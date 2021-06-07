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Как самостоятельно заменить полотно москитной сетки

Время проходит, и от ветра, заморозков, дождя и иных факторов москитные сетки начинают приходить в негодность. Но не вызывать же мастера каждый раз, когда сетка порвалась! Замените её самостоятельно — это проще пареной репы.

Как самостоятельно заменить полотно москитной сетки
Сначала нужно снять резиновый жгут. Сделать это очень просто. Слегка подденьте его любым удобным инструментом (например, отвёрткой) в уголке рамы и потяните. Жгут элементарно отойдет. Снимите его со всей рамы.
Как самостоятельно заменить полотно москитной сетки
Удалите старую сетку — она нам больше не понадобится.
Как самостоятельно заменить полотно москитной сетки
Теперь нужно закрепить новую сетку. Приобрести её можно даже онлайн в любом удобном для вас магазине. Следите, чтобы у сетки были параметры, соответствующие вашей раме. Накладываем сетку на раму с запасом по краям (+3 см) для удобства.
Как самостоятельно заменить полотно москитной сетки
Теперь, с помощью деревянной ручки инструмента, вставляем жгут обратно. Жгут легко вставлять, так как он уже изогнут в необходимых местах. Сначала вставляем его в первый угол. Затем перемещаемся в противоположный угол, натягиваем сетку и жгут. Только после этого начинаем фиксировать жгут внутри.
Как самостоятельно заменить полотно москитной сетки
Чтобы было удобнее работать, жгут можно буквально вкатать в раму с помощью обыкновенной скалки.

Как самостоятельно заменить полотно москитной сетки
Лишнюю длину сетки подрезаем острым канцелярским ножом.
Как самостоятельно заменить полотно москитной сетки
Всё готово! Москитная сетка как новая, и мастера вызывать не пришлось.


Как самостоятельно заменить полотно москитной сетки
Подробнее о том, как заменить москитную сетку своими руками, смотрите в видео ниже:


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Москитная сетказамена
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