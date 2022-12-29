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9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

1. Женщина с атрофией мышц, которая шутки ради решила попытаться стать моделью и получила эту работу


Джиллиан Меркадо, модный журналист, страдает мышечной дистрофией и передвигается на инвалидном кресле. Еще работая в журнале мод, она встретила Николя Формичетти, художественного руководителя модного дома Diesel. Несколько месяцев спустя Джиллиан увидела объявление о кастинге Diesel — они искали молодых нестандартных моделей, которые представляли бы разнообразные культурные слои общества. Ради шутки она отправила свою заявку.


9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

 

Джиллиан Меркадо




Вскоре на ее электронную почту пришло письмо, в котором говорилось: «Вы не могли бы прислать нам ещё несколько фотографий? Мы заинтересованы в вашем участии в проекте». Вместе с 22 другими моделями Меркадо была выбрана лицом следующей коллекции Diesel.

9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

Во время фотосессии Джиллиан находилась в своей коляске и очень беспокоилась о том, какой будет реакция людей, когда фотографии опубликуют в Instagram. К её восторгу, реакция была исключительно позитивной.

2. 85-летняя модель, до сих пор демонстрирующая женское бельё




9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

Дафни Селф




В эпоху одержимости молодостью и красотой Дафни Селф стала приятным напоминанием о том, что эти два понятия не всегда взаимосвязаны. Эта бабушка благодаря своей грациозной осанке, четким скулам, и длинным блестящим седым волосам уже 60 лет ведет экстраординарную карьеру модели. В свои 85 лет она является старейшей подиумной моделью Великобритании, украшающей собой показы таких известных брендов, как Dolce & Gabbana, Tata-Naka и Michiko Koshino.

9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

3. Косоглазая модель, бросившая вызов модным стандартам красоты




9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

Моффи




Моффи не похожа на других супермоделей. Конечно, она молода, красива, талантлива и обладает правильными пропорциями фигуры, но есть нечто, что отличает ее от всех остальных профессиональных моделей. Моффи страдает косоглазием.

9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

Большинство девушек лишаются карьеры в модельном бизнесе из-за их физических недостатков, но в случае Моффи ее косоглазие стало той изюминкой, которая помогла ей добиться успеха в мире моды.

9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

До своей теперь уже очень известной фотосессии в журнале «POP Magazine» она никогда не фотографировалась для модных изданий, но её чистая нестандартная красота покорила всех, даже работников модельного агентства Storm, которое открыло миру Кейт Мосс, и недавно они подписали с Моффи контракт.

4. Инвалид, бывший морской пехотинец, сделавший карьеру фитнес-модели


Люди всегда оборачиваются вслед Алексу Мински, но не из-за того, что ветеран войны потерял ногу и ходит на протезе. Его татуированное накаченное тело притягивает взгляды и заставляет женщин краснеть от одной только мысли о том, насколько хорошо он выглядит в нижнем белье.

9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

Бывший морской пехотинец, а сейчас модель, ходит в тренажёрный зал два раза в день. Но этот изматывающий график ничто по сравнению с тем, что пришлось пережить Мински раньше. За четыре года до этого он потерял часть правой ноги и едва не лишился жизни, подорвавшись на мине в Афганистане.


9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

Алекс Мински




Мински, получивший медаль «Пурпурное сердце», научился ходить на протезе. Однажды во время занятия в тренажёрном зале к нему подошел парень и спросил, не работал ли он когда-нибудь моделью. Этим парнем был фотограф Том Каллис.

9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

Спустя год после первой фотосессии Мински все еще будоражит интернет фотографиями своего татуированного мускулистого тела.

5. Ева Амазон, которая при росте 205 см стала самой высокой моделью в мире


Ева Амазон в свои 34 года является самой высокой моделью в мире. Ева, также известная как Эрика Эрвин, абсолютно затмевает большинство мужчин и женщин, с которыми оказывается рядом, так как ее рост составляет целых 205 сантиметров.


9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

Ева Амазон




Эрика начала карьеру модели 4 года назад, когда впервые появилась на обложке журнала «Zoo Weekly». До этого она работала политическим журналистом, помощником адвоката и личным тренером. Кроме того, она зарабатывает деньги, предлагая мужчинам сразиться с ней за 400 $.

