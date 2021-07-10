Чему учат в школе: 7 необычных школьных предметов, которые существуют в разных странах

В каждой стране мира существует своя система образования, а в перечень школьных предметов иногда входят самые необычные уроки. При этом многие из них могут являться предметом настоящей зависти со стороны школьников других стран. Можно бесконечно спорить о целесообразности введения в школьную программу того или иного предмета, однако причины появления необычных уроков, на самом деле, вполне оправданы.
Теория и практика кибервойн, Израиль
Фото: www.ytimg.com
Этот предмет преподают далеко не во всех школах Израиля, хотя там, где он введён, дети с удовольствием его посещают. Педагоги, родители и медики уже давно озабочены проблемой киберзависимости подрастающего поколения. В данном случае на уроках по теории и практике кибервойн детей учат основам общения в сети интернет, способам защиты собственных данных, поведению в социальных сетях. Дополнительно школьников учат навыкам, которые не позволяют развиваться игровой зависимости.
Уроки эмоционального воспитания, Испания
Фото: www.detstvo-rzn.ru
Испанские педагоги считают, что детей необходимо учить искусству взаимоотношений. На уроках эстетического воспитания школьникам показывают, как можно управлять своими эмоциями и сопереживать чувствам других людей. Данный предмет есть не во всех школах, однако родители, дети которых посещают уроки эмоционального воспитания, отмечают: общая атмосфера в таких школах гораздо теплее и человечнее, чем в других учебных заведениях. Учителя сами очень бережно относятся к чувствам своих учеников и не позволяют себе повышать на них голос. Подобные уроки помогают школьникам с уважением относиться к чужому мнению и формировать собственную точку зрения на происходящие события.
Любование природой, Япония
Фото: www.ecoportal.su
В Стране восходящего солнца, где стремительно развиваются технологии, обязательным предметом школьной программы является любование природой. Школьникам на этих уроках пытаются показать превосходство красоты и гармонии всего живого над бездушными машинами. Японские школьники действительно внимательно рассматривают растения, животных и птиц, учатся замечать малейшие детали, наслаждаются звуками природы. При этом педагоги сопровождают экскурсии развёрнутыми комментариями, обращают внимание учащихся на необходимость бережного отношения к природе. В конце года ученики даже сдают экзамен по этому предмету.
Искусство ведения диспута, Голландия и Израиль
Фото: www.thelanguagecoach.com
В некоторых школах Израиля и Голландии учеников с детства учат правильно и грамотно отстаивать собственную точку зрения, не оскорбляя и не обижая при этом своих оппонентов. При этом речь идет не только об анализе и способах ведения диспута, но и об умении «считывать» жесты и мимику собеседников, принимать во внимание мнение других людей и не бояться критики и негативных оценок в свой адрес.
Уроки сёрфинга, Австралия
Фото: www.haven.com
Австралийские школьники, живущие в прибрежных зонах, с удовольствием овладевают навыками покорения волн. Так как в этом виде спорта Австралия является несомненным лидером, правительство стремится к тому, чтобы Австралия не потеряла пальму первенства. Обучение начинается на берегу с теории. Детям рассказывают о правилах поведения на воде, учат правильно обращаться с доской, показывают, как нужно держать равновесие. Конечно, больше всего школьникам нравятся практические занятия. По мнению педагогов и спортсменов сёрфинг – это уникальный вид спорта, который не только тренирует тело, но и позволяет человеку находиться в гармонии с природой.
Уроки счастья, Германия
Фото: www.ya-roditel.ru
В нескольких школах Германии запущен пилотный проект по обучению детей счастью. В частности, в одной из школ Гейдельберга директор ведёт уроки, во время которых учит детей искусству быть счастливыми и находиться в полной гармонии с собой, окружающим миром и людьми. Экзамены дети не сдают, однако в конце учебного года могут принять участие в благотворительности или снять эмоционально-положительный видеоролик.
Уроки научных открытий, США
Фото: www.medaboutme.ru
В некоторых американских школах детей учат искусству изобретать новое. Программа включает в себя теоретический курс, где ученики сначала знакомятся с некоторыми научными открытиями, а затем рассказывают о методике изобретательства. К концу учебного года каждый ученик должен предоставить на суд зрителей собственное открытие или изобретение. При всей наивности, на презентациях открытий педагогов часто ждут сюрпризы. При этом обязательно встречаются вполне работоспособные идеи. Польза данного курса состоит ещё и в том, что во время уроков дети развивают свои творческие способности и учатся выходить за рамки стереотипов.
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