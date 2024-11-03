Кто были первыми телохранителями в истории

Кто охранял римских цезарей? И главное: как охранял? Вопрос не праздный, ведь порой именно преторианская гвардия представляла наибольшую опасность для императоров, которым служила.









Убийство Калигулы. Гравюра Г. Мокетти. 1810 г.



Понятие «преторианцы» давно стало нарицательным. Обычно так говорят о личной охране диктатора, о войсках, служащих опорой насильственной, основанной на принуждении, власти.

Привилегии приближенных

Как главный телохранитель стал императором