9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

 

С самого детства Ева опережала в росте всех своих сверстников. К 14 годам ее рост составлял уже 175 см, и она была выше всех своих одноклассников и учителей. Следующие пять лет девушка испытывала страшные боли от резких скачков роста, так как выросла еще на 28 сантиметров, к 19-летнему возрасту достигнув своего нынешнего роста 205 см. Чтобы стать более уверенной в себе, она начала посещать курсы актерского мастерства.

9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

Ева мечтала о карьере голливудской звезды, но её приглашали в основном на роли пришельцев или монстров. В 2013 году Ева получила роль Шелли Годфри в популярном сериале «Хемлок Гроув».

6. Женщина, работающая мужской моделью


Кейси Леглер — 35-летняя женщина, демонстрирующая исключительно мужские модели одежды. Увидев её острые как бритва скулы и высокий рост (188 см), легко понять, почему недавно она подписала контракт с престижным модельным агентством «Ford» на демонстрацию линии мужской одежды.

9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

Леглер стала моделью в 2012 году, когда её друг, фотограф Кэсс Бёрд, в последний момент пригласил её на роль мужчины в фотосессии для журнала «Muse». Эта съёмка проводилась совместно с агентством «Ford», и на следующий же день Леглер предложили подписать контракт на показ только мужской одежды.

9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

7. Модель «plus size» — обладательница самых широких бедер в мире


Микель Руффинелли из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, может похвастаться самыми широкими бедрами в мире, достигающими в обхвате 240 сантиметров.

9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

Из-за поражающих окружающих форм матери четверых детей трудно проходить в дверные проемы. А при перелёте ей приходится покупать в самолете два места.

9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

39-летняя Микель ездит на грузовике, потому что не может поместить свое 180-килограммовое тело в легковой автомобиль; а дома ей необходимо специальное укреплённое кресло. Сложно представить, но эта модель с размером «плюс» в подростковом возрасте весила всего 63 кг. Но сейчас она гордится своей фигурой и не хочет худеть, даже несмотря на то что часто становится объектом насмешек.

9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

Сейчас она работает моделью для сайта, продающего одежду для больших и красивых женщин, и зарабатывает по 1000 долларов за сессию.

8. Некрасивые мужчины и женщины, работающие в модельном агентстве некрасивых людей «Ugly Models»


В рекламном бизнесе участвует много моделей, но не каждая — «супер»модель. Для некоторых кастингов требуются странные и нестандартные образы.

9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

В этих случаях рекламные агентства обращаются в «Ugly Models», модельное агентство в Лондоне, специализирующееся на странно выглядящих актерах и моделях.

9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

Как и большинство агентств, «Ugly Models» предлагает «девушек» и «парней». Но там есть и такие категории, как «крошечные люди» (карлики), «головорезы» (именно то, что вы подумали), «байкеры», «близнецы», «тела» (бодибилдеры) и «x-файлы» (обычно это люди с огромным количеством татуировок или пирсинга).

9. 72-летний дедушка, прославившийся тем, что демонстрирует одежду для девочек-подростков


В 2012 году по интернету с невероятной скоростью разлетелись фотографии 72-летнего китайца, демонстрирующего стильную одежду для молодых женщин. Произошло это после того, как его внучка разместила их на крупнейшем розничном сайте Китая. То, что начиналось как глупая шутка, переросло в масштабную рекламную кампанию для ее магазина.

9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

Конечно, Лю Сяньпин, дедушка из Китая, стал первым пожилым мужчиной-моделью, прославившимся в интернете демонстрацией женской одежды. В свои 72 года Лю позировал для магазина женской одежды своей внучки на Tmall и, хотя все предметы одежды были разработаны для милых девочек-подростков, выполнены в розовых оттенках и украшены кружевами и лентами, ему это прекрасно удалось. Его уверенность перед камерой, стройное тело и длинные худые ноги вызвали восхищение миллионов. Но самое главное то, что из-за огромной популярности его фотографий продажи магазина его внучки выросли в 5 раз.

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9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»

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9 фотомоделей, категорически не вписывающихся в «модельные стандарты»Подписаться на мой Instagram
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