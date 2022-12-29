9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

1. Женщина с атрофией мышц, которая шутки ради решила попытаться стать моделью и получила эту работу
Джиллиан Меркадо, модный журналист, страдает мышечной дистрофией и передвигается на инвалидном кресле. Еще работая в журнале мод, она встретила Николя Формичетти, художественного руководителя модного дома Diesel. Несколько месяцев спустя Джиллиан увидела объявление о кастинге Diesel — они искали молодых нестандартных моделей, которые представляли бы разнообразные культурные слои общества. Ради шутки она отправила свою заявку.
Джиллиан Меркадо
Вскоре на ее электронную почту пришло письмо, в котором говорилось: «Вы не могли бы прислать нам ещё несколько фотографий? Мы заинтересованы в вашем участии в проекте». Вместе с 22 другими моделями Меркадо была выбрана лицом следующей коллекции Diesel.
Во время фотосессии Джиллиан находилась в своей коляске и очень беспокоилась о том, какой будет реакция людей, когда фотографии опубликуют в Instagram. К её восторгу, реакция была исключительно позитивной.
2. 85-летняя модель, до сих пор демонстрирующая женское бельё
В эпоху одержимости молодостью и красотой Дафни Селф стала приятным напоминанием о том, что эти два понятия не всегда взаимосвязаны. Эта бабушка благодаря своей грациозной осанке, четким скулам, и длинным блестящим седым волосам уже 60 лет ведет экстраординарную карьеру модели. В свои 85 лет она является старейшей подиумной моделью Великобритании, украшающей собой показы таких известных брендов, как Dolce & Gabbana, Tata-Naka и Michiko Koshino.
3. Косоглазая модель, бросившая вызов модным стандартам красоты
Моффи
Моффи не похожа на других супермоделей. Конечно, она молода, красива, талантлива и обладает правильными пропорциями фигуры, но есть нечто, что отличает ее от всех остальных профессиональных моделей. Моффи страдает косоглазием.
Большинство девушек лишаются карьеры в модельном бизнесе из-за их физических недостатков, но в случае Моффи ее косоглазие стало той изюминкой, которая помогла ей добиться успеха в мире моды.
До своей теперь уже очень известной фотосессии в журнале «POP Magazine» она никогда не фотографировалась для модных изданий, но её чистая нестандартная красота покорила всех, даже работников модельного агентства Storm, которое открыло миру Кейт Мосс, и недавно они подписали с Моффи контракт.
4. Инвалид, бывший морской пехотинец, сделавший карьеру фитнес-модели
Люди всегда оборачиваются вслед Алексу Мински, но не из-за того, что ветеран войны потерял ногу и ходит на протезе. Его татуированное накаченное тело притягивает взгляды и заставляет женщин краснеть от одной только мысли о том, насколько хорошо он выглядит в нижнем белье.
Бывший морской пехотинец, а сейчас модель, ходит в тренажёрный зал два раза в день. Но этот изматывающий график ничто по сравнению с тем, что пришлось пережить Мински раньше. За четыре года до этого он потерял часть правой ноги и едва не лишился жизни, подорвавшись на мине в Афганистане.
Мински, получивший медаль «Пурпурное сердце», научился ходить на протезе. Однажды во время занятия в тренажёрном зале к нему подошел парень и спросил, не работал ли он когда-нибудь моделью. Этим парнем был фотограф Том Каллис.
Спустя год после первой фотосессии Мински все еще будоражит интернет фотографиями своего татуированного мускулистого тела.
5. Ева Амазон, которая при росте 205 см стала самой высокой моделью в мире
Ева Амазон в свои 34 года является самой высокой моделью в мире. Ева, также известная как Эрика Эрвин, абсолютно затмевает большинство мужчин и женщин, с которыми оказывается рядом, так как ее рост составляет целых 205 сантиметров.
Эрика начала карьеру модели 4 года назад, когда впервые появилась на обложке журнала «Zoo Weekly». До этого она работала политическим журналистом, помощником адвоката и личным тренером. Кроме того, она зарабатывает деньги, предлагая мужчинам сразиться с ней за 400 $.
