Как в Европе появились жуткие надгробья транзи, и почему они изображали разлагающиеся трупы

История одного надгробного памятника, или как наши предки увековечивали память об усопших в жутких скульптурах.
Человечество с доисторических времен всегда относилось с почтением к усопшим своим сородичами и ко всему тому. Люди стремились увековечить память об умерших в различных сооружениях - от каменных валунов, насыпных курганов, древнеегипетских пирамид до изысканных скульптурных композиций, родовых склепов, усыпальниц и мавзолеев. Однако был период в истории надгробных памятников, когда эти скульптурные сооружения имели по-настоящему ужасающий вид.
История одного надгробия
Рене де Шалон - принц Оранский, правитель Голландии и Зеландии завещал, чтобы после его смерти на его могиле установили надгробие, изображающее его таковым, каким он станет через три года после захоронения. А погиб он в 25-летнем в возрасте во время 9-й итальянской войны в 1544 году на поле сражения.
Надгробие Рене де Шалона - принца Оранского.
До того как тело убитого принца переправили на родину, из него вначале извлекли все органы и захоронили в местечке Bar-le-Duc, в церкви Saint-Maxe. И согласно завещанию его супруга ровно через три года установила памятник над останками своего мужа.
Это надгробие мастерски высек из мрамора скульптор Лижье Ришье. Он изобразил погибшего, держащим в руке свое сердце, которое изначально лежало в маленьком красном ларце. Так было до 1790 года, пока сердце не украли. Потом эту деталь скульптурной композиции заменили песочными часами, а позже сердцем из гипса.
Надгробие Рене де Шалона - принца Оранского. Фрагмент.
Смысл жеста: правая рука на груди и поднятая левая рука с сердцем - не известен. Видимо автор хотел показать стремление умершего передать его то ли Богу, то ли жене. Значение этой аллегории по сегодняшний день так и не разгадано. А если судить об идеальном изваянии обезображенного тела, то можно с уверенностью сказать, что Лижье Ришье имел немалые познания в анатомии.
"Сadaver tomb"– гробница покойника в виде трупа. Средневековье.
Мода на такие ужасные памятники, называющиеся "transi de vie"(переход от жизни), была обусловлена историческими событиями 14 века, когда массовые войны, эпидемии и голод, погубили около половины населения Европы. Смерть в то время массово "косила" население, поэтому вид разлагающихся трупов особо никого не волновал. Перед ней все были равны - правители и архиепископы, полководцы и рыцари, аристократы и простые земледельцы.
Гробница покойника в виде истлевшего трупа.
В те жуткие времена и появились надгробия транзи (Le Transi), что в переводе «усопший». Они получили широкое распространение в средние века во Франции и в Германии, а затем распространились почти на все страны Европы.
По сути своей это надгробная скульптура, изображающая с максимальным реализмом человеческое тело в процессе разложения.
Двухъярусная гробница архиепископа.
Как правило, гробницы знатных персон - королей и королев, рыцарей, архиепископов, богатых вельмож - украшали двухъярусными скульптурами. Они являлись яркой аллегорией перехода земной славы в бренность тела.
Транзи супружеской пары.
В XVI столетии во Франции возник еще один вид транзи, изображающий нагие трупы лишь несколько часов спустя после смерти.
Надгробная скульптура транзи.
О том какой смысл был заложен в транзи до сих пор не понятен. Одни считают, что это как наглядный пример, что происходит с телом умершего после смерти, иные - что эти жуткие фигуры должны были выполнять функцию "memento mori", то есть напоминать живым о неизбежности смерти. И то, что каждый должен умереть и истлеть в земле подчеркивалось всевозможными жутчайшими подробностями - от червей до жаб и змей
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