Величественная красота китов

Эти величественные животные — киты — морские млекопитающие из отряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям. Косатки и гринды тоже носят неофициальные названия «киты», хотя по строгой классификации они являются дельфинами. В устаревшей классификации под китами подразумевали гладких китов. В старину под словом «кит» иногда подразумевался левиафан.











Интенсивный промысел китов привёл к сильному сокращению их численности, и в 1931 году были предприняты первые международные шаги по ограничению его масштабов. В 1982 году был введён мораторий на добычу китообразных. В настоящее время несколькими странами продолжается ограниченный промысел китов, в том числе в научных целях и для обеспечения нужд коренных народов.











Глядя на этих величественных и грациозных животных, даже трудно поверить, что они могут оказаться совершенно беспомощными перед человеком.







































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