С самого детства Ева опережала в росте всех своих сверстников. К 14 годам ее рост составлял уже 175 см, и она была выше всех своих одноклассников и учителей. Следующие пять лет девушка испытывала страшные боли от резких скачков роста, так как выросла еще на 28 сантиметров, к 19-летнему возрасту достигнув своего нынешнего роста 205 см. Чтобы стать более уверенной в себе, она начала посещать курсы актерского мастерства.
Ева мечтала о карьере голливудской звезды, но её приглашали в основном на роли пришельцев или монстров. В 2013 году Ева получила роль Шелли Годфри в популярном сериале «Хемлок Гроув».
6. Женщина, работающая мужской моделью
Кейси Леглер — 35-летняя женщина, демонстрирующая исключительно мужские модели одежды. Увидев её острые как бритва скулы и высокий рост (188 см), легко понять, почему недавно она подписала контракт с престижным модельным агентством «Ford» на демонстрацию линии мужской одежды.
Леглер стала моделью в 2012 году, когда её друг, фотограф Кэсс Бёрд, в последний момент пригласил её на роль мужчины в фотосессии для журнала «Muse». Эта съёмка проводилась совместно с агентством «Ford», и на следующий же день Леглер предложили подписать контракт на показ только мужской одежды.
7. Модель «plus size» — обладательница самых широких бедер в мире
Микель Руффинелли из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, может похвастаться самыми широкими бедрами в мире, достигающими в обхвате 240 сантиметров.
Из-за поражающих окружающих форм матери четверых детей трудно проходить в дверные проемы. А при перелёте ей приходится покупать в самолете два места.
39-летняя Микель ездит на грузовике, потому что не может поместить свое 180-килограммовое тело в легковой автомобиль; а дома ей необходимо специальное укреплённое кресло. Сложно представить, но эта модель с размером «плюс» в подростковом возрасте весила всего 63 кг. Но сейчас она гордится своей фигурой и не хочет худеть, даже несмотря на то что часто становится объектом насмешек.
Сейчас она работает моделью для сайта, продающего одежду для больших и красивых женщин, и зарабатывает по 1000 долларов за сессию.
8. Некрасивые мужчины и женщины, работающие в модельном агентстве некрасивых людей «Ugly Models»
В рекламном бизнесе участвует много моделей, но не каждая — «супер»модель. Для некоторых кастингов требуются странные и нестандартные образы.
В этих случаях рекламные агентства обращаются в «Ugly Models», модельное агентство в Лондоне, специализирующееся на странно выглядящих актерах и моделях.
Как и большинство агентств, «Ugly Models» предлагает «девушек» и «парней». Но там есть и такие категории, как «крошечные люди» (карлики), «головорезы» (именно то, что вы подумали), «байкеры», «близнецы», «тела» (бодибилдеры) и «x-файлы» (обычно это люди с огромным количеством татуировок или пирсинга).
9. 72-летний дедушка, прославившийся тем, что демонстрирует одежду для девочек-подростков
В 2012 году по интернету с невероятной скоростью разлетелись фотографии 72-летнего китайца, демонстрирующего стильную одежду для молодых женщин. Произошло это после того, как его внучка разместила их на крупнейшем розничном сайте Китая. То, что начиналось как глупая шутка, переросло в масштабную рекламную кампанию для ее магазина.
Конечно, Лю Сяньпин, дедушка из Китая, стал первым пожилым мужчиной-моделью, прославившимся в интернете демонстрацией женской одежды. В свои 72 года Лю позировал для магазина женской одежды своей внучки на Tmall и, хотя все предметы одежды были разработаны для милых девочек-подростков, выполнены в розовых оттенках и украшены кружевами и лентами, ему это прекрасно удалось. Его уверенность перед камерой, стройное тело и длинные худые ноги вызвали восхищение миллионов. Но самое главное то, что из-за огромной популярности его фотографий продажи магазина его внучки выросли в 5 раз.
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