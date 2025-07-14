Во сколько обходились ковбою во времена Дикого Запада револьвер и патроны

1. Сколько зарабатывал ковбой в эпоху Дикого Запада?

Настоящие ковбои Дикого Запада. |Фото: disgustingmen.com.

Работа эта была сложной и малооплачиваемой. |Фото: zefirka.net.

Это было опасное время. |Фото: livejournal.com.

2. Какое оружие и сколько патронов мог купить ковбой?

Самые дешевые револьверы стоили 3 доллара. |Фото: morphyauctions.com.

Хороший Б\у армейский револьвер обходился в месячную зарплату. |Фото: mavink.com.

Верхней ценовой планки не было, револьвер мог стоит и 100-120 долларов. |Фото: blenderartists.org.

Культовый Винчестер 1883 стоил от 40 до 100 долларов. |Фото: pinterest.com.