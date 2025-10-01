Зачем в Советском Союзе был создан револьвер со спиртовыми пулями

Разработка Гуревич: как все начиналось и чем закончилось

Практически с момента своего появления, глушители заинтересовали не только армейцев, но и сотрудников разведывательных ведомств / Фото: palitka.com

Советские и американские инженеры старались максимально продлить эксплуатационный срок глушителей / Фото: palitka.com

В 1942 г. Е. Гуревичу, инженеру из СССР, пришлось трудиться над созданием беззвучного револьвера, предназначенного для НКВД / Фото: shotguncollector.com

После ряда испытаний у Гуревича получилось сделать совершенно новый вариант патрона, обладающего системой так называемой гидравлической передачи / Фото: kalashnikov.ru

Изначально в патронах применялась вода, со временем Гуревич решил заменить ее на шестидесятипроцентный недорогой спирт / Фото: porosenka.net

Ограниченное число револьверов этого типа в 1943 г. сделали из металла / Фото: imag.one