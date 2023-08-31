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Величественная красота китов

Эти величественные животные — киты — морские млекопитающие из отряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям. Косатки и гринды тоже носят неофициальные названия «киты», хотя по строгой классификации они являются дельфинами. В устаревшей классификации под китами подразумевали гладких китов. В старину под словом «кит» иногда подразумевался левиафан.

Величественная красота китов

Величественная красота китов

Интенсивный промысел китов привёл к сильному сокращению их численности, и в 1931 году были предприняты первые международные шаги по ограничению его масштабов. В 1982 году был введён мораторий на добычу китообразных. В настоящее время несколькими странами продолжается ограниченный промысел китов, в том числе в научных целях и для обеспечения нужд коренных народов.

Величественная красота китов

Величественная красота китов

Глядя на этих величественных и грациозных животных, даже трудно поверить, что они могут оказаться совершенно беспомощными перед человеком.

Величественная красота китов

Величественная красота китов

Величественная красота китов

Величественная красота китов

Величественная красота китов

Величественная красота китов

Величественная красота китов

Величественная красота китов

Величественная красота китов

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