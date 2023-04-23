Хамелеон меняет цвет от душевных переживаний

«Цветные» чувства хамелеонов
Главные «цветовые» клетки рептилии — хроматофоры. Они содержатся в коже хамелеонов и предназначены для отражения и рассеивания света. Кроме того, эти клетки распределяют четыре пигмента, благодаря чему рептилия изменяет окраску. Не так давно в коже обнаружили другие клетки — иридофоры. Они состоят из кристаллов гуанина и «уложены» в отростки, которые, в свою очередь, находятся в звездчатой структуре клетки. Длина этих отростков изменяется в зависимости от душевного состояния рептилии. Вместе с изменением размеров этих отростков увеличивается или уменьшается пропускная способность для волн конкретной длины. В итоге хамелеон автоматически меняет цвет под настроение, сам того не понимая. А ещё иридофоры поглощают половину инфракрасных лучей, тем самым защищая рептилию от перегрева.
У хроматофоров и иридофоров разные цвета. Первые отвечают за красный, жёлтый, коричневый и чёрный оттенки. Если хамелеон имеет зеленоватую или синеватую окраску, это значит, что он спокоен. А вот вследствие гормонального всплеска включаются хроматофоры, и рептилия окрашивается в красно-жёлтый цвет. Болезненное или уставшее животное будет покрыто тёмными пятнами или будет иметь «обесцвеченный» вид. Всё из-за того, что расстояние между иридофорами сильно сократится.
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