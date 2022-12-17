Как англичане продавали своих жен на рынке

Ярмарка, бойкие торговцы, перебивая друг друга предлагают свой товар, повсюду покупатели и просто зеваки. Тут же мужчина ведет на поводке женщину. Оба они бедно и неказисто одеты и стараются не сталкиваться взглядами ни друг с другом, ни с окружающими, хотя последних происходящее не удивляет, скорее забавляет. Картина не оставляет сомнений – происходит продажа собственной жены. Причем речь не о средневековье, а о 18-19 веке, да еще и Англии. Продажа собственной жены была распространена и рассматривалась в качестве развода.
Брак и невозможность развода
В Англии вплоть до середины 18 века существовал так называемый фактический брак, то есть мужчина и женщина жили вместе, делили быт, растили детей, но между ними не было никаких юридических обязательств. Попросту говоря – современный «гражданский» брак или сожительство. Однако после того как вышел закон, обязывающий оформлять отношения, обращение с женщинами стало только хуже. Муж и жена становились чем-то общим и неразделимым, а если сказать точнее, то жена полностью растворялась в супруге и собственных интересов иметь не могла. Женщина, находящаяся в браке, не могла иметь никакого имущества, да что там, она сама была тем самым имуществом. Причем это преподносилось как великая благосклонность к женщинам, ведь они не отвечали за свои поступки и целиком и полностью находились под защитой и опекой своего супруга. Увы, но подобная юридическая недееспособность привела к тому, что женщин начали продавать как скот.
Как уже было сказано выше, муж и жена становились единым целым, а потом развод был мероприятием весьма хлопотным. Точнее и разводом его можно назвать с натяжкой. Разделить можно было постель и стол, а вот сама жена никуда не девалась. Во-вторых, заключить повторный брак было нельзя. Позже процедуру развода усложнили еще больше, для этого было нужно писать аж в парламент, а это было не только очень долго, но еще и дорого. К тому же, основанием для развода могла служить супружеская неверность со стороны жены, причем доказанная, либо серьезное нарушение закона или оскорбление супруга. Но это тоже все требовало доказательств. И все равно жениться повторно было нельзя.
Вариантов было не так много, можно было просто разъехаться, но при этом не иметь других отношений, от жены можно было сбежать, но тогда пришлось бы оставить имущество. При таком раскладе продажа надоевшей второй половины не казалось чем-то из ряда вон выходящим. Впрочем, далеко не всегда процесс продажи был чем-то унизительным для женщин. Часто их выкупали их же любовники, либо польстившиеся на их молодость и красоту герцоги, что круто меняло жизнь крестьянок и о том, чтобы жалеть о предавшем ее муже не было и речи. Браки в Англии разрешались с 12 и 14 лет для девушек и юношей соответственно. Вряд ли кто-то в таком возрасте мог выбрать пару, с которой бы хотел прожить всю жизнь, немудрено, что попытки развестись то и дело предпринимались, несмотря на юридические сложности.
Как проходила сделка
Особенно практичные мужчины предварительно давали объявление в газету о том, что определенного числа на ярмарке будет продаваться женщина. Обычно цена не указывалась, все решалось по обоюдному согласию сторон. Веревка на шее, за которую женщину приводили на рынок, была обязательным атрибутом, выполняя роль опознавательного знака, свидетельствующего о том, что жена продается. Нередко покупатель был определен заранее, это вызывало вопросы со стороны супруга, ведь с чего бы покупатель столь высоко ценил бы ее достоинства, о которых не знал? Потому нередко покупателей подозревали в связях с купленной женщиной задолго до сделки купли-продажи.
Несмотря на то, что сам факт продажи женщины, супруги, звучит как нечто дикое, «товар» вполне мог отказаться от конкретного покупателя, причем, не объясняя причин. Нередко бывало так, что женщина сама давала деньги своему любовнику на ее выкуп (предварительно обманом забрав их у мужа). Во время пьянок или супружеских ссор супруги могли сгоряча продать жену, о чем впоследствии раскаивались. Известен случай, что после отказа проданной жены вернуться к законному мужу, он в отчаянии наложил на себя руки. Женщин зачастую продавали вместе с детьми. Шотландские дамы не позволили себя продавать, в буквальном смысле отбив свое положение в обществе у мужчин. Однажды супруг решил продать свою супругу и выставил ее на рынке, мог ли он предполагать, что это станет причиной массовых беспорядков и его избиения. Около семисот женщин, живущих в ближайших окрестностях, решили устроить мужчине взбучку, что собственно говоря, и сделали, вооружившись камнями. Так эта традиция в Шотландии не прижилась.
Сколько стоила бывшая жена
Сразу стоит оговориться, что чья-то бывшая жена не могла стоить дорого. Чаще всего это была чисто символическая цена. Так, в 19 веке за женщину отдавали два фунта, а медицинская академия покупала трупы для изучения анатомии студентами за четыре фунта. При этом за деньги женщин покупали относительно редко, чаще всего за еду или выпивку. Обычно это было около литра рома и накрытый стол. Для сравнения гувернантки в ту пору получали 16 фунтов, а вот развод стоил до 90 фунтов. Ни одна из сторон даже не сомневалась в том, что все, что они делают, не просто не имеет никакой юридической силы, но еще и тянет на преступление. Но исходя из того, что в выгоде оставались все стороны, факт такой сделки не обнародовался.
В конце 19 века такая история все же стала предметом разбирательств. 25-летняя Бетси была продана своему же любовнику. Но при этом официальный брак с супругом, конечно же, расторгнут не был. Когда каким-то образом об этом стало известно, ее обвинили в многомужестве. Несмотря на показания свидетелей о том, что девушка была продана и теперь живет с другим мужчиной и только с ним, она была признана виновной и отправлена на каторгу. Забавный инцидент, в котором правоохранительная система того времени обвинила по сути жертву в случившемся, тогда как ни один из мужчин – инициаторов сделки, не понес наказания.
Когда женщинам надоело быть товаром
Случай в Шотландии был далеко не единственным, в Дублине, в середине 18 века, при попытке продажи жена была отбита у мужа группой женщин, а сам мужчина заперт в сарай вместе со скотом (весьма символично). В тот период появление на рынке такой пары (мужчины и женщины на поводке), вызывало недоуменное молчание и порицание со стороны общества. Но справедливости ради стоит отметить, что редко кто получал наказание за торговлю женами. Последний инцидент с продажей жены случился в 1913 году, причем супруга пожаловалась на случившееся и потребовала для супруга наказание в суде. С тех пор упоминания о подобных дикостях в отношении женщин не встречаются.
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