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7 автомобильных гаджетов родом из СССР


7 автомобильных гаджетов родом из СССР

Жизнь водителей Советского Союза достаточно сильно отличалась от жизни современных автомобилистов. Управление и обслуживание ТС в середине и второй половине XX века было лишено значительной части тех удобств, которые имеют люди сегодня. Само собой, инженеры и конструкторы даже тогда старались сделать жизнь лучше. Для этого создавались многочисленные устройства и инструменты. Большая их часть выглядит сегодня откровенно странно.

1. «Саргис 2М»


Выглядит как что-то непонятное. /Фото: autorambler.ru.

Выглядит как что-то непонятное. /Фото: autorambler.ru.

 

На фотографии вовсе не набор каких-то непонятных и ненужных деталей. Это сигнализация «Саргис 2М». Делали такие на Завода элементов вычислительных машин в Таураге. Система реагировала на колебания, раскачку кузова и открывание дверей. Для своих лет набор 2М был весьма аккуратно выполнен.

2. «Ш197-01С1-01»


Быстро ломалась. /Фото: autorambler.ru.

Быстро ломалась. /Фото: autorambler.ru.

 

В Советском Союзе любили страшные названия, но при этом умели делать хорошие вещи. «Ш197-01С1-01» — это противоугонное устройство. По существу – это просто клапан, который перекрывает подачу горючего к насосу и карбюратору. К сожалению, такие гаджеты служили не слишком долго, быстро ржавели и приходили в негодность. Однако, идея была хорошая.

3. «Сулак»


Отличная вещь. /Фото: autorambler.ru.

Отличная вещь.
/Фото: autorambler.ru.

 

Комбинированный прибор «Сулак» выполнял три функции. Во-первых, гаджет использовался для отогрева замерзших замков нажатием на кнопку. Во-вторых, лампочка «Сулака» могла использоваться в качестве фонарика. В-третьих, с помощью устройства можно было позванивать электрические цепи.

4. «АвтоТен Люкс»


Не так круто работала, как могла бы. /Фото: autorambler.ru.

Не так круто работала, как могла бы. /Фото: autorambler.ru.

 

Это вовсе не пыточный инструмент «кровавого» КГБ (шутка), а всего лишь прибор для облегченного холодного пуска двигателя. Стержень вставлялся вместо масляного щупа. Клемма подсоединялась на «плюс» аккумулятора. В результате, устройство подогревало масло. К сожалению, работал девайс не так хорошо, как хотелось бы.

5. Пробка-сигнализатор аккумуляторная


Полезные датчики. /Фото: autorambler.ru.

Полезные датчики. /Фото: autorambler.ru.

 

По своей сути данное устройство является страшно упрощенным ареометром для отслеживания состояния аккумуляторной батареи. Вкручивались такие колпачки на место штатных пробок. Судить о заряде можно было по красному и зеленому штырькам, которые располагались прямо под стеклом.

6. «Бензосифон БС-12»


Хотел каждый. /Фото: autorambler.ru.

Хотел каждый. /Фото: autorambler.ru.

 

Устройство, которое избавляло советских водителей от риска выпить топлива при подсосе. Такой шланг опускался в резервуар в горючим, в то время, как другой конец с поршнем размещали у горловины второго бака. Затем с поршня резко сдергивался стакан, что создавало перепад давления и в итоге тянуло топливо.

7. «Мустанг»


Очень дорогая штука. /Фото: autorambler.ru.

Очень дорогая штука. /Фото: autorambler.ru.

 

А вот советский насос-компрессор «Мустанг», который использовался для накачки шин. Сегодня характеристики такого устройства не только не впечатлят, но скорее всего еще и насмешат опытных автомобилистов. Тем не менее, в свое время, «Мустанг» был настоящим прорывом. Работать мог правда только 2.5 минуты. Затем перегревался.

Примечание: при потреблении тока в 17 ампер давал 2 атмосферы воздуха.

Бонус: «Шмель-авто»


Были уже тогда. /Фото: autorambler.ru.

Были уже тогда. /Фото: autorambler.ru.

 

Наконец, стоит вспомнить о том, что в СССР были свои собственные компактные пылесосы для автомобилей. Да, появились они уже тогда.

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7 автомобильных гаджетов родом из СССР

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