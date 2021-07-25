7 автомобильных гаджетов родом из СССР

1. «Саргис 2М»

Выглядит как что-то непонятное. /Фото: autorambler.ru.

2. «Ш197-01С1-01»

Быстро ломалась. /Фото: autorambler.ru.

3. «Сулак»

/Фото: autorambler.ru. Отличная вещь./Фото: autorambler.ru.

4. «АвтоТен Люкс»

Не так круто работала, как могла бы. /Фото: autorambler.ru.

5. Пробка-сигнализатор аккумуляторная

Полезные датчики. /Фото: autorambler.ru.

6. «Бензосифон БС-12»

Хотел каждый. /Фото: autorambler.ru.

7. «Мустанг»

Очень дорогая штука. /Фото: autorambler.ru.

Бонус: «Шмель-авто»

Были уже тогда. /Фото: autorambler.ru.