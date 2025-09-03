Микроволновая печь или попросту — микроволновка уже давно вошла в нашу обыденную жизнь. Трудно себе представить кухню без неё. Зачастую владельцы довольно часто сталкиваются с проблемой — как очистить микроволновую печь? Ведь как обычную посуду её не вымоешь.

Я покажу Вам отличный способ как очистить Вашу микроволновку и избавится от неприятного запаха в два счета !

Нам понадобится пару апельсинов, собственно их кожура.Берем посуду для микроволновки и наливаем туда 100....150 мл. воды, кидаем туда же нашу кожу.Ставим всё это дело в микроволновую печь.Минут на 5...10.После окончания бурления вода почти выкипит — это нормально. Не вынимаем, а ещё даём постоять минут 5....15.Всё. Открываем и просто протираем сухой чистой тряпочкой. От жира и запаха не осталось и следа! А появился чудесный аромат апельсина.PS: Вместо апельсиновой кожуры можно использовать лимонную. Или попросту лимонный сок из одного лимона.