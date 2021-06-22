Советы по уходу за пионами

Пионы — одни из самых любимых дачниками многолетников, радующих своим пышным цветением. Уход за ними относительно несложен, и все же существует ряд нюансов, которые обязательно нужно учитывать. Иначе есть риск в следующем году увидеть вместо пышного цветения лишь зеленые листья.



Увядающий пион — удручающее зрелище. И все же, терять к кустам интерес не стоит, срезать их под корень тоже. Прежде чем сделать обрезку, нужно учесть ряд моментов.



В конце июня -начале июля, когда шапки цветов уже увяли, у пионов начинается формирование почек возобновления. Заложенные у основания стеблей, они в этот момент начинают тянуть на себя из стеблей и листьев все полезные вещества. Обрезка нужна в обязательном порядке, иначе, особенно в дождливое лето, можно спровоцировать гниение. Обрезать увядшие цветы нужно с частью ветки ориентировочно до первого листа или сразу под ним. Больные и подгнившие листья и стебли также удаляются.



При необходимости окультуренные кусты можно дополнительно обработать медным купоросом из расчета 60 г на 10 л воды. При отсутствии дождей не стоит забывать и о поливе, осуществлять его нужно раз в 10 дней.

Для взрослых кустов не лишней окажется подкормка из смеси 15 г калия и 20 г фосфора.

Проводить ее нужно на этапе закладки почек, то есть приблизительно через 2 недели после цветения.По поводу осенней обрезки мнения садоводов расходятся. Одни считают, что обрезать пионы нужно в обязательном порядке под самый корень, чтобы не организовывать место для зимовки личинкам разных вредителей. В таком случае пионы будут нуждаться в дополнительном укрытии. Время обрезки для разных регионов неодинаково, важно, чтобы стебли на момент проведения процедуры были полностью сухими, иначе растениям можно навредить.Если кусты полностью здоровы, то всю листву можно оставить, а обрезку провести ранней весной. Засохший куст в таком случае станет естественным укрывным материалом, а весной легко будет определить местонахождение куста даже при отсутствии подпорок.