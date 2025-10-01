Зачем в Советском Союзе был создан револьвер со спиртовыми пулями

Мощная оборонная промышленность, на которую работало огромное количество конструкторских бюро, в СССР появилась еще до начала Второй Мировой войны. Разработки велись в разных направлениях. Создавалось новое снаряжение техническое обеспечение и оружие. На конвейер, естественно, попали далеко не все продукты. Были и такие, которые выпускались лишь ограниченными партиями. Среди них и револьвер Гуревича.
Разработка Гуревич: как все начиналось и чем закончилось
Практически с момента своего появления, глушители заинтересовали не только армейцев, но и сотрудников разведывательных ведомств / Фото: palitka.com
Сразу следует сказать, что похожие на современные модели глушители появились только в тридцатых годах двадцатого века. Практически с момента своего появления, они заинтересовали не только армейцев, но и сотрудников разведывательных ведомств. Но использовали их крайне редко и этому была своя причина.
Глушители того временного периода были абсолютно непрочными, а значит и недолговечными. Они приходили в негодность и требовали замены, как только производилось приблизительно пятнадцать-тридцать выстрелов. Особенно слабыми в этом смысле были глушители для револьверов.
Советские и американские инженеры старались максимально продлить эксплуатационный срок глушителей / Фото: palitka.com
Конечно же, изобретение требовало модернизации, поэтому конструкторы и работали в постоянном режиме над разработкой новых технологий. Советские и американские инженеры старались максимально продлить эксплуатационный срок глушителей. Чтобы добиться нужного результата, от них требовалось изобрести оружие, которое вообще бы не издавало шума.
ЕСЛИ ВАМ НАДОЕЛО ЧИТАТЬ, МОЖНО ПРОСМОТРЕТЬ СТАТЬЮ ЗДЕСЬ:
В 1942 г. Е. Гуревичу, инженеру из СССР, пришлось трудиться над созданием беззвучного револьвера, предназначенного для НКВД / Фото: shotguncollector.com
В 1942 г. Е. Гуревичу, инженеру из СССР, пришлось трудиться над созданием такого револьвера, предназначенного для НКВД. Ключевая цель заключалась в необходимости запереть в гильзе пороховые газы. В таком случае глушитель вообще был бы не нужен, соответственно и изобретать новую модель не было бы необходимости.
После ряда испытаний у Гуревича получилось сделать совершенно новый вариант патрона, обладающего системой так называемой гидравлической передачи / Фото: kalashnikov.ru
Инженер был уверен, что чтобы от выстрела не было звука, можно применить и более стандартные, традиционные методы. Работа была трудоемкой. Но после ряда испытаний у него получилось сделать совершенно новый вариант патрона, обладающего системой так называемой гидравлической передачи. Вот так и появился первый гидропатрон.
Изначально в патронах применялась вода, со временем Гуревич решил заменить ее на шестидесятипроцентный недорогой спирт / Фото: porosenka.net
Изначально в патронах применялась вода.
Был и один отрицательный момент. После того, как из револьвера был осуществлен выстрел, в воздухе витал достаточно интенсивный спиртовой аромат.
Ограниченное число револьверов этого типа в 1943 г. сделали из металла / Фото: imag.one
Ограниченное число револьверов этого типа в 1943 г. сделали из металла. Так как пули из ствола вылетали всего на расстояние тридцать-сорок метров, особой популярностью оружие не пользовалось. Но данный опыт не прошел зря. Работа советского инженера стала полезна в процессе создания особых охотничьих ружей.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии