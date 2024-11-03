Кто были первыми телохранителями в истории

Кто охранял римских цезарей? И главное: как охранял? Вопрос не праздный, ведь порой именно преторианская гвардия представляла наибольшую опасность для императоров, которым служила.
Убийство Калигулы. Гравюра Г. Мокетти. 1810 г.
Понятие «преторианцы» давно стало нарицательным. Обычно так говорят о личной охране диктатора, о войсках, служащих опорой насильственной, основанной на принуждении, власти.
Преторием называлась палатка полководца и место, где она стояла, в лагере римских войск. Отсюда возникло и название гвардии императора — преторианцы. Это были, как их называет историк, первые телохранители в истории.
Привилегии приближенных
Создал преторианскую гвардию император Октавиан Август. Вначале это были 9 когорт по 1000 солдат в каждой. Когорты смешанные, то есть в их состав входили и всадники, и пехотинцы. Три когорты находились в самом Риме, остальные — в окрестностях. Преторианцы единственные могли носить оружие в Риме. Они несли стражу вокруг дворца императора, сопровождали его, когда он выходил в город, принимал участие в публичных празднествах и религиозных церемониях. Кроме того, они участвовали в военных кампаниях вместе с императором. Командовали гвардией назначаемые императором префекты претория.
Преторианцы. Фрагмент триумфальной арки в Риме. 51-52 гг. н. э.
У преторианцев было множество привилегий. Служили они не 20-25 лет, как в регулярных римских войсках, а около пятнадцати. Их жалованье (стипендиум) более чем в два раза превышало жалованье рядового легионера. Кроме того, преторианцам время от времени выплачивали большие суммы — по случаю «круглых» юбилеев правления императора, рождения наследника, его совершеннолетия, одержанных Римом побед, а самое главное — при восшествии на престол (иначе добиться расположения преторианцев было весьма трудно)…
Преторианская гвардия была лучше экипирована. Только преторианцы могли использовать «императорский пурпур», например, носить пурпурные тоги при несении караула в императорском дворце. Оружие было богато украшено золотом и серебром, парадный шлем венчал пышный гребень. Для них были выстроены специальные казармы в Риме, даже чеканились монеты в их честь.
Чеканить эти монеты приходилось еще и потому, что аппетиты преторианцев росли буквально с каждым императором. Калигула, став цезарем, выплатил каждому гвардейцу 5 тысяч денариев — вдвое больше, чем правивший до него Тиберий. После того, как Калигула был убит заговорщиками-преторианцами и гвардия провозгласила императором Клавдия, и тот обещал каждому преторианцу 15 тысяч сестерциев (это примерно 4 тысячи денариев). Собрать такую сумму было нереально, и следующий претендент Пертинакс еще раз уменьшил ставки: 12 тысяч сестерциев. Но и из этой суммы набрал лишь половину. И недовольные преторианцы убили Пертинакса, которого сами возвели на престол за три месяца до этого, отрезали ему голову и носили ее по Риму.
Объявление императора Клавдия Лоуренс Альма-Тадема
Ясно, что после этого ставки снова взлетели. В 193 году преторианцы фактически выставили верховную власть на аукцион. Сульпициан, тесть убитого императора Пертинакса, предложил каждому гвардейцу 20 тысяч сестерциев. Но его победил Дидий Юлиан, обещавший больше — 25 тысяч сестерциев, небывалую по тем временам сумму, жалованье солдата за несколько лет. Но за два последующих месяца Юлиан так и не смог расплатиться с преторианцами, поэтому его никто не защищал, когда сенат низложил императора, отдав предпочтение еще одному его сопернику, полководцу Луцию Септимию Северу.
Британский историк во всех подробностях описывает в книге «Преторианцы» своеволие и всевластие преторианской гвардии, возводившей на престол и свергавшей императоров, наводившей страх, грабившей и избивавшей граждан Рима. И, в конце концов, давшей Риму одного из императоров. Им стал Марк Опеллий Макрин в 217 году. Впрочем, стать во главе империи мог почти на два века раньше другой командующий преторианской гвардией — Сеян. Он был фаворитом императора Тиберия и в его отсутствие фактически правил страной. И как будто замышлял уже, так сказать, «официальный» захват власти. Но Тиберию удалось поставить во главе преторианцев верного человека, и Сеян, лишившись поддержки, был приговорен к казни.
Как главный телохранитель стал императором
То, что не сумел он, сделал командующий преторианцами в начале III века н. э. Макрин. В результате заговора против императора Каракаллы тот был убит одним из телохранителей, и армия провозгласила Макрина императором. Но полководцем он был никудышным, а римлянам приходилось тогда вести многочисленные войны — прежде всего, с парфянами и армянами. Солдаты, надеявшиеся на богатые трофеи в случае победы, которую никак не удавалось одержать, были разочарованы. Кроме того, Макрин жил не в Риме, а в Антиохии — богатом, но провинциальном городе на территории сегодняшней Турции. Когда в центре империи начались волнения, Макрин пытался, переодевшись в простого солдата, добраться до Рима, но был узнан, схвачен и убит.
Все эти «безобразия», инициаторами, организаторами и участниками которых были преторианцы, закончились лишь в IV веке, после того, как император Константин разбил узурпатора Максенция. Тот захватил власть в Риме с помощью преторианцев. И естественно, что Константин Великий распустил преторианскую гвардию, а ее казармы в Риме были разрушены как «постоянное гнездо мятежей и разврата».
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