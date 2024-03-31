Способ, как сварить картошку в разы быстрее без привычной кастрюли

Вареная картошка – это прекрасное лакомство, которое обожает огромное количество людей. Правда, у данного блюда существует один, причем достаточно серьезный недостаток. Варится картофель весьма продолжительное время. Все-таки треть часа – это серьезный срок. Благо, существует один простой способ, который позволит значительно ускорить процесс.
Берем картошку и хорошенько моем. /Фото: dachaa.ru.
Что понадобится: картошка, жесткая губка, доступ к воде, листы бумаги А4, микроволновая печь.
Данный способ варки картофеля хорош тем, что позволяет проигнорировать большинство привычных процедур. Это в свою очередь сокращает требующееся время для готовки картошки почти в 7 раз. Ничего сложного данной процедуре нет. На первом этапе необходимо основательно намыть картошку водой. Помочь в этом деле способна губка с жесткой стороной. После этого берем листы бумаги формата А4 и заворачиваем в них картошку по принципу: один корнеплод – один лист.
Заворачиваем в бумагу. /Фото: artzakaz.pro.
Теперь берем завернутую картошку и складываем ее в микроволновку. Стоит сразу пояснить, что чем больше картофеля за один раз будет отправлено в СВЧ, чем дольше будет происходит процедура «варки». Оптимальным решением будет отправить в печку от 3 до 5 завернутых в бумагу плодов. В таком случае, приготовление займет где-то 3-4 минуты. Соответственно, если увеличится количество картошки, увеличится и время ожидания.
Примечание: лучше всего готовить картошку небольшими партиями! Пока будет делаться вторая, первая уже может быть подана к столу.
И отправляем в печку. /Фото: rtm.by.
Остается только добавить, что СВЧ необходимо выставлять на максимальную мощность. Такой «экзотический» способ варки картофеля избавит (в том числе) от необходимости чистить каждый плод при помощи ножа или специального инструмента. А это уже внушительная экономия времени. Кроме того, приготовленный таким образом картофель будет еще и очень вкусным. Приятного аппетита!
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