иначе есть риск в следующем году увидеть вместо пышного цветения лишь зеленые листья.
Увядающий пион — удручающее зрелище. И все же, терять к кустам интерес не стоит, срезать их под корень тоже. Прежде чем сделать обрезку, нужно учесть ряд моментов.
В конце июня -начале июля, когда шапки цветов уже увяли, у пионов начинается формирование почек возобновления. Заложенные у основания стеблей, они в этот момент начинают тянуть на себя из стеблей и листьев все полезные вещества. Обрезка нужна в обязательном порядке, иначе, особенно в дождливое лето, можно спровоцировать гниение. Обрезать увядшие цветы нужно с частью ветки ориентировочно до первого листа или сразу под ним. Больные и подгнившие листья и стебли также удаляются.
При необходимости окультуренные кусты можно дополнительно обработать медным купоросом из расчета 60 г на 10 л воды. При отсутствии дождей не стоит забывать и о поливе, осуществлять его нужно раз в 10 дней.
Для взрослых кустов не лишней окажется подкормка из смеси 15 г калия и 20 г фосфора.
По поводу осенней обрезки мнения садоводов расходятся. Одни считают, что обрезать пионы нужно в обязательном порядке под самый корень, чтобы не организовывать место для зимовки личинкам разных вредителей. В таком случае пионы будут нуждаться в дополнительном укрытии. Время обрезки для разных регионов неодинаково, важно, чтобы стебли на момент проведения процедуры были полностью сухими, иначе растениям можно навредить.
Если кусты полностью здоровы, то всю листву можно оставить, а обрезку провести ранней весной. Засохший куст в таком случае станет естественным укрывным материалом, а весной легко будет определить местонахождение куста даже при отсутствии подпорок.
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