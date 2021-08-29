Как нужно мыть голову правильно

Я мою волосы примерно 1 раз в неделю. Все подруги в шоке, потому что они привыкли делать это как минимум через день. Так кто же прав?

Любой специалист, отвечая на вопрос «Как нужно мыть голову?», скажет, что это индивидуально. Ясно одно: волосы необходимо мыть по мере их загрязнения. Только вот часто девушки совершают ошибки во время мытья головы. Из-за этого волосы пачкаются быстрее. О том, как этого избежать, читай далее в статье.







КАК НУЖНО МЫТЬ ГОЛОВУ

Как нельзя мыть голову

Совет от редакции

перед мытьем головы обязательно нужно расчесать волосы. Порой я и сама грешу, забывая о таком важном этапе. Но делать этого не стоит! Когда ты моешь запутанные волосы, распутывая их в процессе мытья, ты можешь легко их повредить.Лучше всего расчесывать волосы специальными массажными щетками. Благодаря им улучшается кровообращение, а весь последующий уход за волосами будет работать эффективнее.Любой шампунь нужно вспенивать исключительно в ладошках, добавив немного воды. Мы же привыкли щедро наливать средство прямо на макушку, размазывая его по всей длине волос. Это ошибка, которая приведет к очередному механическому повреждению волос. А они, к слову, просто так не восстановятся!Шампунь нужно наносить только на корни волос.Остальная длина очистится мыльной водой и пеной, когда ты будешь смывать средство с головы. Мой голову, следуя этим правилам, если не хочешь, чтобы твои волосы стали ломкими и секлись.Некоторые девушки очень активно моют кожу голову, буквально царапая ее ногтями. Они думают, что таким образом делают себе массаж и улучшают кровообращение. Однако подобные манипуляции не имеют ничего общего с массажем. Наоборот, это непременно приведет к повреждению волосяных луковиц, шелушению и появлению перхоти. Если ты хочешь промассажировать голову, делай это очень бережно и нежно. Забудь о ногтях и используй только мягкие подушечки пальцев.Чтобы лучше промыть волосы, шампунь лучше всего использовать дважды. Первое нанесение поможет избавиться от поверхностных загрязнений, а второе очистит и кожу головы, и волосы намного глубже. Это разумное вложение в будущее, так как именно из-за такого мытья волосы будут пачкаться медленнее.Если ты хочешь, чтобы твои волосы выглядели привлекательно, не забывай о разной уходовой косметике. К сожалению, одного лишь шампуня недостаточно. В арсенале любой красавицы должен быть кондиционер либо бальзам для волос.Ополаскиватели нужны для того, чтобы закрыть чешуйки волосков после использования шампуня. Также это средство защищает волосы и помогает расчесать шевелюру быстрее и плавнее. Ни в коем случае не наноси бальзам на кожу голову. Из-за этого волосы будут пачкаться быстрее.Если ты любишь маски для волос, помни, что всего должно быть в меру. Наноси средство не чаще 1–2 раз в неделю. Из-за частого использования масок волосы могут потерять свой блеск и гладкость, так как в средстве содержатся отягощающие компоненты. Кстати, питательную и увлажняющую маску для волос можно сделать своими руками. Делимся проверенным рецептом.Лучше всего мыть голову теплой водой приятной температуры. Этого достаточно, чтобы смыть кожный жир. Когда ты смываешь бальзам для волос, подойдет даже прохладная вода. Благодаря такой хитрости волосы станут более гладкими и долгое время будут радовать тебя своим блеском.