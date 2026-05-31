Грелка для глаз и второе веко: 5 странных, но эффективных предметов из японской аптеки

Азиатский мир славится огромным количеством креативных, но востребованных среди потребителей вещиц. Причём в большинстве случаев они реально работают. Вот только мало кто из нас предполагает, что целый ассортимент необычных вещей можно найти не просто в магазине, а в... аптеке. Вашему вниманию 5 самых странных, но эффективных предметов из японской аптеки, которые у нас не найдёшь.
1. Маска для глаз с согревающим эффектом
Некоторое время назад в наших магазинах появились маски для сна, а часть из них была с обладающим эффектом для снятия усталости глаз и уменьшения отёков вокруг них. А вот в японской аптеке можно купить такую же вещицу, но с обратной функцией. Причем, по свидетельствам самих азиатов, маска с согревающим эффектом действительно справляется с усталостью глаз, поэтому на родине она достаточно популярна.
2. Грелка для рук
Ещё один гаджет для согревания из японской аптеки - это грелка для рук. Видимо, на Востоке не сильно жалуют перчатки, ведь эта необычная технология пользуется там спросом. Такую грелку кладут в карманы в холодное время года. По словам разработчиков, гаджет способен сохранять тепло до 9 часов.
Интересный факт: грелки в японских магазинах можно найти едва ли не для всех частей тела - от рук и ног, до шеи и поясницы.
3. Накладное веко
Стандарты красоты в Азии несколько отличаются от привычных нам, поэтому в нашей аптеке, да и в косметических магазинах вряд ли можно найти.аптеку за решением своей проблемы.
4. Тематические соли для ванн
Справедливости ради следует отметить, что и у нас соли для ванн являются довольно популярными продуктами. Однако в Японии для привлечения покупателя используют весьма своеобразный метод - размещают на упаковках изображения персонажей комиксов иди других произведений массового искусства. При этой ассортимент запахов соли для ванн от нашего почти не отличается: больше всего там прижились фруктовые ароматы - киви, лимона, винограда и яблока.
5. Клей для носков
Пожалуй, каждый из нас хотя бы однажды сталкивался с проблемой, когда во врем ходьбы носки сползают со стоп. Ситуация неприятная, но большинство из нас не ленится поправлять их на место. А вот японцы решили пойти дальше: они придумали специальный... клей для носков. Теперь проблему сползших носков решает поход в аптеку: приклеил строптивую вещицу к ноге, и думать об этом на протяжении дня не придется.
